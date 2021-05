El nuevo crossover Kia EV6 marca el comienzo de una nueva era de emoción en la conducción eléctrica

La plataforma modular E-GMP maximiza la eficiencia del desarrollo y permite a la marca Kia expandir su cartera de vehículos eléctricos dedicada a múltiples segmentos de vehículos (sedán, CUV, SUV) en poco tiempo y con una complejidad mínima. La arquitectura proporciona una base adaptable con una distancia entre ejes larga y una postura amplia.



Las proporciones del EV6 unifican el nuevo lenguaje de diseño "Opposites United" de Kia y ofrecen una funcionalidad cruzada. El lenguaje visual combina la inspiración de un automóvil deportivo clásico con señales de alta tecnología, un estilo CUV moderno y un perfil de cupé.

El EV6 tiene la misma distancia entre ejes de 114.2 pulgadas que el Kia Telluride, y se compara con el ancho de un Ford Mustang Mach E y la distancia entre ejes y la distancia al suelo de un Tesla Model Y.

La plataforma EV también permite un rendimiento asombroso, capacidad AWD y tiempos de carga ultrarrápidos. El vehículo ofrece hasta aproximadamente 300 millas de autonomía totalmente eléctrica (AER), funcionalidad de vehículo a carga (V2L) y un interior de piso plano que utiliza materiales sostenibles en toda la cabina. El EV6 también ofrece una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor, lo que agrega un nivel sin precedentes de conectividad y seguridad.



"El EV6 marca una era nueva y transformadora en la electrificación de Kia", dijo Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia North America, Kia America. "Este crossover innovador aprovecha los muchos beneficios de su plataforma avanzada para ofrecer un nivel de entusiasmo tecnológico y conveniencia que brindará una experiencia de propiedad excelente".



Se espera que los primeros modelos EV6 salgan a la venta a principios de 2022 en los 50 estados y que el GT llegue a finales de 2022.



EV6 Primera Edición

Por primera vez para la marca, Kia ofrecerá una Primera Edición EV6 especial disponible con reserva anticipada en Kia.com a partir del 3 de junio. Limitado a solo 1,500 unidades, la Primera Edición EV6 ofrece el estilo del diseño estándar, que incluye detalles exteriores como como pasos de rueda negros en un paquete completamente cargado. El Head-Up Display de Realidad Aumentada (AR), el Asistente de Estacionamiento Inteligente Remoto, el techo corredizo ancho, las ruedas de 20 pulgadas, el sistema de audio Meridian premium de 14 bocinas y una suscripción de dos años a SiriusXM[7] se encuentran entre las actualizaciones de la Primera Edición del EV6, junto con con AWD de doble motor y batería de 77,4 kWh.



Tres combinaciones de colores únicas incluyen Glacier con asientos verde oscuro, Urban Yellow con asientos negros y Steel Grey Matte con asientos negros. La Primera Edición será la única forma de obtener el aspecto de la pintura Gris Acero Mate en un EV6 con el diseño estándar, mientras que el color exterior Urban Yellow será exclusivo de la Primera Edición. Completan la estética los umbrales de las puertas iluminados con la designación First Edition, junto con una insignia interior numerada que destaca el volumen de producción limitado.



Diseño CUV "Opposites United"

Imaginado, escrito y traído a la vida por los tres estudios de diseño de Kia en Seúl, Frankfurt e Irvine, California, el crossover EV6 es una colaboración mundial inspirada en una nueva filosofía de diseño llamada 'Opposites United', que se inspira en los contrastes. que se encuentran en la naturaleza y en la vida cotidiana. Los elementos clave del diseño incluyen:



• La forma de la parrilla "Digital Tiger" sirve como el nuevo diseño de nariz de tigre de Kia

• Los faros ofrecen un patrón de luz dinámico secuencial

• Manijas de las puertas exteriores al ras

• La plataforma trasera alta sirve como spoiler

• Grupo de luces traseras para vehículos cruzados

• Los tamaños de ruedas estarán disponibles en 19, 20 o 21 pulgadas

Una base para la era eléctrica

E-GMP sirve como tecnología central para la próxima generación de vehículos eléctricos de Kia. Los aspectos más destacados incluyen:

Polarizado en la rueda trasera; capacidad AWD disponible con motor eléctrico delantero

Estructura de carrocería fuerte que utiliza 75 por ciento de acero de alta resistencia (HSS) y acero de ultra alta resistencia (UHSS)

Suspensión trasera de cinco brazos

El primer eje de transmisión integrado (IDA) producido en serie del mundo para mejorar la comodidad y el manejo de la conducción, combinando cojinetes de rueda con el eje de transmisión para ahorrar peso

Una distancia entre ejes larga y voladizos cortos maximizan el espacio interior con piso plano, sin distribución de túnel

La colocación de la batería montada debajo del piso permite un centro de gravedad bajo para mayor estabilidad

Tecnología de batería para un rendimiento excelente, rango extendido, carga rápida y V2L innovador

En el corazón de EV6 se encuentra un paquete de baterías de níquel-cobalto-manganeso (80/10/10) de alta densidad energética disponible en dos tamaños: 58.0 kWh y 77.4 kWh. El paquete debajo del piso de montaje bajo entrega energía a los diseños de motores eléctricos RWD y AWD con diferentes caballos de fuerza en los ejes delantero y trasero. AWD le da al EV6 la tracción y la capacidad propias de un CUV.



