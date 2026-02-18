El nuevo programa BofA Rewards™ llegará a millones de clientes más y mejorará el reconocimiento de las relaciones

"BofA Rewards garantiza que cada cliente, sin importar en qué etapa de su vida financiera se encuentre, pueda disfrutar de importantes beneficios y sentir que valoramos su relación con nosotros", dijo Mary Hines Droesch, directora de productos y análisis para consumidores y pequeñas empresas de Bank of America. "Los clientes buscan programas de lealtad que les ofrezcan la flexibilidad de elegir beneficios que recompensen sus preferencias. BofA Rewards ofrece ventajas únicas que desarrollan con las metas de los clientes".

Recompensas disponibles para millones de clientes más

A través de la ampliación del programa de lealtad líder en la industria de la compañía, todos los clientes que tengan una cuenta de cheques personal de Bank of America activa pueden unirse a BofA Rewards, sin requisito de un saldo mínimo. Esto incluye a más de 30 millones de clientes existentes que ahora son elegibles para el programa. BofA Rewards cuenta con cuatro niveles basados en el saldo promedio trimestral del cliente en sus cuentas bancarias de Bank of America y de inversiones Merrill que califiquen2:

Nivel Member: menos de $30,000

menos de $30,000 Nivel Preferred Plus: de $30,000 a menos de $100,000

de $30,000 a menos de $100,000 Nivel Preferred Honors: de $100,000 a menos de $1,000,000

de $100,000 a menos de $1,000,000 Nivel Premier: de $1,000,000 en adelante

Beneficios personalizados para cada etapa de la vida

BofA Rewards unifica las ofertas de recompensas previamente separadas de Bank of America para reconocer las metas de los clientes en cada etapa de la vida. Cada miembro disfrutará de valiosos beneficios, diseñados para que las transacciones bancarias diarias y los momentos más importantes de la vida sean más gratificantes, incluidos:

Bonificaciones de recompensas de tarjetas de crédito del 10 al 75% en gastos diarios que se hagan con las tarjetas elegibles.

del 10 al 75% en gastos diarios que se hagan con las tarjetas elegibles. Ofertas de reembolsos de dinero en efectivo en más de 15,000 marcas nacionales y locales, así como beneficios exclusivos para miembros.

en más de 15,000 marcas nacionales y locales, así como beneficios exclusivos para miembros. Descuentos exclusivos en préstamos para vivienda y para automóviles.

en préstamos para vivienda y para automóviles. Mejor vigilancia de fraude e identidad, incluidos el monitoreo de "dark web", el monitoreo de número de Seguro Social, el servicio completo de restauración de identidad, entre otros, además de las nuevas herramientas My Credit disponibles para todos los clientes.

Los miembros de los niveles Preferred Honors y Premier también pueden obtener reembolsos por suscripciones populares, desde entretenimiento en streaming hasta servicios de noticias. Este beneficio ofrece créditos de hasta $96 al año³ para los miembros del nivel Preferred Honors y hasta $180 al año4 para los miembros del nivel Premier.

Mayor acceso a ofertas de estilo de vida

BofA Rewards ofrecerá beneficios de estilo de vida para los miembros de los niveles Preferred Honors y Premier. A través de un conjunto de beneficios en continua expansión, los clientes podrán disfrutar de ofertas personalizadas y experiencias premium en las principales categorías de estilo de vida, como viajes, automóviles, gastronomía, deportes y condición física, estilo y moda, arte y entretenimiento, hogar, salud y bienestar, y servicios personales. Por ejemplo:

Nivel Preferred Honors : Ahorros en automóviles de marcas como BMW, Lexus, Audi y Volvo; acceso a eventos culturales y de entretenimiento, como deportes de las grandes ligas, conciertos, espectáculos de Broadway, ópera y más; y experiencias de viajes premium con socios como Regent Seven Seas Cruises, Virgin Hotels y Sixt.

: Ahorros en automóviles de marcas como BMW, Lexus, Audi y Volvo; acceso a eventos culturales y de entretenimiento, como deportes de las grandes ligas, conciertos, espectáculos de Broadway, ópera y más; y experiencias de viajes premium con socios como Regent Seven Seas Cruises, Virgin Hotels y Sixt. Nivel Premier Tier: ofertas de lujo exclusivas de primera clase con Backroads, The Eden Residence Club, Mercedes, Sollis Health y Blacklane, así como eventos privados seleccionados, como el Festival de Vino y Comida de la Ciudad de Nueva York de Food Network, Lamborghini y la revista CULTURED.

