El Nuevo Libro De Eladio Rodríguez "Un Título De Salvación", Una Obra Esclarecedora, Una Verdadera Conversación Con Dios, Donde Nos Enseñan A Fortalecer Nuestra Fe

Eladio Rodríguez nació en República Dominicana, el 1 de agosto del 1970. A los 16 años se mudó a Puerto Rico y terminó la escuela en Miami, Florida; en U.S. International Christian Academy. Conoció a Johana, su bella esposa y se casó en el 2000. Tiene un hermoso hijo, Erick, y una dulce hija, Nathalie. En el año 2001 sacó una maestría en Cosmetología, haciéndose licenciado y especialista por el Estado de Florida y el Department of Business and Professional Regulation.