El NCOA recibe una subvención de $4.35 millones de la Walmart Foundation

ARLINGTON, Virginia, 27 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En los próximos dos años, el National Council on Aging conectará a 1.15 millones de adultos de edad avanzada que reúnan los requisitos con el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, o SNAP), gracias a una subvención de $4.35 millones de la fundación Walmart Foundation.

Incluso antes de la pandemia del COVID-19, más de 9.8 millones de adultos de edad avanzada sufrían de inseguridad alimentaria, lo que significa que carecen de un acceso constante a alimentos adecuados y nutritivos. Hoy en día, esas cifras están aumentando rápidamente. El SNAP es el programa contra el hambre más efectivo y de mayor alcance de la nación. La investigación del Center for Budget and Policy Priorities muestra que la participación en el programa SNAP reduce la inseguridad alimentaria general en un 30%, aunque el Departamento de Agricultura de los EE.UU. estima que sólo el 48% de los adultos mayores de 60 años que cumplen con los requisitos participan en el programa.

Durante la pandemia del coronavirus, los adultos de edad avanzada han estado recurriendo al NCOA para obtener recursos relacionados con el SNAP, los alimentos y la nutrición mientras luchan por obtener acceso a los alimentos y pagarlos mientras están confinados en sus hogares. En la primera semana de la pandemia, más de 30,000 personas descargaron una solicitud de SNAP a través de BenefitsCheckUp® del NCOA, una herramienta de selección gratuita y confidencial que conecta a los adultos de edad avanzada que califican con los beneficios del programa.

"Hemos recibido información de adultos de edad avanzada y de nuestros socios locales de que el acceso a los alimentos y su pago es una necesidad crítica en este momento", dijo Josh Hodges , director general de atención al cliente del NCOA. "Los alimentos, en general, son el segundo gasto familiar más alto para las personas mayores de 60 años, y con demasiada frecuencia tienen que estirar su presupuesto de compra de alimentos para poder llegar a fin de mes. Ahí es donde SNAP puede ayudar".

"Ahora más que nunca, los adultos de edad avanzada necesitan apoyo para obtener acceso a los recursos que les ayuden a poner alimentos nutritivos en la mesa", dijo Eileen Hyde, directora de sistemas de alimentos sostenibles y acceso a los alimentos de Walmart.org. "Esta nueva subvención se basa en el trabajo innovador sobre el acceso a los beneficios que el NCOA ha defendido durante varios años".

En los últimos siete años, gracias al apoyo de la Walmart Foundation, el NCOA ha ayudado a 3.6 millones de adultos de edad avanzada a acceder a sus solicitudes de SNAP, lo que ha dado lugar a 1.14 millones de inscripciones en el programa como resultado.

El nuevo subsidio apoyará las actividades de alcance e inscripción del programa SNAP, tanto en persona como en línea. El NCOA financiará 40 organizaciones de base comunitaria que proporcionan asesoramiento de confianza en persona sobre los beneficios en comunidades de todo el país. El subsidio también se utilizará para encontrar y conectar a los adultos de edad avanzada que reúnan los requisitos necesarios con sus solicitudes de SNAP mediante la herramienta virtual BenefitsCheckUp, a la que puede acceder cualquier persona que tenga una conexión a Internet. Los fondos se destinarán a las poblaciones vulnerables y de difícil acceso, incluidos los afroamericanos, los hispanos / latinx, las mujeres y los estadounidenses de zonas rurales, muchos de los cuales se han visto gravemente afectados por la pandemia del COVID-19.

Los adultos de edad avanzada pueden averiguar ahora mismo si reúnen los requisitos para recibir los beneficios del programa SNAP consultando el sitio www.BenefitsCheckUp.org/SNAP .

El National Council on Aging (NCOA) es un líder nacional de confianza que trabaja para asegurar que cada persona pueda envejecer tranquilamente. Desde 1950, nuestra misión no ha cambiado: Mejorar la vida de millones de adultos de edad avanzada, especialmente aquellos que están en dificultades. El NCOA faculta a las personas con las mejores soluciones para mejorar su propia salud y seguridad económica, y fortalece los programas públicos de los que todos dependemos a medida que envejecemos. Cada año, millones de personas utilizan nuestros programas insignia BenefitsCheckUp®, My Medicare Matters® y Aging Mastery Program® para envejecer sanamente. Al ofrecer herramientas en línea y colaborar con una red nacional de socios, el NCOA está trabajando para mejorar las vidas de 40 millones de adultos de edad avanzada para el año 2030. Obtenga más información en el sitio www.ncoa.org y en @NCOAging.

