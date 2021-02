El nuevo Kia Carnival del 2022 un vehículo multiuso que trasciende

El Carnival está impulsado por un motor V6 de 3.5 litros que genera los mejores 290 caballos de fuerza de su clase. Este tren motriz proporciona hasta 3500 libras de capacidad de remolque para viajes confiables en remolques, botes o caravanas. Y esa confianza se ve reforzada por una amplia lista estándar de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) 1. Juntos, estos elementos hacen de Carnival una combinación excepcional de diseño moderno, capacidad, seguridad y lujo.

"El Carnival de Kia está aquí para interrumpir en un serio segmento y demuestra una vez más lo que es posible cuando se rompen las convenciones", dijo Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Motors North America, Kia Motors America. "Con su carácter de SUV, nuestro nuevo vehículo multipropósito ofrece una combinación de diseño premium, empaque inteligente y abundancia de innovación en seguridad y tecnología. Por estas razones, el Carnival es el primer vehículo que luce con orgullo nuestra nueva insignia de Kia y es una audaz señal de lo que vendrá".

El Carnival del 2022 se ofrecerá en cuatro niveles de equipamiento: LX, EX, SX y SX-Prestige. Se espera que este MPV completamente nuevo salga a la venta en el segundo trimestre de este año.

Exterior resistente pero refinado

El exterior del Carnival de 2022 sigue el ejemplo del reciente y agresivo estilo de los característicos SUV's de Kia. Este lenguaje de diseño fuerte y seguro, se conecta directamente a las líneas nítidas que se encuentran en otros debuts recientes de Kia:

La moderna parrilla de "nariz de tigre" de Kia brinda un sustancial ancho a la cara e integra ingeniosamente los faros LED de alta tecnología

Las dramáticas líneas del capó realzan el carácter agresivo inesperado del vehículo

Los musculosos pasos de las llantas, dan una sensación de volumen al cuerpo desde la vista lateral

Una línea de corte audaz recorre la longitud del vehículo, uniendo las luces delanteras y traseras.

Grandes espejos de dos tonos y molduras de paneles basculantes en negro / cromo contribuyen a la apariencia y sensación de lujo

Las luces traseras de combinación elegante presentan formas geométricas inesperadas

La guarnición de la placa protectora trasera y los reflectores se prestan a una presencia similar a la de un SUV

Las robustas ruedas de 17 y 19 pulgadas y el diseño de rueda negro brillante disponible, aportan estilo y fuerza a la postura atlética de Carnival.

Cabina premium, flexible e innovadora

En el interior, los elegantes elementos de diseño del Carnival y los materiales de calidad se unen para crear un espacio interior refinado y sofisticado:

La fachada central adquiere una imagen premium con superficies negras de alto brillo

Un adorno cromado se extiende a lo largo del tablero para crear una sensación de espacio y apertura en la cabina delantera.

Las salidas de aire de metal delgadas integradas son un toque moderno

Tres atrevidos colores interiores aportan riqueza a este entorno finamente elaborado

Además del elevado estilo interior del Carnival, el nuevo MPV ofrece mucho espacio para la flexibilidad de 7 u 8 pasajeros, comodidad para viajes largos por carretera o excursiones a la tienda de madera local:

El mejor en su clase con 168.2 pies cúbicos de espacio para pasajeros

Mejor-i Clase con 145.1 pies cúbicos de espacio de carga (detrás de la primera fila) en acabados LX, EX, SX

Los asientos "Slide-Flex" para las versiones de 8 pasajeros permiten múltiples configuraciones, incluido un asiento central deslizante en la segunda fila que, cuando está en la posición más adelantada, permite al pasajero delantero acceder fácilmente al bebé o niño que viaja en él. Este asiento también se convierte en una mesa funcional.

