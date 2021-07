El nuevo libro de Fernando Ceron Ayala, Sentimientos y Vivencias un hermoso compendio de poemas, donde las palabras nos llevarán a lo más profundo del corazón humano.

Mi nombre es Fernando Cerón Ayala nací en la ciudad de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, México el 13 de diciembre de 1970. Soy Ingeniero Industrial graduado en el Tecnológico de Zacatepec, en el estado de Morelos Me gusta escribir mis sentimientos y mis vivencias algunos de los momentos que me han pasado en la vida los he dejado plasmado en mis poesías, utilizando un lenguaje claro y sencillo, no busco un lenguaje para impresionar a nadie, no utilizó palabras complicadas. Esperando que disfruten de estas hermosas y sencillas poesías mil gracias.