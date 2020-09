El New York Latino Film Festival, presentado por HBO y el patrocinador principal WarnerMedia vuelve del 14 al 20 de september 2020 y se inaugura con el estreno de 'Habla Now' de HBO Latino

NYLATINOFILMFESTIVAL.COM

NEW YORK, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El New York Latino Film Festival (NYLFF) que se celebra del 14 al 20 de septiembre, es el principal festival de cine latino del país. Volverá con experiencias presenciales y virtuales a través de autocine y un programa online. El Festival se inaugura con Habla Now, el decimoquinto capítulo de la galardonada serie Habla de HBO Latino. El documental especial comparte historias personales de personalidades latinas conocidas como Amara La Negra, cantante/actriz/activista dominicana; Xiuhtezcatl Martinezk, activista medioambiental méxico-americana; Laurie Hernández, atleta olímpica puertorriqueña; Diane Guerrero, actriz colombiana; entre otras.