El EV6 ofrece hasta 576 caballos de fuerza y un AER extendido hasta un objetivo de 300 millas en varias configuraciones (el AER para configuraciones específicas de transmisión se anunciará más cerca de la fecha de venta del EV6):

Tracción trasera: la batería de 58.0 kWh con un motor trasero de 160 kW produce 167 caballos de fuerza

Tracción trasera: la batería de 77,4 kWh con un motor trasero de 160 kW produce 218 caballos de fuerza

AWD: la batería de 77,4 kWh con un motor delantero de 70 kW y un motor trasero de 160 kW produce 313 caballos de fuerza

Rendimiento estimado de cero a 60 en 5,1 segundos

AWD: la batería de 77,4 kWh con un motor delantero de 160 kW y un motor trasero de 270 kW produce 576 caballos de fuerza (GT)

Rendimiento estimado de cero a 60 mph en menos de 3.5 segundos



No disponible hasta finales de 2022

Más allá de su impresionante potencia y alcance, el avanzado sistema de batería del EV6 permite la comodidad de una carga ultrarrápida con las siguientes características y capacidades:

El primer sistema de carga múltiple patentado del mundo que admite carga de 400 V y 800 V CC, que funciona con cargadores de CC con velocidades que van desde 50 kW a 350 kW

La carga rápida de 800 V CC desde un cargador de 350 kW permite:

Casi 70 millas agregadas en menos de 5 minutos



Hasta 210 millas (10 a 80 por ciento) agregadas en menos de 18 minutos

Cargador de a bordo (OBC) de 11 kW para recarga de nivel 2 del 10 al 100 por ciento en 7 horas y 10 minutos (240 V CA, a 40 amperios) para las versiones de batería más grandes de 77,4 kWh

La innovadora funcionalidad Vehículo-a-Carga (V2L) convierte al EV6 en una fuente de energía sobre ruedas para soportar todo, desde computadoras hasta proyectos de mejoras para el hogar, campamentos y conducción trasera. La electricidad fluye desde la batería de alta energía a una Unidad de control de carga integrada (ICCU), que proporciona 1900 vatios de potencia a los aparatos eléctricos, dispositivos, herramientas y equipos recreativos. Los aspectos más destacados del sistema incluyen:

Tomacorriente de 110V ubicado en un enchufe en la parte delantera de la base del asiento de la segunda fila; adaptador para extraer energía del puerto de carga externo

A partir de una carga completa, se puede extraer energía del vehículo durante 36 o más horas consecutivas[8]

El EV6 puede cargar de vehículo a vehículo (V2V) a 1,1 kW, equivalente a un cargador de 110 V



Cabina sostenible, espaciosa y con conocimientos de tecnología

El EV6 ofrece una cabina moderna y ecológica con un diseño de piso plano y espacioso. Los aspectos destacados del interior estándar y disponibles incluyen:





Uso extensivo de plástico reciclado en todo el interior.

Superficies de cuero 100% vegano en algunos adornos

Iluminación 100% LED por dentro y por fuera

Asientos delanteros delgados

Los marcos de los asientos delgados utilizan un "giga-acero" ultraligero para maximizar el espacio del asiento trasero / espacio para las rodillas debido al diseño delgado del respaldo

27,7 pies cúbicos de espacio de carga detrás de la segunda fila plegable dividida 60/40; 53.5 pies cúbicos de espacio de carga con la segunda fila abatida

Puerta trasera eléctrica inteligente con manos libres para facilitar el acceso a la carga

Espacio de almacenamiento adicional para artículos pequeños en el maletero delantero (frunk)

El EV6 ofrece una amplia gama de características tecnológicas estándar y disponibles, que incluyen:

Clúster central TFT de 12 pulgadas panorámico integrado doble y pantallas de infoentretenimiento que forman una pantalla ancha, horizontal y curva que se extiende a lo largo del panel de instrumentos

Pantallas con filtro de luz azul para reducir la fatiga y la fatiga visual

El sistema Head-Up Display (HUD) de realidad aumentada[9] (AR) proyecta gráficos desde la base del parabrisas en una gran imagen tridimensional que parece estar sobre el capó del automóvil

Proporciona alertas de velocidad y del Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS), información del vehículo, guía de carril e instrucciones de navegación paso a paso.

