El nuevo libro de Abel Pacheco, El Injusto América, una obra interesante que expone la cruda realidad de los inmigrantes en EE.UU.

Rosabel abre su corazón en este libro y nos comenta: "Estimados amigos, en el presente libro por anticipado quisiera pedirles disculpas porque no soy un escritor con experiencia, este es mi primer libro, pero es mi ilusión poder compartir con ustedes estas historias de injusticia que he mirado o vivido. Pues yo no emigré a este país porque fue mi decisión, sino porque fueron ellos, USA, quienes me obligaron a emigrar. Yo desde niño siempre pensaba que los Estados Unidos por ser el país más rico, del cual yo había escuchado hablar, era el más justo y bueno, pero ahora que estoy aquí me doy cuenta que es todo lo contrario, también quiero contarles que tengo 17 años de estar aquí y aún soy indocumentado.

Hay algo que siempre les reprocho a los políticos de aquí, y es que, si nosotros no podemos sobrevivir allá en nuestros países por su problemática, o leyes que USA nos impone, y mucho menos que no podemos emigrar legalmente o ilegalmente, entonces. ¿A dónde debo dirigirme para buscar un mejor futuro para mi familia, mis padres, mis hijos, mis nietos, etc.?"

Publicada por Page Publishing, el interesante libro de Abel Pacheco, El Injusto América nos narra la historia de la autora, bajo una lupa íntima y oscura, a veces hay oportunidades que traen más dolor que felicidad.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de El Injusto América, en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

