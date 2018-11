El NIH financiará recopilación nacional de datos sobre madres primerizas con discapacidades

BETHESDA, Maryland, 6 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health) financiarán la recopilación de información sobre mujeres con discapacidades que den a luz a sus hijos en Estados Unidos. El Sistema de Evaluación del Riesgo en el Embarazo ( Pregnancy Risk Assessment Monitoring System, PRAMS ) es una encuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), administrada por los departamentos de salud estatales. PRAMS cubre aproximadamente el 83 por ciento de los nacimientos en EE. UU. e incluye información sobre las actitudes y experiencias de las madres antes, durante e inmediatamente luego del embarazo.

"Se estima que más de 1 millón de mujeres en Estados Unidos en edad de procrear tienen una discapacidad", dijo Alison Cernich, Ph.D., Directora del Centro Nacional para la Investigación de la Rehabilitación Médica (National Center for Medical Rehabilitation Research, NCMRR), que forma parte del Instituto Nacional de la Salud Infantil y el Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, NICHD) de los NIH. "Sin embargo, es poco lo que sabemos sobre sus riesgos en el embarazo o incluso sus experiencias básicas durante o después del embarazo".

Los intereses de investigación del NICHD se superponen con el foco de PRAMS, lo que incluye embarazo, lactancia, cuidado de la salud del lactante y anticoncepción. La Dra. Cernich explicó que las tareas del NCMRR de incluir datos sobre las mujeres con discapacidades aportarán importante información sobre el impacto de la discapacidad sobre el embarazo y la salud materno-infantil. Proveerá US$1.5 millones para incorporar la encuesta de discapacidad como complemento del cuestionario PRAMS como parte de la recolección de datos en 22 estados. La encuesta consistirá en 6 preguntas sobre las funciones, como la visión, la audición, la marcha y el propio cuidado.

"Los nuevos datos podrán ayudarnos a entender mejor las complicaciones prenatales por tipo de discapacidad y gravedad, así como el impacto que la discapacidad puede tener sobre la lactancia", dijo la Dra. Cernich del NCMRR.

La encuesta adicional sobre discapacidad se espera que se realice en 2019. Se estima que los datos estarán disponibles para el año 2020.

Acerca del Instituto Nacional de la Salud Infantil y el Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, NICHD): El NICHD realiza y apoya investigaciones en Estados Unidos y en todo el mundo sobre desarrollo fetal, de lactantes y niños; salud maternal, del niño y de la familia; biología reproductiva y temas relacionados con la población, y rehabilitación médica. Si desea más información, visite el sitio web del NICHD .

Acerca de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH): NIH, la agencia de investigación médica de la nación, incluye 27 Institutos y Centros, y forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. NIH es la principal agencia federal a cargo de realizar y dar soporte a investigación médica clínica y traslacional básica, y está investigando las causas, los tratamientos y las curas de enfermedades comunes y raras. Si desea más información sobre NIH y sus programas, visite http://www.nih.gov .

