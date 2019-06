El Olive Oil World Tour hace escala en el aeropuerto más transitado del mundo, Atlanta

ATLANTA, 18 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Aceites de Oliva de España y la Unión Europea han puesto en marcha el "Olive Oil Lounge" en el aeropuerto de Hartsfield-Jackson de Atlanta en el marco de la campaña global "Join the European life style with Olive Oils from Spain. Olive Oil Makes a tastier World", que está recorriendo las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y Asia. Este aeropuerto es lugar idóneo para llevar el mensaje de la campaña a viajeros de prácticamente todos los rincones de la Tierra. Las cifras son impresionantes. Se operan vuelos 150 destinos en EEUU y más de 75 internacionales de 50 países. Cada día acoge 2.700 vuelos y 275.000 pasajeros. Estamos hablando del único aeropuerto que supera los 100 millones de pasajeros al año, muchos de los cuales podrán acercarse a la cultura del Aceite de Oliva por primera vez.