Asientos VIP en la sala VIP de la segunda fila con calefacción y ventilación disponibles con controles eléctricos, reposacabezas desplegables y extensiones para las piernas en una configuración de nivel superior para 7 pasajeros

Asientos de la segunda fila extraíbles y asientos de la tercera fila plegables en el piso para brindar el mejor espacio de carga de su clase (los asientos de la segunda fila no se pueden quitar en el SX-Prestige)

El Carnival también ofrece una lista de características especiales e innovadoras para que viajar sea más fácil, seguro y placentero:

Puertas correderas eléctricas de apertura manos libres estándar con Smart Key

Puerta trasera eléctrica inteligente manos libres disponible con cierre automático (EX y superior)

Llave inteligente disponible con funcionalidad de apertura / cierre con un solo botón para puertas corredizas traseras y compuerta levadiza (EX y superior)

Alerta de ocupante trasero (ROA) 2 utiliza sensores ultrasónicos diseñados para detectar el movimiento de niños o mascotas en la segunda y tercera filas después de que se hayan cerrado las puertas. Luego puede notificar al conductor y al área circundante haciendo sonar la bocina, iluminando las luces de emergencia y notificando al conductor a través del teléfono móvil a través de la aplicación de enlace UVO (EX y superior)

ocupante trasero (ROA) utiliza sensores ultrasónicos diseñados para detectar el movimiento de niños o mascotas en la segunda y tercera filas después de que se hayan cerrado las puertas. Luego puede notificar al conductor y al área circundante haciendo sonar la bocina, iluminando las luces de emergencia y notificando al conductor a través del teléfono móvil a través de la aplicación de enlace UVO (EX y superior) Asistente de salida segura (SEA) 3 : alerta sonoramente al conductor o los pasajeros que abren la puerta para que no salgan del vehículo cuando el sistema detecta tráfico que se aproxima. El sistema puede intervenir para bloquear las puertas traseras cuando el vehículo está equipado con el seguro eléctrico para niños disponible

: alerta sonoramente al conductor o los pasajeros que abren la puerta para que no salgan del vehículo cuando el sistema detecta tráfico que se aproxima. El sistema puede intervenir para bloquear las puertas traseras cuando el vehículo está equipado con el seguro eléctrico para niños disponible Cámara de visión trasera del pasajero con zoom y visión nocturna para vigilar a los niños en el asiento trasero, incluso después del anochecer (estándar en EX, SX, SX-Prestige)

Sistema de intercomunicación de cabina "Passenger Talk" para una comunicación clara entre los pasajeros en la parte delantera y trasera (estándar en EX, SX, SX-Prestige)

El reconocimiento de voz del pasajero permite a los ocupantes de la segunda fila controlar numerosas funciones en el vehículo a través de comandos de voz al presionar un botón montado en el techo (estándar en EX SX, SX-Prestige)

Monitores de entretenimiento de pantalla trasera doble, con duplicación de pantalla inalámbrica de dispositivos Apple y Android (estándar en SX, SX-Prestige)

Y como toda la gama de Kia, el Carnival ofrece una amplia gama de tecnología estándar y opcional, que incluye:

Pantalla táctil estándar de 8 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto

Carga inalámbrica de teléfonos inteligentes 4

Pantalla de navegación de 12,3 pulgadas 5

Grupo de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas

instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas Conectividad multi-Bluetooth 6

Hasta nueve puertos USB para las tres filas y dos inversores de potencia de 110 voltios

Sistema de sonido Bose Premium 7 , disponible con 12 altavoces de alto rendimiento

, disponible con 12 altavoces de alto rendimiento La tecnología Bose Centerpoint convierte las fuentes estéreo en una experiencia de sonido envolvente más rica

La compensación dinámica de velocidad analiza la fuente de sonido y se ajusta automáticamente según la velocidad

La telemática de enlace UVO ofrece una variedad de características avanzadas de vehículos conectados, como:

Connected Routing: un nuevo sistema de cálculo de rutas basado en la nube, que utiliza la nube UVO para calcular la ruta óptima utilizando mapas en tiempo real, pronostica la información de tráfico próxima basada en información histórica e inteligencia artificial para conocer las rutas preferidas de los usuarios

Tiempo conectado: proporciona información meteorológica para más de 25.000 ciudades

La función mejorada de asistencia por voz UVO permite el control por voz del clima del vehículo, la calefacción del asiento y del volante, el sistema de audio y otras funciones

