El nuevo Kia Seltos 2021 combina robustez y refinamiento en el segmento entrada SUV

LOS ÁNGELES, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Robusto, refinado y del tamaño adecuado, el nuevo Seltos energiza el segmento de SUV de entrada con una personalidad propia. Como vehículo utilitario con una gran actitud, el Seltos llega a los estados unidos con un estilo moderno y una inclinación por la aventura, ya sea que eso signifique conducir todos los días por la ciudad o en el desierto los fines de semana. Complementando la robusta línea de SUV de Kia, y siguiendo los talones del Telluride, el Seltos se ubica entre los populares modelos Soul y Sportage, proporcionando una cabina cómoda y conocedora de la tecnología, la opción de dos motores bien probados incluye un enérgico 1.6 de 175 caballos de fuerza turbo de un litro y un sistema de tracción total disponible con control de vectorización de torque y un modo de bloqueo para manejar condiciones de carretera más severas. Está disponible en cinco versiones: LX, EX, S 2.0L, S 1.6T y SX. Mirando todo lo que tiene para ofrecer, no es de extrañar que el 2021 Kia Seltos esté preparado y listo para convertirse en un verdadero competidor en uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la industria cuando salga a la venta en los estados unidos. En el primer trimestre de 2020. Si bien los precios completos estarán disponibles más cerca de la fecha de venta de Seltos, el LX AWD tendrá un precio inicial inferior a $ 22,000 y el S FWD tendrá un precio inicial similar.

Diseño distintivo

Al igual que con el diseño del Telluride, Seltos es una fusión: diseño atrevido y detalles delicados, y se diferencia de sus rivales por su estampa poderosa y erguida. La parte delantera alta y la distancia al suelo de 7.2 pulgadas se traducen en una actitud aguerrida y un espíritu aventurero. Su presencia fuerte está encabezada por la exclusiva parrilla nariz de tigre que es emblema de Kia, que incluye detalles inesperados en forma de diamante. Superficies talladas y líneas bien dibujadas llevan a un perfil exclusivo resaltado por una línea de cintura cromada (disponible en los modelos S, EX y SX) que se fusiona en el pilar D para brindar una apariencia aerodinámica. El techo opcional de dos tonos le da a Seltos un nivel adicional de frescura y personalidad. Otros detalles clave del diseño incluyen:

Larga distancia entre ejes y capó que le otorgan un aspecto robusto e imponente

Diseño armonizado de rejilla y faro delantero con iluminación LED completa "Beat" que le da un aspecto moderno (SX)

Diseño agresivo del parachoques delantero inferior que proporciona un ángulo de aproximación más nítido para conducir hacia la aventurera

Planchas protectoras frontal y trasera, y revestimiento negro en forma de arco para las ruedas que nos hablan de su capacidad todo terreno

El habitáculo elegante y estrecho expresa su atletismo

Las llamativas tapas rojas de las ruedas nos hablan sobre su rendimiento

Los adornos de la plataforma trasera conectan los faros traseros para crear una sensación de ancho y estabilidad

Las salidas de escape duales esculpidas resaltan la potencia y están conectadas por molduras de cromo para enfatizar el nivel premium

Las llamativas llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas le dan a Seltos una apariencia y una estampa de nivel superior acorde a su personalidad audaz

El diseño interior del Seltos continúa con el tema de aventura de primer nivel:

Una cabina elaborada con meticulosa atención al detalle ayuda a Seltos a destacarse en su clase.

El panel de instrumentos ancho tiene un aspecto de alta tecnología con un diseño asimétrico que se inclina hacia el conductor

Cabina espaciosa y versátil con generoso espacio para la cadera, hombros, piernas y la cabeza en ambas filas, con más volumen interior que la mayoría de sus rivales

Abundante espacio de carga que se puede ampliar bajando el panel de equipaje ajustable

Espacio interior – Interior hercúleo del Seltos

Seltos ofrece gran espacio y comodidad. Incluso los pasajeros del asiento trasero podrán estirarse gracias a la función de reclinación trasera. Mientras están recostados y relajados, pueden bajar el panel de equipaje trasero para aumentar el espacio de carga. Cuando no hay nadie en la parte trasera y necesita espacio adicional para artículos más grandes, recline hacia abajo el asiento trasero y levante el panel del equipaje para lograr una superficie de carga plana que permita un volumen de carga mayor. Sea cual sea la forma en que lo doble, lo divida o lo levante, el Seltos es líder en su categoría en materia de espacio y versatilidad.

