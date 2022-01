El programa de donantes Gift of Life bate récords nacionales

FILADELFIA, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Gift of Life Donor Program una vez más lidera la nación entre las 57 organizaciones de obtención de órganos (OPO) de Estados Unidos en salvar vidas. Por decimocuarto año consecutivo, Gift of Life coordinó la mayor cantidad de órganos para trasplante, logrando el mayor número de donantes de órganos jamás registrado para una OPO con sede en Estados Unidos gracias a la comunidad más generosa del país, al personal dedicado que trabaja las 24 horas para cada persona en la lista de espera de órganos y a los socios hospitalarios comprometidos a salvar todas las vidas posibles. En 2021 Gift of Life lideró al país en:

La mayor cantidad de donantes de órganos – coordinó las donaciones para salvar vidas de 705 donantes de órganos, la mayor cantidad en Estados Unidos.

– coordinó las donaciones para salvar vidas de 705 donantes de órganos, la mayor cantidad en Estados Unidos. La mayor cantidad de órganos trasplantados - esas donaciones dieron como resultado 1.732 trasplantes, la mayor cantidad en Estados Unidos en 2021.

- esas donaciones dieron como resultado 1.732 trasplantes, la mayor cantidad en Estados Unidos en 2021. La mayor cantidad de riñones trasplantados – coordinó 1.007 trasplantes de riñón, la mayor cantidad en la historia de Estados Unidos. Con la enfermedad renal en aumento, y a menudo vinculada a condiciones comunes como la diabetes y la hipertensión, esto brinda esperanza a todos los que están esperando. La necesidad es especialmente frecuente en las comunidades multiculturales. En los 14 centros de trasplante de la región Gift of Life, el 56% de los receptores de riñón eran personas de color.

Con sede sita en Filadelfia, el programa Gift of Life Donor es la OPO designada por el gobierno federal que sirve a la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. La tasa de donación anual de Gift of Life, 62 donantes de órganos por millón de habitantes, se encuentra entre las más altas del mundo.

Richard Hasz es el líder desde hace mucho tiempo del equipo clínico detrás del récord de excelencia de Gift of Life. Se convirtió en director general y consejero delegado de Gift of Life Donor Program, Gift of Life Family House y Transplant Foundation el 4 de enero, después de ocupar el cargo de vicepresidente de servicios clínicos desde el año 1999.

"Me siento honrado e inspirado por la comunidad de Gift of Life, que año tras año es la más generosa del país en donaciones. Se necesita un equipo de héroes (donantes, familias de donantes, personal de Gift of Life y socios del hospital) para salvar la vida de las personas en la lista de espera de órganos. Sin cada uno de ellos, la donación de órganos no sería posible", explicó Hasz. "Al embarcarme en este nuevo capítulo como director ejecutivo, sé que nuestro equipo seguirá liderando la defensa de los miles de pacientes que esperan una segunda oportunidad de vida, honrando a todos los que dan el regalo de la vida y brindando consuelo a las familias de los donantes. Son héroes anónimos que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana para apoyar a las familias y permitirles crear legados que salven vidas para sus seres queridos. Se necesitan noches de insomnio, experiencia clínica y una profunda reserva de compasión. Trabajando juntos, nos esforzamos por un día en el que nadie muera esperando un trasplante".

En este video, un receptor de hígado y la madre del donante que le salvó la vida hablan sobre cómo este extraordinario regalo transformó sus vidas, forjando una profunda amistad entre dos familias de diferentes religiones, razas y orígenes: https://www.youtube.com/watch?v=WBi-XXxs3c4

En 2021, Gift of Life también recuperó tejido vital de 2.399 donantes, incluidos 1.348 donantes musculoesqueléticos y 1.894 donantes de córnea. Estas donaciones pueden beneficiar a más de 110.000 personas, con donaciones de huesos para lesiones ortopédicas y deportivas, donaciones de piel para curar pacientes quemados y para cirugía reconstructiva, donaciones de válvulas cardíacas para reparar defectos que amenazan la vida y córneas para proporcionar el don de la vista.

La división de Servicios Clínicos de Gift of Life ahora está dirigida por Christine Radolovic, MS, BSN, RN , una veterana de 20 años de Gift of Life que recientemente fue ascendida al puesto de directora clínica desde directora de los más de 65 coordinadores de trasplantes de la organización. Radolovic, exenfermera de UCI, comprende de primera mano la asociación fundamental entre Gift of Life y su red de 129 hospitales de cuidados agudos y 14 centros de trasplante. "Nuestros socios hospitalarios trabajan codo a codo con nosotros para hacer posible cada donación", comentó Radolovic. Cada año, Gift of Life reconoce a los hospitales por su trabajo. En este video, el personal y el liderazgo de Temple Health reflexionan sobre esta asociación que salva vidas: https://www.youtube.com/watch?v=bfw43vr4o0s

Radolovic se unió a Gift of Life como coordinador de trasplantes, apoyando a las familias donantes durante el proceso de donación. "Los coordinadores trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, defendiendo a cada persona que espera una donación que salve su vida y ayudando a las familias donantes durante los momentos más difíciles de sus vidas", explicó. En este clip de noticias, un coordinador de trasplantes de Gift of Life habla sobre este trabajo desafiante y gratificante. https://www.donors1.org/gift-of-life-transplant-coordinator-explains-organ-donation-process-for-both-families-and-recipients/

