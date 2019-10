El Nuevo Libro De La Dra. Sara Malagold Más Loco Que Una Cabra: Como Decía Mi Abuela, Es Una Verdadera Guía Para Alcanzar La Paz Y La Felicidad Emocional En La Vida Diaria

NUEVA YORK, 14 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Dra. Sara Malagold, es una exitosa especialista en el campo del comportamiento humano, graduada en Psicología y Neuropsicología, nació en Montevideo, Uruguay, un 27 de septiembre. Creció en un hogar rodeada de música ya que su papá era un concertista de violín. "Mi padre fue mi motor, siempre me motivó a estudiar", recuerda la doctora Sara, "Me estimulaba a ser alguien en la vida, me decía palabras sabias, que hoy por hoy le trasmito a mis pacientes. Mi papá me inculcó el estudio y la superación; la educación es lo único que queda, ya que el dinero va y viene, me repetía. Creo que este fue uno de los mejores consejos que me impulsó a ser quien hoy soy" asegura.