Una experiencia digital inmersiva

Los miembros de BofA Rewards también disfrutarán de una experiencia completamente rediseñada en la aplicación móvil de Bank of America y en la Banca en Línea. La plataforma renovada incluye un diseño moderno e intuitivo con ofertas personalizadas y funciones específicas para cada nivel, y hace que sea más fácil que nunca activar y aprovechar al máximo sus beneficios.

Información adicional

Desde su lanzamiento en 2014, el programa Preferred Rewards® de Bank of America ha crecido a más de 11 millones de miembros. Aprovechando este éxito, BofA Rewards reemplazará a Preferred Rewards el 27 de mayo. Anteriormente, los clientes tenían que mantener un saldo promedio combinado de $20,000 o más durante tres meses en sus cuentas de Bank of America y Merrill para poder inscribirse. Los miembros actuales de Preferred Rewards quedarán inscritos en BofA Rewards de forma automática5. Los clientes de Bank of America que se encuentran inscritos en Preferred Rewards for Business permanecerán en su programa actual y pronto recibirán más detalles.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 70 millones de clientes y pequeñas empresas con 3,600 centros financieros, aproximadamente 15,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con cerca de 59 millones de usuarios de banca digital verificados. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 4 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

Para obtener más noticias acerca de Bank of America, incluidos los anuncios de dividendos y otra información importante, visite el centro de noticias de Bank of America e inscríbase para recibir alertas de noticias por correo electrónico.

Contacto para los reporteros:



Carolyn Batt, Bank of America

Teléfono: 1.646.983.1369

[email protected]

Notas al pie de página

1 Para participar, solo debe tener una cuenta de cheques de Bank of America que califique. Las cuentas de cheques pueden tener un cargo de mantenimiento mensual si no se cumple con los requisitos para la exención del cargo.

2 Las cuentas que califican incluyen:

Cuentas de depósito de Bank of America: cuentas de cheques, cuenta de ahorros Bank of America Advantage Banking, cuenta de ahorros money market savings, certificados de depósito (CD) y Cuentas Individuales de Jubilación (Individual Retirement Accounts, o IRA)

Cuentas de inversión de Merrill®, como la Cuenta de Administración de Efectivo (CMA) y las cuentas IRA

Planes 529 que aparezcan en su estado de cuenta de Merrill

Cuentas de fideicomiso revocable del otorgante

3 Crédito máximo de $8 al mes en una cartera de varios servicios de suscripción predeterminados

4 Crédito máximo de $15 al mes en una cartera de varios servicios de suscripción predeterminados

5 Los miembros actuales de Preferred Rewards permanecerán inscritos en su nivel de BofA Rewards durante al menos seis meses, incluso si no cumplen con los requisitos del programa. Después de este periodo, se aplican las reglas y los requisitos de saldo estándar. Los clientes con una cuenta de cheques personal de Bank of America activa pueden inscribirse en BofA Rewards a través de la Banca en Línea o la Banca Móvil sin costo alguno. A los clientes que se inscriban en el programa por primera vez se les revisarán sus saldos diariamente durante los primeros 30 días. Los beneficios se activan dentro de los 30 días posteriores a la inscripción. Los clientes ascenderán de nivel de manera automática cuando aumenten sus saldos que califiquen.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ("MLPF&S" o "Merrill") pone a disposición determinados productos de inversión patrocinados, administrados, distribuidos o proporcionados por compañías que son afiliadas de Bank of America Corporation (BofA Corp). MLPF&S es un agente corredor de bolsa registrado, asesor de inversiones registrado, Miembro de SIPC y una subsidiaria de propiedad absoluta de BofA Corp.

Los productos de inversión son proporcionados por MLPF&S y

No Están Asegurados por FDIC No Tienen Garantía Bancaria Pueden Perder Valor

Los productos bancarios son suministrados por Bank of America, N.A. y bancos afiliados, Miembros de FDIC y subsidiarias de propiedad absoluta de BofA Corp.

© 2026 Bank of America Corporation. Todos los derechos reservados.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2916310/Bank_of_America_Rewards_video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612970/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg

FUENTE Bank of America Corporation