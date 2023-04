El primer Foro Mundial de Capital de Inversión de Shenyang se celebra con éxito en el distrito de Hunnan, ciudad de Shenyang

SHENYANG, China, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El primer Foro Mundial de Capital de Inversión de Shenyang (Shenyang Global PE Forum) (SGPEF) tuvo lugar en el distrito de Hunnan, en la ciudad de Shenyang, el 8 de abril de 2023. Como cumbre principal de los fondos de capital de inversión chinos y foro financiero de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (China International Fair for Trade in Services), el foro ya se ha celebrado con éxito en Pekín en 13 ocasiones. Esta fue la primera vez que el foro se llevó a cabo fuera de Pekín y se celebró con éxito en Shenyang.

Yan Zhanfeng, secretario del comité del distrito de Hunnan del PCCh, hizo una presentación de la Ciudad Tecnológica de Hunnan (Hunnan Technology City) (HTC). En el último año, han surgido 563 instituciones financieras convencionales, incluidos bancos, empresas de seguros, operadores de valores y futuros y 35 empresas de capital de inversión, incluidas Cybernaut, Dehong Investment y Shengjing PE, las cuales han confluido en Shengjing Fund Town y han recaudado casi 20.000 millones de RMB con 150 productos financieros. La HTC cuenta con 12 empresas que cotizan en bolsa, así como 18 nuevas empresas que cotizan en el mercado OTC. Por su parte, la Comisión de Desarrollo y Reforma de Shenyang dio a conocer en el foro el índice de capital de inversión de Shenyang para 2017-2022, según el Departamento de Publicidad del Comité del Distrito de Hunnan del PCCh (CPC Hunnan District Committee).

Además, inversores institucionales como CMG-SDIC Capital, Hope Group y China Galaxy Securities firmaron acuerdos de asociación estratégica con el gobierno municipal de Shenyang. ZhenFund, Gainful Investment y otros inversores institucionales firmaron acuerdos de asociación estratégica con el gobierno del distrito de Hunnan. Asimismo, Chongqing Yingke Investment firmó 20 acuerdos con la HTC sobre inversiones y proyectos de primera línea.

Bajo el lema "Finanzas, tecnología y ecología", el foro de dos días, que se desarrolló tanto en línea como fuera de línea, invitó a 20 distinguidos invitados locales y foráneos, a más de 100 inversores institucionales de capital de inversión y a más de 30 medios de comunicación. Al foro asistieron más de 500 delegados de áreas relacionadas de la ciudad de Shenyang, departamentos dependientes del gobierno municipal de Shenyang, universidades, institutos de investigación, así como empresas de alta tecnología.

FUENTE The Publicity Department of the CPC Hunnan District Committee

SOURCE The Publicity Department of the CPC Hunnan District Committee