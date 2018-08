El peligroso proyecto de ley SB 905 para mantener a los bares abiertos hasta las 4am avanza a medida que los legisladores eligen las ganancias de bares sobre la salud y seguridad pública

SAN RAFAEL, California, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice y la California Alcohol Policy Alliance (CAPA) expresaron horror hoy cuando el Comité de Apropiaciones de la Asamblea Estatal de California votó para permitir que el SB 905 proceda. El proyecto de ley fue introducido por el Senador Scott Wiener (D-San Francisco) y varios coautores incluyendo el Senador Ricardo Lara (D-Bell Gardens) y el miembro de la Asamblea Miguel Santiago (D-Los Ángeles).

"A pesar de la recomendación en contra el año pasado del Departamento de Finanzas de California y más de 40 años de datos convincentes revisados por pares sobre los daños y costos que resultarían de dos horas adicionales de ventas de alcohol, el Comité de Apropiaciones de la Asamblea cedió claramente a Wiener y sus partidarios nocturnos", dijo Bruce Lee Livingston, director ejecutivo y CEO de Alcohol Justice. "Mi propio Senador Scott Wiener sigue agregando más ciudades a su supuesto programa piloto e ignorando la evidencia de violencia callejera, hacinamiento en las salas de emergencia, conductores somnolientos y discapacitados, y muerte que su proyecto de ley causará".

Se presentó la prueba para daños adicionales a la legislatura el año pasado en un informe de Alcohol Justice y CAPA titulado The Late Night Threat, Science, Harms, and Costs of Extending Bar Service Hours. (La amenaza nocturna, la ciencia, los daños y los costos de extender las horas de servicio de los bares). Hizo hincapié en los datos existentes que apoyan cómo los efectos graves de extender las ventas de alcohol se extenderán a "Splash Zones" alrededor de las ciudades y después mencionó en el proyecto de ley: Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Oakland, Long Beach, y West Hollywood. Desde la publicación del informe, se ha añadido tres otras ciudades al supuesto "proyecto piloto" – Palm Springs, Cathedral City, y Coachella.

"Wiener se ha burlado de la investigación científica y del proceso legislativo al llamar su peligroso experimento un 'proyecto piloto"', dijo Michael Scippa, director de relaciones públicas de Alcohol Justice. "Un 'proyecto piloto' verdadero y científicamente diseñado cubriría solamente una pequeña muestra, no más de 76% de la población del estado que se expondría a daños adicionales relacionados con el alcohol si el SB 905 se convirtiera en ley".

Ignorado por este comité fue un segundo informe presentado a la legislatura este año titulado: The effect SB 905 would have on alcohol-related crashes & Senator Wiener's post hoc fallacy (El efecto que el SB 905 tendría en las colisiones relacionadas con el alcohol y la falacia post hoc del Senador Wiener). El informe fue una respuesta al intento del Senador Wiener de descartar el conjunto científico con una hoja de cálculo con números insignificantes, seleccionados, y dispares de fuentes federales. "El cuadro que el Senador Wiener muestra a todo el mundo, alegando que no existe ningún daño por mantener a los bares abiertos hasta las 4am, es un pedazo de ciencia basura", dijo Ramon Castellblanch, Ph.D., presidente de Quality Healthcare Concepts, profesor emérito de Educación de Salud de la Universidad Estatal de San Francisco y autor del informe. "Lo está utilizando para informar mal a los legisladores y mentirles sobre los efectos MORTIFEROS de extender las horas de los bares hasta las 4 de la mañana".

También ignorada por este comité fue una declaración de Jonathan Fielding, M.D., M.P.H., M.A., M.B.A, profesor distinguido de la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA y de la Facultad de Medicina Geffen de la UCLA. El Dr. Fielding presidió el grupo de trabajo sobre servicios comunitarios preventivos de los Estados Unidos (U.S. Community Preventive Services Task Force) que encontró en un metaanálisis global revisado por pares que cada incremento de 2 horas en los horarios de última llamada resulta en más lesiones por accidentes de tráfico y visitas a las salas de emergencia (Hahn et al., 2010). El Dr. Fielding dijo, "…No tengo ninguna razón para creer que un aumento en las horas de ventas en cualquier lugar de los Estados Unidos tendría resultados diferentes".