Perfiles de usuario conectados: permite a los clientes agregar un perfil de conductor adicional a su vehículo. Los conductores pueden tener sus cuentas UVO individuales vinculadas al vehículo y acceder a las funciones remotas mediante la aplicación Kia Access. El perfil almacena algunas configuraciones seleccionadas en la cuenta UVO y se puede compartir con otros vehículos Kia compatibles

Integración de calendario: diseñado para sincronizar su calendario de Google o iCloud con el enlace UVO que le permite recibir alertas de notificación de eventos mientras está en el vehículo y, en algunos casos, la navegación al destino de su evento, si la dirección se ingresó en el evento del calendario

Última milla de navegación: le brinda indicaciones para caminar hasta su destino de navegación seleccionado desde una distancia de hasta una milla a través de la aplicación Kia Access con UVO link en su compatible teléfono inteligente

La integración de altavoces inteligentes y UVO permite a los clientes usar un dispositivo o un altavoz inteligente habilitado con Amazon-Alexa o Google-Assistant para controlar de forma remota algunas funciones (como el inicio remoto).

Notificaciones avanzadas:

Notificación de ralentí del motor y apagado automático del motor notifica al conductor a través de la aplicación de enlace UVO si el motor se deja en ralentí y, después de un tiempo preseleccionado, apaga el motor

La alerta de ocupación trasera puede enviar alertas de notificación automática a través de la aplicación de enlace UVO si se detecta movimiento dentro del vehículo

911 Connect y Roadside Assistance intentarán llamar al 911 automáticamente a través del módem UVO integrado si se despliega una bolsa de aire. Para situaciones que no son emergencias, puede conectarse con asistencia en carretera 24/7 y comparte la ubicación del vehículo

Construido sobre una mejor base

El Carnival del 2022 está respaldado por la misma plataforma "N3" de tercera generación totalmente nueva que el Sorento y el deportivo K5. Los ingenieros de Kia se aseguraron de que fuera más liviano, más fuerte y silencioso que la arquitectura saliente, y los aspectos más destacados incluyen:

Uso ampliado de piezas estampadas en caliente y acero de ultra alta resistencia para aumentar la resistencia media a la tracción y la rigidez a la torsión que dan como resultado una mejor dinámica de conducción

Mayor aplicación de materiales aislantes y absorbentes de sonido para minimizar el ruido de la carretera, el viento y el motor

Mejoras aerodinámicas en las ruedas, el parachoques delantero y los espejos para lograr una mejor economía de combustible

Simplificado tren motriz

El Carnival de tracción delantera simplifica las cosas con un solo tren motriz y la mejor potencia de su clase que es un compañero perfecto para el tamaño y las intenciones de este MVP:

Motor V6 GDI de 3.5 litros

El mejor de su clase con 290 caballos de fuerza a 6.400 rpm

262 libras pie de torque a 5000 rpm

Transmisión automática de 8 velocidades

3500 libras de capacidad de remolque

La seguridad de la asistencia avanzada al conductor

Como parte del compromiso general de Kia con la seguridad, el Carnival MPV tiene una lista más completa de características estándar de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que cualquier otro en el segmento, incluidos estos sistemas estándar ADAS1:

Asistente para evitar colisiones delanteras (FCA): ayuda al conductor al frenar para ayudar a prevenir una colisión o reducir los efectos en determinadas condiciones si se detecta un peatón o un vehículo delante. Utiliza frenado automático para evitar o mitigar un impacto.

Asistente para evitar puntos ciegos (BCA): en determinadas condiciones, puede detectar vehículos que circulan en el siguiente carril. Cuando se "ve" un vehículo en el punto ciego, el vehículo frena la rueda exterior bajo ciertas condiciones para ayudar a que el vehículo regrese a su carril.

Asistente para evitar colisiones de tráfico cruzado trasero (RCCA): ayuda a detectar la mayoría del tráfico cruzado que se aproxima cuando está en reversa. Cuando se detecta tráfico cruzado que se aproxima, el sistema alerta al conductor y aplica los frenos

Advertencia de distancia de estacionamiento en reversa (PDW-R): detecta ciertos objetos detrás del vehículo y emite una advertencia audible cuando se detecta una obstrucción. El tono de advertencia suena más rápido a medida que el vehículo se acerca al objeto detectado

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKAS) con asistencia de seguimiento de carril (LFA): sigue las marcas de carril que el sistema detecta y proporciona entradas de dirección para ayudar a mantener el vehículo en el centro del carril e incluye la advertencia de cambio de carril (LDW), que proporciona una Advertencia sonora cuando el vehículo se desvía de su carril previsto.

