El NIH concede $4.3 millones para apoyar el ensayo clínico del plasma convaleciente

BRONX, N.Y., 18 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En plena búsqueda de terapias del COVID-19, el plasma convaleciente (destilado de la sangre de personas que se han curado de este nuevo coronavirus) se destaca como una prometedora opción de tratamiento. Ahora, el Instituto Nacional de la Salud (NIH por sus siglas en inglés) ha concedido al Albert Einstein College of Medicine y a Montefiore una beca de $4.3 millones para financiar la fase 2 del ensayo clínico aleatorizado, de doble ciego y controlado con placebo, lanzado el pasado mes de abril con el fin de evaluar la eficacia del plasma convaleciente en el tratamiento del COVID-19.

"El plasma convaleciente tiene una larga historia como medio para mejorar los síntomas y reducir la mortalidad asociada con las enfermedades pandémicas, que se remonta a principios del siglo XX durante el tratamiento de la meningitis", comenta la investigadora principal del ensayo en Einstein y Montefiore, Dra. Liise-anne Pirofski, M.D., Jefe de Enfermedades Infecciosas de Montefiore y Einstein, Profesora de Biología y Microbiología e Inmunología en Einstein, y miembro del equipo de liderazgo del Proyecto COVID-19 de Plasma Convaleciente de ámbito nacional. "Históricamente los estudios de plasma convaleciente de enfermedades pandémicas han sido pequeños y los resultados [por tanto, no pasan de] anecdóticos; tenemos esperanzas de que ahora nuestro ensayo aleatorizado y con control nos dé una respuesta definitiva sobre su eficacia en el tratamiento del COVID-19".

A finales del pasado mes de marzo, la terapia convaleciente recibió el visto bueno del FDA para investigaciones en un protocolo clínico abierto (la información del ensayo no se oculta a los participantes); sin embargo, los investigadores médicos de Einstein y Montefiore llevan buscando el "estándar áureo" de los ensayos clínicos aleatorizados para determinar si [esta terapia] puede aliviar los síntomas del COVID-19 y reducir las tasas de mortalidad.

Conscientes de que no había tiempo que perder, Einstein, Montefiore y NYU Langone lanzaron el ensayo antes de asegurarse la financiación federal. Rápidamente se movilizó un equipo de coordinadores, personal de banco de sangre, estadísticos, especialistas en regulaciones, médicos y enfermeras de investigación para lanzar el ensayo a partir de plasma convaleciente y un placebo. Hasta la fecha más de 180 personas se han apuntado al estudio que ya está siendo realizado en otros centros.

Esta subvención del NIH es tan especial en comparación con otras por el hecho de que los fondos no fueron destinados directamente a los investigadores principales, sino al Programa de Subvenciones de Ciencia Clínica y Translacional que, a su vez, financia al Instituto Block de Investigación Clínica y Traslacional de Einstein y Montefiore (ICTR por sus siglas en inglés).

El ICTR se constituyó en 2007 como un nexo de investigación formal entre Einstein y Montefiore; fue concebido para derribar las barreras que inhiben la investigación interdisciplinaria entre científicos básicos, investigadores clínicos e investigadores de salud de la población. Además, el ICTR ofrece una serie de recursos y formación para miembros más recientes del profesorado como, por ejemplo, el Programa de Capacitación en Investigación Clínica (CRTP, en sus siglas en inglés) un programa de maestría de dos años que prepara a los médicos para carreras de investigación.

"Esto es lo hermoso de trabajar en un centro académico: algunos miembros de nuestro cuerpo docente tienen una triple función: ser médicos que atienden a pacientes; docentes que enseñan a estudiantes y colegas, e investigadores sumergidos en trabajos científicos de altura", comenta Marla Keller, M.D., Vicepresidenta de Investigación del Departamento de Medicina de Einstein y Montefiore, e investigadora principal de la subvención del CTSA en Einstein y Montefiore, en colaboración con Harry Shamoon, M.D., Director Adjunto del ICTR, y coinvestigador principal de esta nueva subvención. "El profesorado más joven ha sabido estar a la altura de la ocasión para combatir el COVID-19. Ser testigo de ello ha sido toda una experiencia". La Dra. Keller también es Profesora de Medicina y Obstetricia, y de Ginecología y Salud de la Mujer en Einstein, así como especialista en enfermedades infecciosas en Montefiore.

Hyun ah Yoon, MD, es miembro reciente del cuerpo docente y Profesora Adjunta en Einstein; empezó el CRTP en julio y es coinvestigadora principal en el ensayo de plasma convaleciente junto a otros líderes emergentes en enfermedades infecciosas, como Rachel M. Bartash, MD ; Uzma Sarwar, MD; e Inessa Gendlina, MD, PhD. Todos ellos, junto a sus colegas de NYU Langone, colaboran con diversas instituciones y son un gran exponente de la futura generación de investigadores médicos en enfermedades infecciosas.

"Estamos enormemente entusiasmados por el apoyo del NIH en nuestro intento urgente de determinar si el plasma de los pacientes recuperados de COVID-19 puede salvar vidas", comenta Mila Ortigoza, M.D., Ph.D, una de las investigadoras que lideran el estudio, e instructora en los Departamentos de Medicina y Microbiología en NYU Langone Health. "Es posible que no podamos disponer de vacunas durante un tiempo, y la terapia de plasma bien podría ser una opción importante hasta entonces."

Einstein-Montefiore y NYU son dos de los 60 CTSA del país. El equipo de investigadores espera tener los resultados del ensayo aleatorizado de plasma convaleciente para principios de 2021.

La beca se denomina, "Plasma convaleciente para limitar las complicaciones derivadas del coronavirus: Fase 2 de un estudio ciego y aleatorizado que compara la eficacia y seguridad del plasma anti-SARS-COV-2 con el placebo en pacientes hospitalizados por COVID-19".

