El precio medio de venta de viviendas en Texas sube un 18.6% en el primer trimestre de 2022

Durante el primer trimestre de este año se vendieron 88,700 viviendas en Texas, un aumento del 5.6% en comparación con el primer trimestre de 2021. Casi la mitad de las viviendas vendidas en Texas estuvieron en el rango de precios de $200,000 a $399,000.

Jim Gaines, Ph.D., economista investigador del Texas Real Estate Research Center de Texas A&M University, comentó: "Los compradores y vendedores de viviendas en Texas han tenido una década de altas expectativas, y ese entusiasmo no está desapareciendo, pero puede que se aproxime a su punto máximo. Las tasas de interés hipotecario seguirán aumentando durante el resto del año y esto, junto con la falta de una buena oferta, puede hacer que el ritmo y la tasa de ventas de viviendas parezcan un poco más modestos. Si bien las estadísticas de las ventas de viviendas en el primer trimestre de 2022 no parecen ser tan positivas en comparación con el mismo trimestre del año pasado, el mercado inmobiliario de Texas sigue siendo muy sólido".

Las viviendas estuvieron en el mercado un promedio de 37 días hasta que se firmaron sus contratos, es decir 10 días menos que durante el primer trimestre de 2021. El inventario disponible de viviendas en Texas decreció 0.2 meses en el primer trimestre de 2022 a 1.1 meses de inventario.

El presidente Berry concluyó: "Este año ya se está perfilando como otro periodo de alta actividad para el sector inmobiliario de Texas. Con una demanda récord, tasas de interés en aumento y un escaso inventario, puede ser un mercado complejo para compradores y vendedores. Nunca ha habido un momento más crucial para que las personas trabajen con un Realtor local que les ayude a hacer realidad sus sueños inmobiliarios".

Acerca del Informe Trimestral de la Vivienda de Texas

Los datos para el Informe Trimestral de la Vivienda de Texas son suministrados por el Proyecto Data Relevance, una alianza entre asociaciones REALTOR® locales, sus MLS y Texas REALTORS®. Estos datos son analizados por el Texas Real Estate Research Center de Texas A&M University. El informe publica cifras trimestrales de ventas de inmuebles en Texas y en 25 áreas estadísticas metropolitanas del estado. Para ver el informe completo, visite texasrealestate.com.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 150,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización de afiliados profesionales que representa todos los aspectos del sector inmobiliario en Texas. Somos quienes abogamos por REALTORS® y por los derechos de propiedad privada en Texas. Visite texasrealestate.com para conocer más.

CONTACTO

Sylvester Palacios, Jr.

[email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1800883/2022_Q1_Texas_Quarterly_Housing_Report.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1317682/Texas_Realtors_Logo.jpg

FUENTE Texas Realtors

SOURCE Texas Realtors