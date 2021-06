El nuevo libro de Macario Morales, Las Consecuencias de Vivir una Vida Ingobernable, una obra increíble sobre las lecciones que puede darnos una vida sin ley.

Un día amanecí con un tremendo dolor en mi cuerpo de tantos golpes, mis labios llenos de puntadas, los ojos hinchados de los golpes y me miré en el espejo: ¡No puede ser!, dije dentro de mí. Me preguntaba qué necesidad tenía yo de estar así, y empecé a recapacitar y mirar hacia atrás, mi pasado, y me preguntaba a mí mismo, hasta dónde había llegado con mi manera de ser y no he conseguido nada bueno. Desperdicié muchísimos años de mi vida, lo cual yo quisiera que tú evitaras, muchísimos años de sufrimiento, por no saber cómo vivir, muchísimos años se me fueron a la basura. Yo ya lo viví y no es nada agradable vivir una vida ingobernable. Qué no daría yo, con tal de empezar de nuevo y evitar este oscuro camino, lo único que sé, y he aprendido, es que después de esta vida ya no hay otra oportunidad, y el día de hoy es todo lo que tengo, por lo tanto, debo de aprovecharlo al máximo.

Me costó muchísimo trabajo aceptar y dar mi brazo a torcer. No fue nada fácil para mí, tampoco imposible, pero lo logré. Y ahora soy un hombre diferente porque he cambiado mi vida, y lo puedo gritar al viento, ya que aquel Macario agresivo, lepero, malcriado, grosero, peleonero ya no existe dentro de mí, se ha disminuido y ha vuelto a renacer el verdadero Macario. Y bendito y alabado sea Dios porque ahora soy completamente diferente. Si yo pude cambiar mi vida, tú también lo puedes hacer, ya que todos somos hijos de un Dios amoroso.

Busqué la oportunidad y la oportunidad me llegó. Me sonrió y me dijo "Aquí estoy, estoy a tu lado y vamos hacia adelante, que la vida es una batalla".

Publicada por Page Publishing, el maravilloso libro de Macario Morales, Las Consecuencias de Vivir una Vida Ingobernable, nos entrega una historia increíble, con lecciones de vida que nunca olvidaremos.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Las Consecuencias de Vivir una Vida Ingobernable, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing:

Page Publishing es una editorial tradicional, que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529802/Macario_Morales.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing