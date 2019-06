El nuevo libro de Tito Bolaños, "Redireccionarte. La clave del éxito personal y empresarial", una herramienta magnífica para alcanzar nuestras metas y conseguir el éxito en la vida

ORLANDO, Florida, 3 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tito Bolaños, es consultor, empresario, conferencista y escritor, fue galardonado por la Confederación Mundial de Negocios, como uno de los 500 empresarios más exitosos del mundo en junio de 2006 en la ciudad de Nueva York, y premiado en tres años consecutivos como uno de los 10 empresarios más exitosos de Colombia en su área, su país de origen, por la revista Gerentes.

Tito_Bolanos

"Redireccionarte. La Clave del Éxito Personal y Empresarial", es el libro que tiene todas las herramientas para lograr el éxito que tanto buscamos. El autor nos deja esta obra a través de su gran experiencia en la materia y nos proporciona el método adecuado para seguir el camino al triunfo: "Déjame enfatizar en algo bien importante. Yo no sé cuál sea tu sueño, no sé qué tan seguro estés en lograrlo, pero tengo claro, que después de haber leído y puesto en práctica todo lo que te he enseñado en mi libro "Redireccionarte. La Clave del Éxito Personal y Empresarial y hayas hecho los ejercicios, estoy seguro que ese sueño ¡Es Posible! Cambiar tu estilo de vida no es fácil para lograr tus sueños, dejar todo tu pasado es un proceso y seguramente vas a cometer errores, te vas a llevar decepciones, incluso vas a creer que no vas a ser capaz, pero debes ser persistente".

Publicado por la editorial Page Publishing, con sede en la ciudad de New York, la obra de Tito Bolaños "Redireccionarte. La Clave del Éxito Personal y Empresarial", nos trae la metodología y los procedimientos idóneos para desarrollar nuestros talentos y alcanzar cualquier meta que nos propongamos, para tener éxito en la vida.

Para los lectores que deseen vivir una experiencia interesante, pueden hacerlo, a través de la lectura de esta maravillosa guía, concretando la compra de "Redireccionarte. La Clave del Éxito Personal y Empresarial", en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

