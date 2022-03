El nuevo libro de Kathy Higgins Lo que está detrás de un Divorcio un libro sobre las herramientas para conseguir la paz durante la experiencia del divorcio.

Kathy Higgins es abogada experta en divorcio con formación en psicología y quince años de experiencia en el campo legal. Tiene un espíritu altruista y una naturaleza optimista, le encanta ayudar a las personas motivándolas a ver solo el lado bueno y brillante de la vida Lo Que No Sabe Sobre El Divorcio. Porque el sueño de cuento de hadas se convirtió en tu peor pesadilla y ya no sabes cómo despertar de él, no te desesperes, siempre hay soluciones para todo. Solo depende de ti. Tú eres quien tiene el poder de cambiar tu situación. Si estás atravesando una situación muy difícil en tu matrimonio y dudas si divorciarte, o si inevitablemente no hay otra solución que el divorcio, o te encuentras confundido por la cuarentena que te hace sentir que ya no puedes soportar más tu relación o se ha tomado la decisión de divorciarse, o ya estás atravesando un proceso de divorcio y esta situación es muy difícil o dolorosa para ti, o simplemente quieres terminar rápidamente, o quieres despedirte de tu matrimonio en la mejor manera posible, entonces este libro es para usted.