El NIH concede una subvención de $111 millones para prevenir y tratar cánceres asociados con el VIH

El Montefiore Health System y Albert Einstein College of Medicine dirigirán el Consorcio de Malignidad del SIDA (AIDS Malignancy Consortium).

BRONX, Nueva York, 22 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El uso generalizado de la terapia antirretroviral para aplacar el virus del VIH ha ayudado a decenas de millones de personas con el virus de inmunodeficiencia humana a vivir más tiempo y mejor; sin embargo, una de las consecuencias de esta mayor longevidad de las personas con VIH es su mayor riesgo de contraer cáncer. El Consorcio de Malignidad del SIDA (AMC) lleva 25 años liderando iniciativas a nivel nacional e internacional para prevenir y tratar determinados tipos de cáncer asociados al VIH. El Montefiore Health System y el Albert Einstein College of Medicine acaban de recibir una subvención de $111 millones por parte del Instituto Nacional del Cáncer (NCI por sus siglas en inglés), a lo largo de cinco años, para liderar este consorcio de investigación.

"Las personas con VIH soportan una carga de cáncer descomunal", asegura el doctor Joseph Sparano, MD, Chair Adjunto de investigación clínica del Departamento de Oncología de Montefiore, y Director Adjunto de Investigación Clínica del Centro del Cáncer Albert Einstein (designado por el NCI); además es el Investigador Principal (PI) asignado a esta subvención. "El AMC es la única organización del mundo dedicada exclusivamente al estudio, tratamiento y prevención del cáncer en este grupo de personas. Montefiore y Einstein están perfectamente posicionados para llevar el timón de este consorcio y dirigir los avances de la investigación".

Involucrar a la comunidad de riesgo

Hay aproximadamente 38 millones de personas infectadas por el VIH, entre las que se incluyen 1.2 millones en EE. UU. Las personas con VIH tienen más riesgo de desarrollar cáncer en relación con la población general, y más probabilidades de morir prematuramente a causa de esta enfermedad . Esto se debe a la inflamación a largo plazo y al sobreesfuerzo del sistema inmune de estas personas, entre otras causas. Además, las infecciones por VIH se concentran en las comunidades marginadas de EE UU, y sobre todo entre las personas de color, que acumulan el 70% de las nuevas infecciones.

Para abordar esta necesidad, Montefiore desarrolló un Servicio de Oncología del VIH dirigido por el doctor Luca Paoluzzi, MD, Oncólogo Médico en Montefiore, Profesor Adjunto de Medicina en Einstein e Investigador Principal del AMC en Montefiore y Einstein. Este servicio recién establecido conjuga la experiencia médica y de investigación de Montefiore y Einstein.

Cooperación con el Centro de Investigación del SIDA del NIH

En colaboración con Harris Goldstein, MD –Decano Adjunto de Recursos Científicos, y Director del Centro Einstein-Rockefeller-CUNY para la Investigación del SIDA (CFAR, por sus siglas en inglés) financiado por el NIH, y Profesor de Pediatría y Microbiología e Inmunología en Einstein– el Dr. Sparano ha establecido un grupo de trabajo científico centrado en el cáncer y el VIH que guiará la investigación conjunta tanto en el CFAR como en AMC. El grupo estará copresidido por los doctores Sparano y Howard Strickler, Profesor y Jefe de Epidemiología del Departamento de Epidemiología y Salud Poblacional de Einstein y Montefiore. El grupo identificará áreas de necesidad, evaluará las investigaciones emergentes y diseñará los nuevos ensayos clínicos a implementar en docenas de puntos de Montefiore y en todo el mundo.

La red Internacional del consorcio AMC

El AMC supervisa una red de 42 centros de ensayos clínicos en Estados Unidos, África y Latinoamérica, y numerosos científicos traslacionales a cargo de sus ensayos clínicos. El consorcio también lleva un centro de desarrollo profesional para dar apoyo y recursos a la próxima generación de líderes. Además, el AMC participa activamente con personas con VIH y cáncer en todo el mundo con el fin de identificar y responder a las necesidades de estas personas.

Fundado en 1995 el AMC ha emprendido más de 100 ensayos clínicos, encuestas y estudios de laboratorio en los que han participado alrededor de 8,700 individuos. Los resultados de estas investigaciones han permitido afianzar las pautas de praxis a nivel internacional, entre las que se incluyen el tratamiento del sarcoma de Kaposi y el linfoma; la prevención y gestión avanzados de los cánceres asociados al papilomavirus humano (PVH); y el fomento en la aplicación de terapéutica e inmunoterapias de personas con VIH en tratamiento con antirretrovirales.

"A lo largo de esta nueva fase nos basaremos en estos éxitos para desarrollar y aplicar ensayos clínicos adicionales para enfrentar las necesidades más acuciantes de pacientes con VIH y cáncer, de enfermedades precancerosas y de personas con alto riesgo de desarrollar cáncer, así como, sobre todo, terminar el ensayo ANCHOR", explica el Dr. Sparano.

