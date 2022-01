El nuevo acuerdo entre el Ministerio de Cultura saudita y Cirque du Soleil Entertainment Group abre las puertas para importantes nuevas producciones en el Reino

En virtud del acuerdo, una serie de espectáculos del renombrado grupo de entretenimiento pueden debutar en el Reino, incluidos los nuevos espectáculos turísticos de Cirque du Soleil: The Illusionist, Now You See Me, Paw Patrol Live – Race to Rescue, Trolls Live! y Blue Man Group World Tour. Además de esto, Arabia Saudita pronto podrá ser anfitriona de un nuevo espectáculo residente de Cirque du Soleil exclusivo para el Reino.