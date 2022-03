El nuevo libro para niños de Linen & Linen Creations, LLC cambia la visión del mundo sobre la intimidación.

En Billy El Intimidador (calificado con 5 estrellas por Readers' Favorite®), Addy está triste porque un intimidador llamado Billy la hace sentir diferente a sus compañeros de clase diciéndole que se ve rara y riéndose de ella. Más adelante, la mamá de Addy le explica que, en ocasiones, los niños intimidan a otros porque llevan heridas adentro, y dejan salir esos sentimientos en contra de otras personas. Los amigos de Addy la apoyan, incluso cuando Billy continúa su racha agresiva. Pero la marea se invierte cuando Billy sufre un trágico accidente y Addy, junto con sus compañeros, son capaces de dejar el pasado atrás y enseñarle lo que son la generosidad y los verdaderos amigos. Billy El Intimidador también está disponible en español.

Otros libros de la colección AddyBee123 incluyen, My Place in the Sky, ABC Inspirations, ENSEÑAME…. Puedes tocar.. ¡NO TOQUES! (Teach Me....Safe Touch. Don't Touch!). A Day with my Dad también estará disponible pronto.

Las autoras Sharon y Kierra Linen tejen historias conmovedoras y valiosas rebosantes de lecciones sobre autoconfianza, autoconciencia, inspiración y optimismo. Con su colección AddyBee123, Linen y Linen abordan hábilmente tanto temas que pueden ser difíciles de discutir como aquellos que despiertan la alegría. Las familias y los educadores de niños pequeños bien recibirán la invitación a las conversaciones que esta vibrante colección trae consigo. ¡Siente le energía!

Para comprar Billy El Intimidador, visite www.AddyBee123.com/our-books y https://www.Amazon.com/dp/B092FS8GGF

Calificación de 5 estrellas de "Readers' Favorite®"

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CBF_YmEFinY

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1763576/Billy_the_Bully_Cover_seal.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1763577/addybee_final_Logo.jpg

FUENTE AddyBee123

