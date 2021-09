El nuevo libro de María Pegueros, Viviendo con Cornelia de Lange - Living with Cornelia de Lange, una obra maravillosa sobre cómo ha sido la vida de Juanito, quien sufre de Cornelia de Lange.

Pegueros, desde su gran vocación y amor, compromiso como madre de un pequeño con Cornelia de Lange nos explica. "Este pequeño libro está dedicado a tantos padres que me han pedido ayuda en el Children's Health Pediatric Group en Texas. Me han pedido conferencias, información y seguimiento sobre esta condición. Por falta de tiempo no lo había podido publicar, pero esto es para ustedes, padres".