El Planteo é o primeiro jornal diário on-line a ser lançado no metaverso

Localizado no dispensário de cannabis Higher Life CBD Dispensary e o negócio de maconha do rapper Jim Jones e do joalheiro Alex Todd, Saucey Farms, a banca de jornais virtual que oferece acesso ao El Planteo se encontra no universo da Cryptovexels.

Para acessar, é necessário entrar no portal do ElPlanteo.com no metaverso, clicando neste link.

"Não há meios de comunicação em espanhol precedentes conhecidos que tenham se lançado no metaverso. Pode-se dizer a mesma coisa sobre meios com foco em temáticas inovadoras como as nossas, de cannabis até psicodélicos, passando pelo rap freestyle", disse Javier Hasse, CEO e cofundador do El Planteo.

"Assim, o El Planteo une-se a uma tendência que até hoje só a revista Time e a revista chinesa Mo Magazine, pertencente ao gigante do comércio eletrônico Alibaba, souberam explorar."

Brandon Howard, CEO da Higher Life CBD Dispensary, onde se encontra a nova banca de revistas do El Planteo, acrescentou: "Não consigo pensar em um melhor parceiro para esta iniciativa. O metaverso não tem fronteiras, e esta nova parceria é a prova disto."

O que é o metaverso?

O metaverso é um universo virtual compartilhado e descentralizado que funciona em uma cadeia de blocos (blockchain). É uma experiência de vida que permite às pessoas interagir simultaneamente em tempo real.

É um lugar onde quase tudo é possível. O metaverso tem, inclusive, uma economia digital totalmente funcional. Pense nele como uma versão digital simultânea de nossa realidade.

O metaverso é um conceito de ficção científica que muitas pessoas do setor de tecnologia imaginam como o sucessor da internet atual.

Assista ao El Planteo ao vivo no metaverso neste vídeo.

Sobre o El Planteo

O El Planteo é um meio de comunicação com foco em temáticas verdes e jovens como cannabis, cânhamo, psicodélicos, música, ecologia, criptomoedas, questões de gênero e sexualidade e muito mais. Frequentemente, nosso conteúdo tem um viés econômico ou financeiro. O site recebe cerca de 700 mil leitores mensais e alcança milhões mais por meio de seus parceiros de distribuição e meios de comunicação convencionais como Benzinga, MSN, High Times, Investing.com, Entrepreneur Magazine e muitos outros.

O El Planteo é financiado pelo Benzinga, um meio de comunicação financeiro dinâmico e inovador com sede em Detroit, que oferece aos investidores conteúdos exclusivos e de alta qualidade cobiçados pelos principais negociadores de Wall Street.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=bhIOrC1P3PU

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1753002/Screen_Shot_2022_02_21_at_14_50_09.jpg

FONTE El Planteo

SOURCE El Planteo