El Nuevo Libro De Enrique Martínez, Infidelidad Un Camino Doloroso Hacia La Soledad: Mentiras Y Traición, Una Gran Historia Sobre La Vida Del Autor, Sus Amores Y Desamores

HOUSTON, 25 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Infidelidad Un Camino Doloroso Hacia La Soledad: Mentiras y traición, por Enrique Martínez de la editorial Page Publishing, nos trae las verdaderas caras del amor, no todo es color de rosa y no todo es desazón y deslealtad. Una historia donde no se juzga a nadie solo se siente.

Martínez nació en la ciudad de Guatemala a principios de los años setenta. En sus primeros años de estudio, resultó ser un estudiante muy aplicado y responsable en sus tareas escolares.