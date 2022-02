El presidente de Ghana se suma a la International Leadership Summit de T.D. Jakes

Jakes ha dedicado los últimos 45 años a servir e inspirar a las personas a escala mundial. Además de su función como obispo de The Potter's House, Jakes es filántropo, educador, desarrollador inmobiliario y un líder respetado en la comunidad de los negocios internacionales. La International Leadership Summit anual brindará a los visionarios y líderes las herramientas que necesitan para convertirse en "maestros constructores" que puedan forjar bases sólidas y revolucionar la forma en que lideran en un mundo en constante cambio.

Entre otros oradores de la cumbre de este año se encuentran la magnate empresaria Janice Bryant Howroyd, el autor y comentarista político Van Jones, el pastor Joel Osteen y otras figuras clave en el mundo de los negocios, el entretenimiento, las organizaciones sin fines de lucro y el ámbito religioso. La inscripción para la conferencia está abierta en ThisIsILS.org.

El registro para los medios ya está abierto. Los medios pueden solicitar credenciales para la International Leadership Summit diligenciando este formulario.

"Estamos eufóricos por la presencia del presidente Akufo-Addo como parte integral de nuestra cumbre de liderazgo", expresó Jakes. "Ghana ha fomentado una relación especial con los afroamericanos que viene desde su independencia de Gran Bretaña en 1957. El liderazgo del presidente Akufo-Addo solo ha fortalecido ese vínculo. Como presidente, ha transformado a Ghana en un destino turístico y de reubicación para los afroamericanos al crear caminos más fáciles hacia la ciudadanía para ellos. Sé que nuestra clase magistral con él ilustrará, iluminará y transformará a muchos".

todos los miembros de los medios (reporteros, fotógrafos, videógrafos y equipo de producción) deben tener y mostrar sus credenciales para cubrir los eventos en la conferencia. La prensa puede solicitar credenciales de medios para la International Leadership Summit diligenciando este formulario. Los solicitantes serán notificados por correo electrónico si sus credenciales son aprobadas o rechazadas. Una vez que se hayan aprobado las acreditaciones, se enviarán los detalles sobre el lugar de retiro de las credenciales, el estacionamiento, el acceso a las instalaciones, las entrevistas y otros.

Acerca de The Potter's House

Ubicada en Dallas, The Potter's House es una iglesia multicultural no confesional y una organización humanitaria con 30,000 miembros dirigida por el obispo T. D. Jakes, quien ha sido dos veces portada de la revista Time como el mejor predicador de los Estados Unidos y uno de los 25 evangélicos más influyentes del país. The Potter's House cuenta con cuatro sucursales: The Potter's House of Dallas, The Potter's House of Fort Worth, The Potter's House of North Dallas y The Potter's House OneLA.

