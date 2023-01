El primer estudio de investigación sobre hispanos universitarios organizado por una aplicación de citas revela preocupaciones sobre la inflación y la dirección del país, y evidencia un impacto cada vez mayor de las citas en línea

El estudio revela que el 75 % de las personas latinas solteras en edad universitaria son más cuidadosas en su forma de gastar el dinero y que al 66 % de quienes contestaron la encuesta les preocupa no tener acceso a servicios reproductivos en el futuro.

DALLAS, 25 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Chispa, la aplicación de citas número 1 hecha para la población latina de los Estados Unidos, publicó los resultados de su primer estudio sobre personas hispanas en la universidad, realizado en el tercero y cuarto trimestre de 2022 en colaboración con el Dr. Jake Beniflah, fundador de The Center for Multicultural Science, un centro de pensamiento no partidista centrado en el marketing multicultural. Este estudio, que analiza desde el impacto de la inflación en las citas hasta los derechos reproductivos, destaca los problemas que afectan a la generación Z hispana y brinda una mirada hacia el futuro de la comunidad latina.

El nuevo estudio "Latinx in College" de Chispa revela que el 72& % de los estudiantes hispanos de la generación& Z ha conocido a alguien en línea. En un nuevo estudio de Chispa, la aplicación de citas para la población latina, el 67& % de los estudiantes hispanos de la generación& Z mencionó que las expectativas de sus padres no los retendrían. El nuevo estudio "Latinx in College" de la aplicación de citas Chispa revela que 1 de cada 4 estudiantes hispanos de la generación& Z cambió sus métodos anticonceptivos como resultado de la revocación de Roe vs. Wade. El 74& % de los estudiantes universitarios hispanos cree que el matrimonio no debería ser exclusivo para un hombre o una mujer.

Durante más de 10 años, Match Group ha llevado a cabo Singles In America, el estudio científico anual más grande y completo del país sobre personas adultas solteras. Chispa, parte de la familia de marcas de Match Group, le dio una mirada profunda por primera vez en la historia a la población de la generación Z latina, con un énfasis específico en personas solteras en edad universitaria, debido a su rápido crecimiento e impacto en las tendencias culturales. Los latinos representan una proporción cada vez mayor de todos los estudiantes matriculados en instituciones postsecundarias. En 1980, los latinos representaban solo el 4 % de los matriculados; para 2020, representaban la quinta parte de todos los estudiantes de postsecundaria. Las tasas de matrícula universitaria para hispanos entre 18 y 24 años de edad aumentaron del 34 % al 36 % entre 2010 y 2020, siendo la única cohorte racial/étnica que experimentó crecimiento durante este período. Si bien las tasas totales de matrículas disminuyeron, en el caso de las mujeres y los hombres hispanos estas aumentaron. A más de 400 hispanos universitarios, algunos que tienen citas de manera recurrente y otros que no, se les preguntó acerca de sus opiniones sobre los temas de actualidad.

"Con el estudio 'Latinx in College' damos visibilidad a una nueva generación de personas latinas estadounidenses que están desafiando una variedad de nociones preconcebidas relacionadas con esta comunidad", señaló Julia Estacolchic, directora sénior de Marketing de Marca para Chispa. "La generación Z hispana está liderando el camino, reinventando a la comunidad latina en respuesta a los rápidos cambios que están ocurriendo en la sociedad estadounidense. Confiamos en que Latinx in College crecerá hasta convertirse en un centro de conocimiento y catalizador, relevante no solo para el segmento hispano sino para la comunidad en general".

