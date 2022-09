El nuevo libro de Tony Hernández, ¡Atrévete Conmigo! Dare with Me!, una obra interesante que describe el sistema político creado en Cuba desde el punto de vista de una abuelita.

FARGO, Dakota del Norte , 23 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro ¡Atrévete Conmigo! Dare with Me! por Tony Hernández de la editorial Page Publishing, nos trae una obra interesante, donde se el autor describe las respuestas que le dio su abuela sobre la razón y el por qué, del sistema político creado por los hermanos castros en Cuba.

Tony Hernández

Hernández, cubano, nació en una aldea de pescadores, a los 9 años quedó huérfano y lo enviaron a la Isla de la Juventud. Termino el preuniversitario en Pinar del Río. Estudio en el Centro de Especialistas Navales, a los 19 años ya era oficial de la Marina, a los 22 le dieron la medalla de honor por servicios distinguidos. Un año después, renunció al sistema comunista; al salir de la prisión cruzó el mar Caribe en un bote a remos. Vive en los EE. UU. donde es camionero.

Hernández nos dice: En mi andar por este mundo me he dado cuenta, que cada hombre se cree Dios sobre su casa y todos dan por hecho, que el mayordomo que gobierna su propiedad es el mismo diablo que viste y calza. Cara y Cruz de la misma moneda. Escogí narrar la leyenda del gran maestro de cómo en cada momento histórico, paso a paso, logró convertir el mentalismo en una forma de vida, llena de excesos riquezas y lo más importante con un poder sobre humano. Aquí les dejo la historia del abuelo de aquellos que se creen mentalistas a todo lo largo y ancho del universo

Publicada por Page Publishing, el interesante libro de Tony Hernández ¡Atrévete Conmigo! Dare with Me! nos enseña la manera en que podemos enfrentar las respuestas a preguntas polémicas, y nos entrega el punto de vista de una abuelita sobre la política de estado de Cuba.

Para los lectores que deseen experimentar esta interesante experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra ¡Atrévete Conmigo! Dare with Me!, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

