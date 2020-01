El Nuevo Libro De Enrique Martínez, Infidelidad Un Camino Doloroso Hacia La Soledad: Destino, Una Historia De Amor, Madurez Y Sacrificio, Un Viaje Con Lecciones De Vida

En Infidelidad un camino doloroso hacia la soledad: Destino, Martínez nos relata sus experiencias de vida: "Cuando apenas acababa de cumplir los quince años, me convertí en padre. A mi corta edad, quise jugar a ser adulto y las responsabilidades fueron llegando día a día en mi nueva etapa como papá. Cuando mi pequeño hijo cumplió su primer año, tuve la oportunidad, durante una cena en mi casa, de contarle a mi madre que pronto tomaría en matrimonio a Elizabeth. Al escucharme, ella tomó mi mano y me dijo: 'Están muy jóvenes para dar ese gran paso, la vida apenas empieza para ambos y tienen un camino muy largo por caminar, para conocer a muchas más personas'. No importando sus palabras aquella noche, mi decisión de continuar con la boda por el civil se mantenía en pie y así fue como un par de meses después me casé con Elizabeth, pensando en ese momento que ella era la mujer con la que compartiría el resto de mi vida. Sin imaginar que, después de tres años, esas palabras de mi madre resonarían en mi cabeza cuando a mi mundo apareció la persona más importante de mi vida".