Aventura con estilo

El Seltos supera a su clase con una imagen y una sensación de lujo en toda su bien equipada cabina. Se trate de un viaje rápido por la ciudad o una estancia más prolongada en la naturaleza, el dueño y los ocupantes disfrutarán de detalles de primera calidad y características para la comodidad, tales como:

Panel de instrumentos despejado y sofisticado de 3.5 pulgadas. OLED (LX, S, EX) y 7 pulgadas Supervisión (SX)

Volante forrado en cuero y palanca de cambios (S, EX, SX)

Cubierta deslizante de la consola frontal (S, EX, SX)

Bocinas Bose[2] de patrón fractal y seis sofisticadas paletas de color complementan la iluminación ambiental conectada al sonido que se encuentra en el icónico Soul. La luz de estado de ánimo cambia de color e intensidad en función del nivel de volumen (SX).

Ventilación de aire trasera y puerto de carga USB para comodidad de los pasajeros del asiento trasero (EX y SX)

La funcionalidad del asiento trasero reclinable en dos pasos mejora el nivel de confort de la segunda fila (estándar en todos los modelos)

Motor de excelente diseño

El Seltos está diseñado para ofrecer una experiencia cómoda, excelente e inspiradora tanto para el conductor como para los pasajeros. Una serie de elementos contribuyen al andar sosegado, pero animado del Seltos:

Motor MPI de cuatro cilindros de 2.0 litros que genera 146 caballos de fuerza y 132 libras/pie de torque, gestionado por una Transmisión Variable Inteligente (TVI) (LX, S y EX)

Motor Turbo GDI de 1.6 litros con una potencia de 175 caballos de fuerza y 195 libras/pie de torque, con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades (DCT) (S y SX)

Suspensión delantera puntal MacPherson; suspensión trasera de eje de torsión acoplado (CTBA) en los modelos de tracción delantera y suspensión trasera múltiple en todos los modelos con tracción en las cuatro ruedas

Carrocería fuerte y rígida compuesta 61 por ciento por acero avanzado de alta resistencia y optimizada con 374 pies de adhesivos estructurales

Elección entre tres modos de conducción –Normal, Eco, Sport– cada uno con ajustes específicos para el tren de potencia, la transmisión y el mapeo de la dirección para brindar la experiencia de conducción deseada

El sistema disponible a pedido de tracción en las cuatro ruedas1 (AWD), similar en diseño tecnológico al galardonado Telluride, funciona con todo tipo de clima y un rendimiento de conducción mejorado con un diferencial de bloqueo central que divide la potencia por igual entre las ruedas delanteras y traseras para entornos más desafiantes. El sistema AWD también utiliza vectorización de torque, lo que aumenta la tracción al predecir qué rueda utilizará mejor la potencia en una situación determinada en carretera. Esto mejora la estabilidad en las curvas y le da al vehículo más conexión a la carretera.

Repleto de tecnología: conectividad, seguridad, asistencia al conductor

Seltos está repleto de novedades tecnológicas, incluso el paquete de sistemas avanzados de asistencia al conductor "Kia Drive Wise", así como un abanico de equipamiento estándar y opcional. Los aspectos más destacados de la tecnología incluyen:

Pantalla táctil a color de alta resolución de 10.25 pulgadas 3 con radio satelital, telemática UVO, navegación y pantalla dividida.

con radio satelital, telemática UVO, navegación y pantalla dividida. Por primera vez disponible en Kia, sistema premium de sonido de 8 bocinas Bose 2

Apple CarPlay 4 y Android Auto 5

y Android Auto Carga inalámbrica disponible para smartphone 6

Un total de tres puertos de carga USB

La conectividad inalámbrica multi-Bluetooth 7 permite que dos teléfonos se conecten simultáneamente

permite que dos teléfonos se conecten simultáneamente Disponibilidad de sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS) 8 "Kia Drive Wise":

"Kia Drive Wise": Advertencia de Colisión por Ángulos Ciegos (Blind Spot Collision Warning, BCW) Bajo ciertas condiciones, puede detectar vehículos que viajan en el carril contiguo. Cuando se detecta un vehículo en el punto ciego, un ícono parpadea en el espejo. Si la señal de giro está encendida, sonará una alarma.



Asistente para Evitar Colisiones en Punto Ciego (Blind Spot Collision Avoidance Assist, BCA): Se basa en BCW aplicando frenos a la rueda exterior en determinadas condiciones para que el vehículo retome su carril.



Advertencia de Atención al Conductor (Driver Attention Warning, DAW) 9 Detecta patrones de conducción que indican falta de atención y envía una advertencia audible/visual para alertar al conductor.

Detecta patrones de conducción que indican falta de atención y envía una advertencia audible/visual para alertar al conductor.

Asistencia para Evitar Colisión Frontal con detección de peatón (Forward Collision-Avoidance, FCA): Asiste al conductor en el frenado para ayudar a prevenir una colisión o disminuir los efectos en ciertas condiciones si se detecta un vehículo o un peatón delante.



