El nuevo informe de National Women's Law Center y sus socios examina la crisis habitacional y sus políticas en los Estados Unidos, así como el impacto en las mujeres de color

WASHINGTON, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, National Women's Law Center, en colaboración con Insight Center y Groundwork Collaborative, publicó The Roots of Discriminatory Housing Policy: Moving Toward Gender Justice in Our Economy ("Las raíces de la política habitacional discriminatoria: avanzando hacia la justicia de género en nuestra economía"), un informe que pone de relieve los vínculos inextricables entre la justicia de vivienda y la justicia de género, además de describir soluciones para promover la vivienda como un bien público. La publicación surge tras el último informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI): los precios subieron un 8.5 % interanual en julio y los alquileres aumentaron un 6.3 % entre julio de 2021 y julio de 2022, la tasa más alta en más de 35 años.

"Las mujeres siempre han asumido la carga más pesada de un sistema socioeconómico diseñado para beneficiarse de su trabajo mal remunerado e infravalorado", señaló Fatima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva de National Women's Law Center. "En virtud de esta poderosa colaboración, mis colegas excavan las decisiones perjudiciales en materia de políticas habitacionales que ensucian nuestra historia y crearon el desastre que enfrentamos hoy en día. Y, lo que es más importante, este documento nos recuerda las mejores opciones de políticas y las soluciones razonables que pueden ponernos en el camino hacia un mañana más equitativo".

A través de un análisis crítico y un examen histórico, el artículo pone de manifiesto la crisis habitacional en este país, su impacto desproporcionado en las mujeres de color y sus raíces en siglos de déficit en inversión y políticas racistas, sexistas y discriminadoras de las personas con discapacidades que ayudaron a los hombres blancos a generar riqueza a la vez que eliminaban la riqueza de las mujeres, las personas de color y las personas con discapacidades.

Las mujeres, en particular las mujeres de color, ya tenían más probabilidades que los hombres blancos no hispanos de gastar la mayor parte de sus ingresos en vivienda antes de la pandemia. Durante la pandemia de la COVID-19, las mujeres afroamericanas y latinas siempre han tenido más probabilidades que los hombres blancos no hispanos de atrasarse en el pago del alquiler y la hipoteca.

"La vivienda estable es un elemento esencial de la seguridad económica de las familias y una parte fundamental de una economía saludable y sostenible", señaló la Dra. Rakeen Mabud, economista jefe y directora general de Políticas e Investigación de Groundwork. "Los legisladores deben utilizar todas las herramientas disponibles para dar solución a la aguda crisis que tantas mujeres y familias enfrentan hoy".

Andrea Flynn, directora sénior de Insight Center, agregó: "Se debe invertir en vivienda segura, accesible y asequible no como mercancía, sino como un bien público. La vivienda da origen a oportunidades y resultados relacionados con el empleo, la educación, la salud, el transporte, el cuidado y el bienestar general en todas las generaciones. Un hogar seguro, en una comunidad llena de oportunidades, es un prerrequisito para la prosperidad humana y la seguridad económica".

Para obtener más información sobre la vivienda y la justicia de género, así como para leer el informe, visite https://nwlc.org/resource/the-roots-of-discriminatory-housing-policy-moving-towards-gender-justice-in-our-economy/.

National Women's Law Center

El National Women's Law Center lucha por la justicia de género —en los tribunales, en las políticas públicas y en nuestra sociedad— mediante el trabajo en los asuntos que son fundamentales para la vida de las mujeres y las niñas. Durante 50 años, hemos utilizado la ley en todas sus formas para cambiar la cultura e impulsar soluciones para la desigualdad de género que conforma nuestra sociedad y eliminar las barreras que nos perjudican a todos, especialmente a las mujeres de color, a las personas LGBTQ y a las mujeres y familias de bajos ingresos.

Insight Center

Insight Center impulsa cambios estructurales y transformadores en tres pilares de trabajo que se enfocan en crear inclusión económica y equidad racial para las personas de color, las mujeres, los inmigrantes y las familias marginadas en los Estados Unidos.

Groundwork Collaborative

Groundwork Collaborative trabaja con el objetivo de promover una visión económica de prosperidad sólida y ampliamente compartida, así como oportunidades reales para todos.

FUENTE National Women's Law Center

