El nuevo libro de Julio Cesar Cañete Cruz, Un poeta, dos estilos, un increíble compendio de poemas, ocurrencias y cuentos cobrarán vida en estas páginas

Julio Cesar Cañete Cruz nació el 25 de febrero de 1952 en la Finca Santo Tomás, Cabañas, del actual municipio de Mariel, provincia Artemisa; este lugar se encuentra muy cerca de las colinas donde comienza la cordillera de Guaniguanico. Su origen es puramente campesino, con una adolescencia de escuela y trabajo con su abuelo y sus tíos, mudando animales, ordeñando vacas, reapilando caña. Siempre le gustó la música y la décima, no es repentista, cuando se le ocurre algo se sienta y escribe, tanto décimas como canciones.

Este libro, Un poeta, dos estilos, cuenta con 3 capítulos; en el primero aparecen la letra de diecinueve temas musicales con diferentes géneros, baladas, boleros, salsas, bachatas y tres poemas no musicalizados, los cuales hablan de amor, desamor, mensajes, etc. En el segundo, décimas contando historias de mi vida, homenajes a otros poetas y algunos temas de situaciones que me encuentro en el camino. El tercero, Le zumba el merequetén, puro humor criollo, llevando a la décima cuanta ocurrencia aparece, además, de cuentos conocidos escritos en décimas y tres canciones que hablan de lo cotidiano en Pinar de Río, Cuba, lugar donde viví hasta que Bahía Honda pasó a ser de la provincia de Artemisa.

Publicada por Page Publishing, el maravilloso y ameno libro de Julio Cesar Cañete Cruz, Un poeta, dos estilos, nos levanta el ánimo, nos hará recordar buenos tiempos y a un excelente ritmo caribeño.

Para los lectores que deseen experimentar esta magnífica experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Un poeta, dos estilos, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