Asistente de Conducción en Autopista (Highway Driving Assist, HDA) 10 : Utiliza la información del límite de velocidad de la carretera federal del sistema de navegación y, bajo ciertas condiciones, ajustará automáticamente la velocidad para estar dentro del límite de velocidad publicado y mantener la distancia con el vehículo detectado en el frente.

: Utiliza la información del límite de velocidad de la carretera federal del sistema de navegación y, bajo ciertas condiciones, ajustará automáticamente la velocidad para estar dentro del límite de velocidad publicado y mantener la distancia con el vehículo detectado en el frente.

Sistema de Advertencia de Salida de Carril (Lane Departure Warning System, LDWS): Diseñado para alertar al conductor si el sistema detecta que el vehículo está a punto de salir de su carril actual sin poner la señal de giro.

(Lane Departure Warning System, LDWS): Diseñado para alertar al conductor si el sistema detecta que el vehículo está a punto de salir de su carril actual sin poner la señal de giro.

Sistema de Asistencia para Mantenerse en Carril (Lane Keeping Assist System, LKAS): Se basa en LDWS mediante la aplicación de pequeñas correcciones al volante en ciertas circunstancias para ayudar a regresar al vehículo a su carril.



Asistencia de Seguimiento de Carril (Lane Following Assist, LFA) Se basa en LKAS. Sigue las marcas de carril que el sistema detecta y proporciona pequeñas correcciones al volante para ayudar a mantener el vehículo en el centro del carril.



Asistencia para evitar colisión de tráfico cruzado trasero (Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist, RCCA): Utiliza la tecnología BCW para ayudar a detectar el tráfico cruzado que se aproxima cuando está en reversa. Cuando se detecta el tráfico cruzado, el sistema alerta al conductor y aplica los frenos.



Alerta de Ocupante Trasero 11 : Diseñada para que dé un mensaje en el panel de instrumentos que indique al conductor "Comprobar asientos traseros" para ayudar a evitar que el vehículo quede con un pasajero en la parte trasera del interior; el mensaje aparece cuando se abre la puerta del conductor después de que se haya abierto y cerrado una puerta trasera del pasajero.

: Diseñada para que dé un mensaje en el panel de instrumentos que indique al conductor "Comprobar asientos traseros" para ayudar a evitar que el vehículo quede con un pasajero en la parte trasera del interior; el mensaje aparece cuando se abre la puerta del conductor después de que se haya abierto y cerrado una puerta trasera del pasajero.

Control Inteligente de Velocidad (Smart Cruise Control) con stop & go (SCC w/S&G): Diseñado para adaptarse al entorno de conducción mediante la aplicación automática de los frenos, o acelerador, para ayudar a mantener una distancia predeterminada de un vehículo detectado en la parte delantera. Puede detener totalmente el vehículo y reanudar la marcha cuando el tráfico avanza tres segundos luego de haberse detenido.



Asistencia de Salida Segura (Safe Exist Assist, SEA) 12 : Puede alertar al conductor o a los pasajeros que abren la puerta para que no salgan del vehículo cuando el sistema detecte que se acerca el tráfico. Cuando se detecta, suena una alarma.

(Safe Exist Assist, SEA) : Puede alertar al conductor o a los pasajeros que abren la puerta para que no salgan del vehículo cuando el sistema detecte que se acerca el tráfico. Cuando se detecta, suena una alarma. Seltos está equipado con el sistema telemático UVO 13 Link que estrena una serie de características innovadoras del vehículo:

Link que estrena una serie de características innovadoras del vehículo: Perfiles de usuario conectados: Permite a los clientes el acceso conjunto al vehículo. Con solo pulsar un botón en la aplicación del propietario de Kia, los clientes pueden llevar consigo sus estaciones de radio favoritas y tener acceso completo al conjunto de controles remotos.



Centro de Notificación en el Vehículo: Cuenta con una bandeja de entrada única de la unidad principal reservada para notificaciones importantes con respecto al mantenimiento, la garantía y la información de retirada de seguridad si es necesario.



Notificaciones conectadas de próxima generación: Envía alertas en caso de mal funcionamiento del vehículo con respecto al estado de las bombillas en los faros o luces traseras, el estado de la batería de 12V y bajo nivel de combustible.



Notificación de Inactividad del Motor y Apagado Automático del Motor: Envía una alerta si el vehículo ha estado en ralentí durante 10 minutos y lo apaga automáticamente.