El estudio ANCHOR

El Estudio ANCHOR, siglas en inglés de Resultados de la Investigación LIEAG de Cáncer Anal, se centra en la prevención y el tratamiento del cáncer anal causado por el virus del papiloma humano (VPH). El virus provoca unas alteraciones en la piel adyacente al ano denominadas "lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado" o LIEAG. La mayoría de estas lesiones desaparecen por sí solas, pero en algunos casos degeneran en cánceres que se diseminan a otras partes del cuerpo.

"Las pruebas periódicas de cáncer anal pueden detectar la enfermedad cuando es altamente tratable, del mismo modo en que las citologías cervicales (pap smear) identifican tejidos anormales antes de que se conviertan en cáncer de cuello uterino, también provocado por el VPH", comenta Rebecca Levine, MD, profesora asistente de cirugía en Einstein, oncóloga quirúrgica de Montefiore e investigadora principal de ANCHOR en Einstein y Montefiore. "El objetivo del estudio es establecer las mejores praxis de prevención y tratamiento del cáncer anal. Esperamos que los resultados de este estudio tengan un impacto enorme en la atención clínica", añadió la Dra. Levine.

Investigación y atención del VIH/SIDA de Einstein-Montefiore

Desde que irrumpió el VIH en la década de 1980, Einstein y Montefiore han sido líderes destacados en la investigación y atención clínica del SIDA. Sus investigadores fueron los primeros en identificar el SIDA pediátrico como una enfermedad diferente al SIDA en adultos, y en hallar tratamientos eficaces. Montefiore y Einstein, además, han establecido una de las primeras Unidades de Evaluación y Tratamiento de SIDA apoyadas por el NIH, y han dirigido diversos estudios sobre el VIH entre personas con trastornos derivados del uso de drogas. Los docentes son investigadores principales en iniciativas importantes financiadas por el NIH, entre las que destacan el Estudio interinstitucional sobre el VIH en mujeres/Estudio longitudinal (de cohorte) multicéntrico sobre el SIDA y el estudio sobre Bases de datos epidemiológicos internacionales de África Central para evaluar el SIDA.

Los programas de salud clínica de Montefiore incluyen el Programa de SIDA para Adolescentes, uno de los programas más amplios de tratamiento del VIH en EE UU establecido para servir a personas de entre 13 y 24 años con atención integral que abarca desde salud mental y servicios de apoyo a atención primaria para jóvenes LGBTQ+. En la clínica ambulatoria del SIDA de Montefiore (Center for Positive Living/Infectious Disease Clinic) se ofrece atención médica de vanguardia para adultos con VIH/SIDA. En el Oval Center de Montefiore se prestan servicios de salud sexual, se hacen tests, y se da atención médica y asesoría y apoyo, además de profilaxis PrEP y PEP para reducir el riesgo de infección por VIH.

La subvención, titulada "Consorcio de Malignidad del SIDA" ha sido otorgada por el Instituto Nacional del Cáncer, que forma parte del Instituto Nacional de la Salud (2UM1CA121947).

Sobre el Montefiore Health System

El Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional, y responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 11 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, el Albert Einstein College of Medicine, recae directamente en la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y cuidados vasculares, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos integral y coordinados tanto a los pacientes como a sus familias. Más información en www.montefiore.org. Síganos en Twitter y visítenos en Facebook y YouTube.

Acerca del Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, educación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2019-2020, Einstein acogió a 724 estudiantes de medicina, 158 estudiantes de doctorado, 106 estudiantes del programa mixto MD/Ph.D y 265 becados de investigación posdoctoral. El Albert Einstein College of Medicine tiene un profesorado de 1,800 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y en sus filiales clínicas. En 2019, esta institución académica recibió más de $178 millones en becas por parte del Instituto Nacional de la Salud (NIH en sus siglas en inglés). Esta cantidad cubre la financiación de los principales centros de Einstein dedicados al estudio del envejecimiento, a trastornos del desarrollo intelectual, la diabetes, el cáncer, la investigación clínica y traslacional, la enfermedad hepática y el SIDA. Este centro también centra sus esfuerzos en la investigación del desarrollo cerebral, la neurociencia y las enfermedades cardíacas, así como en iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de salud. Su asociación con Montefiore, el Hospital Universitario y el centro médico académico de Einstein, impulsan la investigación clínica y traslacional para acelerar el ritmo al que los nuevos descubrimientos se convierten en tratamientos y terapias con un impacto real en los pacientes. Einstein dirige uno de los programas de capacitación de residencia y becas más importantes de la profesión médica y dental de todos Estados Unidos; y lo hace a través tanto de Montefiore como de una red de filiales compuesta por hospitales y centros médicos del Bronx, Brooklyn y Long Island. Si desea más información, por favor visite www.einstein.yu.edu, lea nuestro Blog, síganos en Twitter, gústenos en Facebook y véanos en YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/675671/Montefiore_Logo.jpg

FUENTE Montefiore Health System; Albert Einstein College of Medicine

Related Links

http://www.montefiore.org



SOURCE Montefiore Health System; Albert Einstein College of Medicine