Los principales hallazgos de la investigación incluyen:

Inflación y su impacto en las citas y los gastos de la generación Z: los estudiantes universitarios latinos están sintiendo el peso del aumento de los costos, y la salud mental y la inflación son las principales fuentes de estrés para los estudiantes universitarios hispanos de la generación Z, seguidas de empleos y carreras, educación, deuda y relaciones. El 75 % de los encuestados dijo que ahora son más cuidadosos en cómo gastan su dinero. El 69 % afirmó que ahora cocina cenas en casa con mayor frecuencia. Más de la mitad de todos los estudiantes universitarios hispanos de la generación Z ha pospuesto ir de vacaciones y casi la mitad ha pospuesto la compra o el arrendamiento de un automóvil.

Dirección del país e incertidumbre sobre el futuro: solo uno de cada dos estudiantes universitarios hispanos de la generación Z cree que su futuro será mejor que el de sus padres. El 72 % de la generación Z hispana no tiene certeza acerca de la dirección del país y el 68 % de las mujeres encuestadas siente que el país está retrocediendo a la década de 1950 debido a la reciente revocación de Roe vs. Wade.

Promoción y derechos reproductivos: como resultado de la revocación de Roe vs. Wade, el 35 % de los usuarios de aplicaciones de citas dice que está teniendo menos sexo casual y aproximadamente uno de cada cuatro hispanos de la generación Z dice que cambió sus métodos anticonceptivos. De manera interesante, más del 75 % de las estudiantes universitarias hispanas de la generación Z dice que consideraría trabajar para una empresa que apoye las libertades de las mujeres por encima de una que no lo hiciera, mientras que al 66 % le preocupa no tener acceso a servicios reproductivos en el futuro.

Aplicaciones de citas vs. conocer a alguien en la iglesia: el 72 % de los estudiantes universitarios hispanos de la generación Z han conocido a alguien en línea, mientras que las estudiantes universitarias hispanas de la generación Z tienen más de tres veces más probabilidades de conocer una pareja en línea que en la iglesia.

Rechazo a los estereotipos culturales y adopción de valores progresistas: el 74 % de los estudiantes hispanos de la generación Z cree que el matrimonio no debe ser exclusivo entre un hombre y una mujer. El 81 % de las estudiantes universitarias hispanas de la generación Z cree que no deberían esperar para tener sexo hasta que estén casadas, mientras que aproximadamente uno de cada tres estudiantes hispanos de la generación Z consideraría salir con alguien que se identifica como de género neutro o no binario.

"El estudio 'Latinx in College' sirve como ventana a la vida de los estudiantes universitarios latinos de los Estados Unidos al revelar perspectivas fundamentales que impactan uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la población", señaló el Dr. Jake Beniflah, director ejecutivo de The Center for Multicultural Science. "Uno de los hallazgos más interesantes es la medida en que los hispanos de la generación Z son socialmente progresistas y están dispuestos a desafiar los valores y normas tradicionales. Esto impactará la forma en que las marcas han visto tradicionalmente a esta cohorte avanzar".

Acerca de Chispa

Chispa es la aplicación de citas más grande creada para latinos de los EE. UU., con más de 7 millones de descargas, y su objetivo es ayudar a las personas latinas a crear nuevas conexiones con personas solteras de orígenes, culturas y comunidades similares. Chispa es una aplicación de citas de Match Affinity creada en 2017 por Match Group (NASDAQ: MTCH), un proveedor líder de productos de citas diseñados para aumentar la probabilidad de que los usuarios encuentren una conexión significativa, como Tinder, Match, Hinge, OkCupid y otras. La aplicación Chispa está disponible en iOS App Store y Google Play, en inglés y español. Para obtener más información, visite www.chispa-app.com y siga a @ChispaApp en TikTok, Facebook, Twitter e Instagram.

Acerca de The Center for Multicultural Science

Fundado en 2010, The Center for Multicultural Science es un importante centro de investigación de marketing multicultural, no partidista y sin fines de lucro, así como un acelerador de talento para estudiantes subrepresentados en Los Ángeles. Su visión es desafiar el statu quo y ayudar a las corporaciones estadounidenses a prepararse para un Estados Unidos multicultural a través de la investigación y la ciencia de datos.