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America continúa encabezando las encuestas de calidad y es reconocida por Interbrand como una de las 100 mejores marcas mundiales y una de las 50 mejores marcas ecológicas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y LPGA, y ofrece una gama completa de vehículos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en los Estados Unidos, incluidos automóviles y SUV orgullosamente construidos en West Point, Georgia*.

Para información para medios de comunicación, incluso fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico para comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Los modelos Sorento y Optima GDI (EX, SX y Limited, y solamente ciertos modelos LX) se ensamblan en Estados Unidos con repuestos de EE. UU. y de otros países

1 Ningún sistema, por más avanzado que sea, puede compensar los errores del conductor y/o las condiciones de la conducción. Conduzca siempre de manera segura.2 Bose es una marca comercial registrada de Bose Corporation

3 Si se conduce de manera distraída, se puede perder el control del vehículo. Cuando opere un vehículo, jamás use un sistema del vehículo que aleje su atención de la operación segura del vehículo.

4 Apple CarPlay™ es marca comercial de Apple Inc. Requiere un dispositivo compatible con Apple que se vende por separado. Apple CarPlay™ funciona en su servicios de datos de celular smart. Se aplican tasas por plan de datos.

5 La interfase de usuario de vehículo es producto de Google y se aplican sus términos y condiciones e información en materia de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto en Google Play y un smartphone compatible Android con Android™ 5.0 Lollipop o modelo superior. Se aplican tasas por plan de datos. Android Auto es marca comercial de Google LLC.

6 El sistema de carga solamente trabaja con determinados dispositivos. Remítase al Manual del Usuario del vehículo para acceder a las advertencias e instrucciones.

7 La marca Bluetooth® y los logos son marcas comerciales registradas por Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kia está sujeto a licencia. Para usar la tecnología inalámbrica de Bluetooth®, se requiere un dispositivo habilitado para Bluetooth®.

8 Estas funciones no son sustitutos de una conducción segura y pueden no detectar todos los objetos que rodean al vehículo. Conduzca siempre con cuidado y prudencia.

9 La Advertencia de Atención al Conductor no es un sustituto de conducción segura y puede no detectar todas las situaciones de fatiga del conductor o la desatención en la conducción. Si no se presta atención a las condiciones del viaje y a la operación del vehículo, se puede perder el control del vehículo. Conduzca siempre con cuidado y prudencia.

10 El asistente de conducción en carretera no sustituye la conducción prudente, puede que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo y solo funcione en ciertas autopistas federales. Conduzca siempre de manera prudente y tenga cuidado.

11 La Alerta de Ocupante Trasero no sustituye la atención y puede que no detecte todo movimiento dentro del vehículo. Compruebe siempre el interior del vehículo al salir del vehículo.

12 La Alerta de Ocupante Trasero no sustituye la atención propia y puede que no detecte todo movimiento que se produzca alrededor del vehículo. Siempre preste atención al tráfico y al área alrededor de su vehículo al salir del vehículo.

13 La compra/lease del nuevo vehículo Kia Seltos 2021 con UVO incluye una suscripción gratuita de un año a partir de la fecha de venta/lease del nuevo vehículo por parte del minorista, tal como quede registrado por el concesionario. Una vez que venza su suscripción de UVO de un año sin cargo, para continuar accediendo a UVO se requerirá el pago de una suscripción a la tasa actual de suscripción o el uso de UVO finalizará inmediatamente. El uso de UVO está sujeto al acuerdo con la Política de Privacidad de UVO disponible en https://owners.kia.com/us/en/privacy-policy.html y a los Términos y Condiciones del Servicio disponibles en https://owners.kia.com/us/en/terms-of-service.html. UVO es transferible a un propietario posterior durante el período del servicio original de UVO. Solamente use UVO cuando sea seguro hacerlo. La aplicación UVO está disponible en App Store® o en la tienda Google Play™. Kia Motors America, Inc. se reserva el derecho de cambiar o discontinuar UVO en cualquier momento sin previa notificación ni incurriendo en ninguna obligación futura. Podrán aplicarse cargos por mensajería y datos. Para usar la mayoría de las funciones se requiere cobertura de celular y GPS. Las funciones UVO pueden variar según el modelo, año del modelo y nivel del modelo. Las funciones, especificaciones y cargos están sujetos a cambio. Para obtener más información sobre detalles y limitaciones, visite https://owners.kia.com o su concesionario Kia autorizado. Google y los logos son marcas comerciales de Google, Inc. App Store es marca de servicio de Apple, Inc.

14 Kia recibió la tasa más baja de problemas reportados entre las marcas del mercado masivo en los estudios de calidad inicial de J.D. Power 2015-19 U.S. de las experiencias de los propietarios de nuevos vehículos con su propio vehículo después de 90 días de propiedad. Visite jdpower.com/awards si desea más información.