Asistente de luces altas (HBA): detecta el tráfico que se aproxima y apaga automáticamente las luces altas y luego las enciende una vez que el tráfico ha pasado

Advertencia de atención del conductor (DAW) 8: detecta patrones de conducción desatentos y envía una advertencia audible / visual para alertar al conductor

Además, el Carnival ofrece varios sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) "Kia Drive Wise" disponibles para mayor tranquilidad:Segment-exclusive Blind-Spot View Monitor (BVM):

Monitor de vista de punto ciego (BVM) exclusivo del segmento: proyecta una vista de video en vivo de los carriles adyacentes en el grupo de instrumentos y se activa mediante la señal de giro

Asistencia al ciclista para evitar colisiones delanteras (FCA - ciclista): ayuda a detectar ciclistas delante del vehículo y utiliza el frenado automático para evitar o mitigar un impacto

Asistente de conducción en carretera (HDA) 9 : utiliza información del límite de velocidad de la autopista federal del sistema de navegación y, bajo ciertas condiciones, ajustará automáticamente la velocidad para estar dentro del límite de velocidad publicado y mantendrá la distancia con el vehículo detectado en el frente

: utiliza información del límite de velocidad de la autopista federal del sistema de navegación y, bajo ciertas condiciones, ajustará automáticamente la velocidad para estar dentro del límite de velocidad publicado y mantendrá la distancia con el vehículo detectado en el frente Curva de control de crucero inteligente basada en navegación (NSCC-C): aprovecha el sistema de navegación para reducir la velocidad del vehículo de forma proactiva antes de las próximas curvas

Asistente para evitar colisiones en el estacionamiento (PCA-R): utiliza una cámara de visión trasera y sensores ultrasónicos traseros para ayudar a detectar a la mayoría de los peatones u obstáculos cercanos cuando el vehículo retrocede en un lugar de estacionamiento, advierte a los conductores con un timbre y puede activar los frenos para evitar una colisión

Monitor de vista envolvente (SVM): utiliza cuatro cámaras para proporcionar una perspectiva de 360 grados alrededor del vehículo que mejora la confianza del conductor en situaciones de estacionamiento estrecho.

Kia Motors America - sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America continúa realizando encuestas de alta calidad y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "socio automotriz oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos vendidos a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., incluidos automóviles y SUV ensamblados con orgullo en West Point, Georgia. *

Para obtener información sobre los medios, incluida la fotografía, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico de los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* El Telluride, Sorento y K5 se ensamblan en los Estados Unidos a partir de piezas de origen estadounidense y mundial.

1 Ningún sistema, por avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y / o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con seguridad.

2 La alerta de ocupante trasero no sustituye la atención y es posible que no detecte todo el movimiento dentro del vehículo. Siempre revise el interior del vehículo al salir del vehículo.

3 El sistema de carga solo funciona con dispositivos seleccionados. Consulte el manual del propietario del vehículo para conocer las advertencias e instrucciones.

4 La conducción distraída puede provocar la pérdida del control del vehículo. Cuando opere un vehículo, nunca use un sistema de vehículo que desvíe su atención de la operación segura del vehículo.

5 La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kia se realiza conforme a una licencia. Se requiere un dispositivo habilitado para Bluetooth para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth.

6 Bose es una marca registrada de Bose Corporation.

7 La advertencia de atención al conductor no sustituye la conducción segura y puede que no todos los casos de fatiga del conductor o prácticas de conducción distraídas. No prestar atención a las condiciones de viaje y la operación del vehículo podría resultar en la pérdida del control del vehículo. Conduzca siempre de forma segura y tenga cuidado.

8 El asistente de salida segura no sustituye la atención y puede que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo. Siempre preste atención al tráfico y al área alrededor de su vehículo cuando salga del vehículo

