El nuevo libro de Belem Jara, Las Más Difíciles Adversidades de una Mujer, una obra increíble, una autobiografía con lecciones maravillosas de vida

Belem Jara nos dice: "Esta obra contiene toda clase de adversidades que una persona puede vivir y como resultado de mis experiencias he hecho cosas muy positivas, pero a la vez, he cometido errores muy delicados y profundos donde definitivamente te puedes identificar conmigo. Con mi historia de vida, te invito a no cometer los mismos errores que yo. Te lo aseguro, tu vida será mucho mejor".

Publicada por Page Publishing, el fascinante libro de Belem Jara Las Más Difíciles Adversidades de una Mujer en este libro encontrarás valores de vida a través de las experiencias de la autora.

Para los lectores que deseen experimentar esta maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Las Más Difíciles Adversidades de una Mujer, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing:

Page Publishing es una editorial tradicional, que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1845660/00__Belem_Jara.jpg

FUENTE Page Publishing

SOURCE Page Publishing