Funcionalidad Bluetooth[10]

Carga inalámbrica de teléfonos inteligentes[11]

Sistema de audio Meridian Premium

14 altavoces con cúpula de titanio para una experiencia de audio rica y envolvente



La tecnología Intelli Q corrige el volumen de audio / la calidad del sonido de acuerdo con el cambio de velocidad del vehículo

Experiencia de vehículo conectado a UVO Link:

Kia Pay : disfrute de una experiencia de comercio en el automóvil. Permite al usuario realizar transacciones cómodamente desde el interior del vehículo con un número creciente de comerciantes y puntos de venta populares.

: disfrute de una experiencia de comercio en el automóvil. Permite al usuario realizar transacciones cómodamente desde el interior del vehículo con un número creciente de comerciantes y puntos de venta populares.

Mapa de conveniencia para el cliente adicional disponible y capacidad de infoentretenimiento por aire (OTA)

conveniencia para el cliente adicional disponible y capacidad de infoentretenimiento por aire (OTA)

Punto de acceso Wi-Fi disponible: permite a los clientes conectar sus dispositivos personales y disfrutar de la transmisión



Recuperación de vehículos robados: tranquilidad para los propietarios con la capacidad de ayudar a las fuerzas del orden a recuperar un vehículo robado



Enrutamiento conectado: utiliza la nube para calcular la ruta óptima utilizando mapas en tiempo real, información de tráfico predicha basada en información histórica e inteligencia artificial para conocer las rutas preferidas de los usuarios.



Accesibilidad de reloj inteligente: proporciona el estado de la batería, notificaciones del vehículo y cierto control del vehículo a través de relojes inteligentes de Apple y Android



Connected Weather: proporciona información meteorológica de más de 25.000 ciudades



La función de asistencia por voz mejorada permite controlar por voz el clima del vehículo, la calefacción del asiento y el volante, el sistema de audio y otras funciones



Integración de parlantes inteligentes: permite a los clientes usar un parlante o dispositivo inteligente habilitado con Amazon-Alexa o Google-Assistant para controlar de forma remota ciertas funciones del vehículo, como el arranque remoto



911 Connect y Roadside Assistance: llama automáticamente al 911 a través del módem integrado si se activa una bolsa de aire. Para situaciones que no son emergencias, puede conectarse con asistencia en carretera las 24 horas, los 7 días de la semana y compartir la ubicación del vehículo.



Find My Car a pedido con monitor de vista envolvente: utiliza las cámaras del vehículo para capturar imágenes de los alrededores del vehículo y luego las muestra en la aplicación o portal UVO link

a pedido con monitor de vista envolvente: utiliza las cámaras del vehículo para capturar imágenes de los alrededores del vehículo y luego las muestra en la aplicación o portal UVO link

Navegación de última milla: proporciona indicaciones para caminar hasta el destino real del conductor si el vehículo está estacionado entre 0,1 y 1,2 millas de distancia



Integra el calendario personal del propietario y muestra los eventos del calendario en el sistema de navegación.

El EV6 también ofrece una lista de características estándar y disponibles que mejoran la seguridad y la conveniencia:

Monitor de vista envolvente (SVM): utiliza cuatro cámaras para proporcionar una perspectiva de 360 grados alrededor del vehículo, lo que mejora la confianza del conductor en situaciones de estacionamiento estrecho

Asistencia para evitar colisiones en el estacionamiento y marcha atrás (PCA-R): detecta ciertos objetos detrás del vehículo, emite una advertencia sonora cuando se detecta una obstrucción y lo ayudará automáticamente con el frenado de emergencia si existe riesgo de colisión

Alerta de ocupante trasero (ROA)[12]: al salir, el vehículo proporciona un recordatorio para verificar si hay pasajeros desatendidos que puedan permanecer en el área de asientos traseros

ocupante trasero (ROA)[12]: al salir, el vehículo proporciona un recordatorio para verificar si hay pasajeros desatendidos que puedan permanecer en el área de asientos traseros Asistente de estacionamiento inteligente remoto (RSPA): permite estacionar o salir de un lugar de estacionamiento remoto con el conductor operando el EV6 desde el exterior del vehículo

Asistente de salida segura (SEA)[13]: alerta sonoramente al conductor o los pasajeros que abren la puerta para que no salgan del vehículo cuando el sistema detecta tráfico que se aproxima. El sistema puede intervenir para bloquear las puertas traseras cuando el vehículo está equipado con el seguro eléctrico para niños disponible.

