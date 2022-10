El nuevo libro de Arnoldo Gómez, ¡Nacidos para la Grandeza!, una obra increíble, llena de esperanza y luz para todos, enseñando que los sueños se hacen realidad.

CHICAGO , 21 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro ¡Nacidos para la Grandeza!, por Arnoldo Gómez, de la editorial Page Publishing, es un maravilloso libro donde el autor hace una increíble conexión con la felicidad y el transcurso de la vida. Existen momentos en la vida en que creemos que ya lo hemos dado todo, no obstante, se nos presentan nuevos retos que vencer, sin importar la edad, pero esos momentos y retos son necesarios para realmente empezar a vivir y para ser felices. Ríe, sueña, y agradece, pero sobre todo ayuda a quien te necesita.

Arnoldo Gómez

Arnoldo Gómez nació el 30 de diciembre de 1994, en un pequeño pueblo al noroccidente de la ciudad de Guatemala. En su niñez siempre le gusto el arte y la música. Afortunadamente siempre ha contado con el apoyo de sus padres. Se independizó de ellos alrededor de los 15 años, y empezó a trabajar en una empresa de transporte de autobuses. Ahí aprendió muchas cosas e hizo algunos amigos. Trabajo alrededor de 5 años cuando finalmente decidió viajar a los EE. UU. Al llegar tuvo que enfrentarse a un nuevo país con diferente idioma y cultura, lo cual no ha sido nada fácil para él. Sin embargo, pese a todos los obstáculos que ha enfrentado, ha podido salir adelante. El trata de ser una mejor persona cada día y su principal objetivo es el mejorar su actitud, sus ganas de seguir adelante y seguir haciendo de todas sus metas una realidad.

Gomez nos dice: "He decidido escribir este libro con el único propósito de influenciar en tu vida, ya que sé que millones de personas leerán este ejemplar, que lo he escrito con todo mi corazón, aprecio y cariño, casi con mi corazón en la mano, ya que para mí es muy valioso decirte que no importa en qué situación te encuentres, cada persona tiene y experimenta sus propios problemas y dificultades de diferentes maneras en su vida diaria.

El haber escrito este texto, es para mí un regalo inesperado del destino, un verdadero honor y uno de mis más grandes sueños. El haber podido publicar este libro es un enorme privilegio, el decirte que jamás te rindas por algo que quieras lograr en tu vida, por algún sueño el cual deseas alcanzar por muy difícil o imposible que parezca siempre podrás lograrlo. A menudo vemos muy lejos nuestros sueños, lo cual no tiene nada de malo, lo que sí puede ser malo o hasta desastroso es creer que no podamos lograrlo. Sé que las circunstancias de cada uno de nosotros no son las mismas como también creo que todos tenemos la capacidad y el derecho de soñar, y eso nadie nos lo puede quitar. Una de las bases principales de un verdadero soñador es la felicidad"

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Arnoldo Gómez, ¡Nacidos para la Grandeza!, nos trae el relato del

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de ¡Nacidos para la Grandeza!, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

