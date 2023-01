El neurocientífico McBain fue nombrado director de investigación interna del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver de los NIH

BETHESDA, Maryland, 27 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Christopher McBain, Ph.D., ha sido nombrado director científico y director de la División de Investigación Interna del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD), parte de los Institutos Nacionales de Salud.

El Dr. McBain ha sido director científico interino de la División de Investigación Interna del NICHD desde junio de 2021. En esa calidad, dirigió y gestionó las actividades y operaciones de la división, supervisando un presupuesto de $200 millones y más de 1,000 funcionarios que llevan a cabo su misión de investigación básica y clínica. Estableció un nuevo puesto dentro de la división, director científico asociado de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad a fin de supervisar las prácticas de contratación y determinar las estrategias más eficaces para abarcar un amplio espectro de candidatos.

"El Dr. McBain es un científico de investigación de renombre internacional y un líder exitoso", comentó Diana W. Bianchi, M.D., directora del NICHD. "Nos ha ayudado a comprender la transmisión sináptica, desarrollado y dirigido programas altamente competitivos e innovadores, fomentado numerosas colaboraciones interdisciplinarias, capacitado a diversos científicos e implementado una nueva infraestructura científica".

El Dr. McBain obtuvo una licenciatura con honores en la Universidad de Aberdeen, Escocia, y títulos de maestría y doctorado en Wolfson College de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Se incorporó al NICHD en 1993 como investigador en el Laboratorio de Neurobiología Celular y Molecular, donde realizó análisis electrofisiológicos de excitabilidad y circuitos sinápticos. Fue nombrado jefe del recién creado Laboratorio de Neurobiología Celular y Sináptica en 2001 y luego jefe del Programa de Neurobiología del Desarrollo en 2007.

El Dr. Los esfuerzos de McBain desempeñarán un papel importante en la planificación de la investigación para cumplir un objetivo clave del plan estratégico del NICHD: comprender mejor las trayectorias del neurodesarrollo temprano asociadas con la salud y la enfermedad. Desempeña un papel fundamental en la comunidad neurocientífica local, ya que lleva a cabo labores de revisión para muchas agencias de subvenciones en los Estados Unidos y en el extranjero. También es un revisor frecuente y ha sido editor en importantes revistas de neurociencia.

Acerca del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD): El NICHD lidera la investigación y la capacitación para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, mejorar la vida de niños y adolescentes, y optimizar las habilidades para todos. Si desea más información, visite https://www.nichd.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH): NIH, la agencia de investigación médica de los EE. UU., incluye 27 institutos y centros, y es un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya estudios médicos básicos, clínicos y traslacionales, e investiga causas, tratamientos y curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más información acerca de los NIH y sus programas, visite https://salud.nih.gov.

FUENTE Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development; National Institutes of Health (NIH)

