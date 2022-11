El programa de conducción simulada reduce el riesgo de colisiones de los adolescentes con TDAH en un pequeño estudio

El programa financiado por los NIH les enseña a los adolescentes a evitar los vistazos prolongados fuera del camino

BETHESDA, Maryland, 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según un pequeño estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), un programa que combina el entrenamiento en simulador de conducción y en computadoras puede reducir la tasa de colisiones y cuasi colisiones entre adolescentes con trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH). Los adolescentes que realizaron el entrenamiento, cuyo objetivo es reducir el número de vistazos prolongados fuera del camino, presentaron un riesgo casi 40 % menor de colisión o cuasi colisión en comparación con un grupo similar que no realizó el entrenamiento.

El estudio fue realizado por Jeffery N. Epstein, Ph.D., del Cincinnati Children's Hospital Medical Center, y sus colegas. Aparece publicado en el New England Journal of Medicine. El financiamiento fue aportado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD) de los NIH y el National Center for Advancing Translational Sciences.

El TDAH consiste un patrón continuo de falta de atención y/o hiperactividad e impulsividad que interfiere en el funcionamiento o desarrollo. Los conductores adolescentes tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir un accidente que los conductores adultos y, por su parte, los adolescentes con TDAH tienen el doble de probabilidades de sufrir un accidente que los adolescentes neurotípicos. Un factor preponderante en este mayor riesgo de colisión es la tendencia a que los conductores adolescentes, en particular aquellos con TDAH, retiren su mirada de la carretera durante períodos prolongados cuando se distraen. El programa de simulación de conducción les enseña a los adolescentes a hacer frente a las distracciones con vistazos breves repetitivos en lugar de miradas más prolongadas.

La simulación, llamada Focused Concentration and Attention Learning (FOCAL), es un programa de computadora que les enseña a los conductores adolescentes neurotípicos a limitar las miradas prolongadas fuera del camino. Para el estudio, los investigadores mejoraron este entrenamiento agregando un simulador de conducción que proporciona retroalimentación inmediata sobre los vistazos prolongados, llamando a la combinación de entrenamiento FOCAL+.

Participaron 152 adolescentes. Los 76 adolescentes que recibieron el entrenamiento FOCAL+ participaron en cinco sesiones de entrenamiento en un simulador de conducción basado en una computadora y una consola. En el entrenamiento de computadora, los adolescentes vieron una pantalla dividida horizontalmente. La pantalla superior mostraba una carretera desde la perspectiva del conductor y la mitad inferior enseñaba un mapa. A los participantes se les mostró un nombre de calle y se les dijo que soltaran la barra de espacio e identificaran la calle en el mapa. Cuando se presionaba la barra de espacio, el mapa ocupaba toda la pantalla y la carretera ya no estaba visible. Al presionar la barra de espacio por segunda vez, se restablecía el mapa. Alternar entre los dos representaba realizar múltiples tareas mientras se conducía. Cuando se mostraba por más de tres segundos la pantalla que solamente presentaba mapas, sonaba una alarma. En un ensayo posterior, la alarma sonó después de dos segundos.

En el entrenamiento de simulador de conducción que tuvo lugar posteriormente, los participantes se sentaron frente a una consola con un volante y pedales y condujeron en una carretera simulada. Los participantes utilizaron gafas especializadas que monitoreaban los movimientos de los ojos y la cabeza. Durante la conducción simulada, tuvieron que identificar la cantidad de símbolos aleatorios presentados en el tablero. Si alejaban la mirada de la carretera durante más de dos segundos, sonaba una alarma. Los participantes que mostraron un desempeño deficiente repitieron la conducción simulada hasta que mejoró su puntuación.

Los 76 jóvenes asignados al grupo de control se sometieron a un programa de instrucciones de seguridad para el conductor en una computadora y luego llevaron a cabo búsquedas de calles y símbolos sin alarma en el simulador de conducción.

Ambos grupos fueron evaluados en el simulador de conducción un mes después de completar el programa. El grupo que realizó el entrenamiento FOCAL+ tuvo un promedio de 16.52 vistazos prolongados (con una duración superior a 2 segundos) mientras que el grupo de control registró 28.05. Seis meses después del entrenamiento, el grupo de FOCAL+ mostró 15.7 vistazos prolongados, mientras que el grupo de control registró 27.

Después de completar el entrenamiento, los vehículos de los participantes fueron equipados con cámaras fijadas al espejo retrovisor. Una cámara apuntaba al conductor y la otra a la carretera. Durante un año de conducción, el grupo de FOCAL+ registró un 76 % menos de vistazos prolongados que el grupo de control. Además, la tasa de colisiones y cuasi colisiones en el grupo de FOCAL+ fue del 3.4 %, en comparación con el 5.6 % del grupo de control, lo que equivale a casi un 40 % de reducción de colisiones y cuasi colisiones en el grupo de FOCAL+.

Los autores concluyeron que FOCAL+ podría reducir los vistazos prolongados y tanto las colisiones como las cuasi colisiones en carretera en jóvenes con TDAH.

Referencia: Epstein JN, et al. Trial of training to reduce driver inattention in teens with ADHD. New England Journal of Medicine. 2022