California actualmente sufre más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol y $34 mil millones en costos anualmente. La Oficina de Seguridad de Tráfico de California informó que conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) con muertes es un problema crónico para el estado, y empeora. Entre 2014 y 2016, las muertes por accidentes relacionadas con el alcohol aumentaron un 21%. Esta cifra solamente subirá con dos horas adicionales de consumo de alcohol. Por consiguiente, el único beneficio de vender alcohol entre las 2am y 4am serán las mayores ganancias para los dueños de bares, restaurantes y clubes en las zonas de fiestas que el proyecto de ley creará. Mientras tanto, el público y todos los niveles de gobierno se verán forzados a continuar cubriendo los costos de limpiar el desastre que sigue.

"El proyecto de ley ahora pasa al piso de la Asamblea donde probablemente observaremos cuán fuerte es la influencia de los grupos de presión del alcohol en California", dijo Livingston. "No se ve bien para la salud y seguridad pública. El Gobernador Jerry Brown es nuestra última esperanza para una votación por veto de un adulto que pone atención a la destrucción que este proyecto de ley causará en las carreteras de California".

SB 905: OPOSICIÓN REGISTRADA al 5 de agosto

Asian-American Drug Abuse Project, Inc. (AADAP)



ADAPT San Ramon Valley



Alcohol Justice



Alcohol Policy Panel of San Diego County



Barbary Coast Neighborhood Association



California Alcohol Policy Alliance



California Alliance for Retired Americans



California College and University Police Chiefs Association



California Council for Alcohol Problems



Cambodian Association of America



CASA for Healthy Neighborhoods



Center for Human Development



Center for Open Recovery



Cesar Chavez Commemorative Committee of San Fernando Valley



Coalition for Drug Free Escondido



Coalition to Prevent Alcohol-Related Harms in LA Metro(COPALM)



Coastal Communities Drug-Free Coalition



Community Alliance for Drug Free Youth (CADFY)



Council on Alcoholism and Drug Abuse



County Behavioral Health Directors Association of California



Junta de Supervisores del Condado de Marin



California Friday Night Live Partnership



Day One



Fetal Alcohol Spectrum Disorder Network of Southern CA



Health Officers Association of California



Institute for Public Strategies



Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance



Los Angeles Police Protective League



Lutheran Office of Public Policy-California



Mission Neighborhood Centers, Inc.



Mothers Against Drunk Driving



Mountain Communities Coalition Against Substance Abuse



National Asian Pacific Families Against Substance Abuse (NAPAFASA)



National Coalition Against Prescription Drug Abuse



National Council on Alcoholism and Drug Dependence



National Council on Alcoholism and Drug Dependence – San Fernando Valley



North Coastal Prevention Coalition



National Liquor Law Enforcement Association



One East Palo Alto



Pacoima Urban Village



PARTS Salinas



Partnership for Positive Pomona



Peace Officers Association of Los Angeles County (POALAC)



Project SAFER Educational Foundation



Pueblo y Salud, Inc.



Reach Out Against Drugs El Segunda



Rethinking Alcohol and other Drugs



San Diegans for Safe Neighborhoods



San Diego Police Chiefs' and Sheriff's Association



San Marcos Prevention Coalition



SF Prevention Coalition



Junta de Supervisores del Condado de Sonoma



Tarzana Treatment Centers



The Wall Las Memorias Project



United Coalition East Prevention Project (UCEPP)



United Neighborhoods for Los Angeles



Wellness & Prevention CenterSan Clemente



West County Alcohol & Marijuana Prescription Drug Coalition (AMPD)



West Hollywood Project



Westside Impact Coalition



Youth Leadership Institute (YLI)



Thousands of letters from the public

Para más información, visite: https://alcoholpolicyalliance.org/ o https://alcoholjustice.org/

Tome acciones aquí: https://alcoholjustice.org/stop-4am para decirles a los miembros de la Asamblea de California que VOTEN NO para FRENAR el SB 905.

CONTACTO: Michael Scippa 415 548-0492 Jorge Castillo 213 840-3336

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/147418/alcohol_justice_logo.jpg

FUENTE Alcohol Justice

Related Links

http://www.AlcoholJustice.org