El nostálgico pixel art atrae la atención mundial, el nuevo título de aventuras "Tokyo Stories" se exhibirá en la 2023 Taipei Game Show

TOKIO, 16 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. Ltd. (Sede: Shinagawa-ku, Tokio; presidente y consejero delegado: Yuki Naito) anuncia que "Tokyo Stories", cuyo lanzamiento está previsto para PC y consolas, se exhibirá en la feria Taipei Game Show 2023, que se celebrará del 2 al 5 de febrero de 2023.

Las postales originales de Tokyo Stories se distribuirán exclusivamente a los visitantes.

Tokyo Stories

Acerca de Tokyo Stories

Se trata de un juego de aventuras en 3D que presenta "una expresión visual que combina pixel art y 3D" con el lema "La historia de una niña continúa en la ciudad donde desapareció".

La protagonista deambula por un Tokio que desaparece para buscar a su mejor amiga que, de algún modo, ha desaparecido.

El juego ha sido creado por los galardonados creadores de "rain/Lost in the rain (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.)". La música ha sido producida por el prometedor compositor "newly" y expresa una visión sin precedentes del mundo.

Primer video promocional

YouTube URL: https://youtu.be/eu3zvDbQ5L4

La historia

Una serie de historias superpuestas ambientadas en el "Tokio vacío".

¿Por qué ha desaparecido el mejor amigo de la vida del protagonista?

¿Qué intenta decirnos esta ciudad?

La historia que tejen comienza lentamente a mostrarles sus colmillos, y pronto todo da un giro inesperado...

Página web oficial

https://tokyo-stories.info/

Medios sociales oficiales

Twitter

https://twitter.com/tky_stories

Instagram

https://www.instagram.com/tky_stories/

YouTube

https://www.youtube.com/@tokyostoriesgameindev.3481

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085223052659

Acerca de nuestro expositor en el 2023 Taipei Game Show

Expondremos la primera demo jugable fuera de Japón en el Taipei Game Show y regalaremos postales originales de Tokyo Stories exclusivamente a los visitantes.

Información de la exposición

Detalles del expositor

- Demostración jugable

- Tarjetas originales de Tokyo Stories

- Presentación de los juegos por medio de los creadores, etc.

Expositor número: N527

Creadores

Productor/Director

Yuki Ikeda

rain/Director (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.)

Patchwork Heroes/Director (PSP / Sony Interactive Entertainment Inc.)

Director artístico

Seiichi Terashima

rain/ Art Director (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.)

Patchwork Heroes/ Art Director (PSP / Sony Interactive Entertainment Inc.)

Compositores musicales

newly (Broth Works)

Visión general del producto

Título: Tokyo Stories -working title

Fecha de lanzamiento: 2023 (detalles sin decidir)

Precio: Sin decidir

Idioma: Sin decidir

Plataforma: PC/Consola (detalles sin decidir)

Género: Aventuras

Clasificación: Sin clasificar

Publicación/Desarrollo: Drecom Co., Ltd.

Aviso de Copyright: ©️ Drecom Co., Ltd.

Kit de prensa: https://drecom.co.jp/news/TokyoStories_TaipeiGameShow_presskit_images0116.zip

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1982485/Tokyo_Stories.jpg

