El nuevo libro de Laura Lavayen, El Precio del Odio, un gran libro sobre las consecuencias de una emoción incontrolable.

Laura Lavayen nació en Bariloche. Una ciudad turística en el sur de Argentina. Donde vivió hasta la adolescencia. Luego se trasladó a Buenos Aires donde vivió hasta que se vino a Estados Unidos donde aún vive. Nunca se olvidó de su país de origen y lo visita siempre desde enero hasta marzo. En Estados Unidos como muchos inmigrantes hizo distintas clases de trabajo. Logro cumplir muchos anhelos menos el de poder pronunciar bien el inglés. Se casó y perdió a su esposo no hace mucho. Durante su enfermedad que duro mucho tiempo escribió dos novelas que aún no ha publicado. Pero espero poder volver a hacerlo, aunque me está costando bastantes, ya que al volver tuve que cambiar mi vieja computadora por una que me está mostrando que me va a costar mucho para adaptarme a ella porque no es tan simple como lo era mi vieja y enorme computadora. Pero no por eso me voy a resignar a dejar de escribir.