La seguridad de la asistencia avanzada al conductor

Como parte del compromiso general de Kia con la seguridad, el EV6 tiene una lista completa de 21 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)5 activos estándar 1 que incluyen:



Asistente para evitar puntos ciegos (BCA): bajo ciertas condiciones, puede detectar vehículos que viajan en el siguiente carril. Cuando se detecta un vehículo en el punto ciego, el vehículo frena la rueda exterior en determinadas condiciones para ayudar a que el vehículo vuelva a su carril.

Advertencia de atención del conductor (DAW)[14]: detecta patrones de conducción distraídos y envía una advertencia audible / visual para alertar al conductor

Asistente para evitar colisiones delanteras (FCA): ayuda al conductor al frenar para ayudar a prevenir una colisión o reducir los efectos en determinadas condiciones si se detecta un vehículo delante. Utiliza frenado automático para evitar o mitigar un impacto

Otras iteraciones estándar de FCA incluyen FCA-Ped (peatón), FCA-LS (cambio de lado de tierra), FCA-LO (cambio de carril en sentido contrario), FCA-JC (cruce de cruces), FCA-JT (giro de cruce)

Asistente de luces altas (HBA): detecta el tráfico que se aproxima y apaga automáticamente las luces altas y luego las enciende una vez que el tráfico ha pasado

Asistente de conducción en carretera II (HDA 2)[15]: este sistema es la evolución de HDA, que es un sistema de comodidad de conducción que mantiene una distancia establecida del automóvil que va delante y lo centra en el carril. HDA2 también ayudará con los cambios de carril y ajustará la posición lateral del automóvil dentro del carril.

ISLA (Asistente de límite de velocidad inteligente): reconoce las señales y proporciona comentarios relevantes en el grupo y en la pantalla de visualización frontal de realidad aumentada (AR HUD)

Curva de control de crucero inteligente basada en navegación (NSCC-C): aprovecha el sistema de navegación para reducir la velocidad del vehículo de forma proactiva antes de las próximas curvas en la carretera

Asistente para evitar colisiones de tráfico cruzado trasero (RCCA): ayuda a detectar la mayoría del tráfico cruzado que se aproxima cuando está en reversa. Cuando se detecta tráfico cruzado que se aproxima, el sistema alerta al conductor y aplica los frenos



[1] El tiempo de carga se basa en las pruebas de Kia Motors Corporation con el cargador SAE J1772. El tiempo de carga real puede variar.

[2] El rango certificado por la EPA no está disponible en el momento de la impresión y se espera para fines de 2021. El rango objetivo se basa en los resultados de certificación esperados para al menos una opción disponible. Su millaje variará y depende de una serie de factores, incluida la edad de la batería, la temperatura ambiente, los hábitos de conducción, las opciones, la carga y otros. Después de la certificación, los resultados estarán disponibles en Fueleconomy.gov.

[3] Basado en pruebas internas de un vehículo de preproducción.

[4] 0-60 claim based on vehicle testing for GT trim only.

[5] Ningún sistema, por avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y / o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con seguridad.

[6] La pantalla de visualización frontal de realidad aumentada está disponible en modelos seleccionados. No prestar atención a las condiciones de viaje y la operación del vehículo podría resultar en la pérdida del control del vehículo. Conduzca siempre de forma segura y tenga cuidado.

[7] SiriusXM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc.

[8] V2L se puede utilizar hasta que la carga de la batería caiga al 10 por ciento. Las 36 horas consecutivas son solo si se extraen del vehículo el máximo de 1.900 vatios y la batería arranca con una carga del 100%; se puede consumir energía durante más tiempo si la potencia necesaria es menor.

[9] La pantalla de visualización frontal de realidad aumentada está disponible en modelos seleccionados. No prestar atención a las condiciones de viaje y la operación del vehículo podría resultar en la pérdida del control del vehículo. Conduzca siempre de forma segura y tenga cuidado.

[10] La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kia se realiza conforme a una licencia. Se requiere un dispositivo habilitado para Bluetooth para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth.

[11] El sistema de carga solo funciona con dispositivos seleccionados. Consulte el manual del propietario del vehículo para conocer las advertencias e instrucciones.

[12] La alerta de ocupante trasero no sustituye la atención y es posible que no detecte todo el movimiento dentro del vehículo. Siempre revise el interior del vehículo al salir del vehículo.

[13] El asistente de salida segura no sustituye la atención y puede que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo. Siempre preste atención al tráfico y al área alrededor de su vehículo cuando salga del vehículo.

[14] La advertencia de atención al conductor no sustituye a la conducción segura y no todos los casos de fatiga del conductor o prácticas de conducción distraídas. No prestar atención a las condiciones de viaje y la operación del vehículo podría resultar en la pérdida del control del vehículo. Conduzca siempre de forma segura y tenga cuidado.

[15] Highway Driving Assist no sustituye a la conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre de forma segura y tenga cuidado.