La donación y el trasplante no serían posibles sin la generosidad de los heroicos donantes y las familias de los donantes. "Gift of Life tiene el privilegio de servir a la comunidad más generosa de la nación para la donación de órganos", destacó Jan L. Weinstock, Esq. , director administrativo y consejero general. Gift of Life apoya a las familias donantes a través de su dolor con asesoramiento y programas continuos, incluidas sus celebraciones anuales Life and Legacy que rinden homenaje a los héroes donantes y sus familias. Para ver la ceremonia virtual de este año, visite: https://www.donors1.org/families-of-donors/llc/llc4/

"A pesar de la generosidad histórica de nuestra región, no debemos olvidar que sigue existiendo una enorme brecha entre la cantidad de adultos y niños que esperan órganos y la cantidad de órganos disponibles", añadió Weinstock. "Necesitamos urgentemente que todos se registren como donantes de órganos para enviar un mensaje de que, como sociedad, nos preocupamos unos por otros y creemos en salvar vidas".

Hay más de 100.000 personas en Estados Unidos y más de 5.000 en el área de servicio de Gift of Life que esperan trasplantes de órganos que les salvarán la vida. En todo el país, 20 personas mueren cada día esperando. Elegir registrarse como donante de órganos y tejidos es uno de los actos de amor y humanidad más desinteresados. Tan solo se necesitan 30 segundos para registrarse para ayudar a salvar vidas. Para obtener más información o registrarse, visite donors1.org https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Líder en innovación y educación

Gift of Life es reconocido mundialmente por su liderazgo y conocimientos dentro del sector de la donación de órganos y tejidos. Howard M. Nathan , quien recientemente se jubiló como director general y consejero delegado tras 43 años con Gift of Life, ahora ocupa el cargo de director ejecutivo de Transplant Foundation. La fundación, el afiliado de apoyo del Programa de Donantes Gift of Life, lidera la investigación y la educación para promover la donación y los trasplantes en todo el mundo. Incluye Gift of Life Institute y Transplant Pregnancy Registry International. Además de esos programas, la Fundación otorga subvenciones para financiar la innovación, la calidad y la seguridad a través de investigaciones científicas, intervenciones sociales y conductuales o enfoques alternativos a los procesos y protocolos existentes. En los últimos años, Transplant Foundation ha financiado más de 18 ensayos de investigación biomédica.

"Es un privilegio para mí continuar avanzando en nuestra misión de salvar vidas y compartir las mejores prácticas que han llevado a los aumentos récord de donaciones de Gift of Life en mi nuevo cargo en la Transplant Foundation", explicó Nathan. "Estoy muy orgulloso de felicitar a mi amigo y colega Rick Hasz por tomar las riendas como director ejecutivo. Rick es un líder nacional y la fuerza impulsora detrás de los excelentes resultados clínicos de Gift of Life. Confío en que seguirá brindando un modelo de excelencia, innovación y éxito. No hay nadie mejor equipado para guiarnos hacia el futuro".

Como centro internacional de capacitación para profesionales de la donación de órganos y tejidos, el Gift of Life Institute ofrece recursos integrales e interdisciplinarios para aumentar los resultados de la donación, incluido el aprendizaje basado en habilidades, la educación continua, la investigación colaborativa y los servicios de consultoría. Desde su creación en 2004, el Instituto ha facilitado más de 535 talleres con 57 OPO y múltiples bancos de tejidos, formando a más de 12.200 profesionales de Estados Unidos y 33 países de todo el mundo. En el año 2021, el Instituto realizó formaciones a más de 1.200 participantes.

Enero de 2021 marcó el 30 aniversario del Transplant Pregnancy Registry International (TPRI). El único estudio de investigación de este tipo en el mundo, TPRI estudia los efectos del embarazo en las receptoras de trasplantes y los efectos de los medicamentos inmunosupresores en la fertilidad y los resultados del embarazo. En un momento, se advirtió a muchas receptoras de trasplantes que no intentaran quedar embarazadas. El trabajo de TPRI ha ayudado a cambiar la conversación. Desde su fundación en 1991, el equipo de TPRI y sus colaboradores han seguido 2.957 padres y 5.115 embarazos; celebró más de 230 nietos; presentó información en 540 foros académicos; y ha escrito más de 280 publicaciones, incluidas 79 publicaciones revisadas por homólogos. Su trabajo informa las pautas de tratamiento, la educación para los proveedores y la orientación para los destinatarios en todo el mundo. Obtenga más información sobre el trabajo de TPRI de los investigadores y participantes del estudio en este video:https://www.youtube.com/watch?v=i50VOCtKQAc

Para apoyar el trabajo de la Transplant Foundation, cada año Gift of Life realiza el Donor Dash , que en 2022 celebrará su 25 aniversario el 24 de abril en el Museo de Arte de Filadelfia. Celebrado durante el Mes Nacional de Donar Vida, el Dash celebra el poder de salvar vidas del trasplante de órganos y tejidos. Desde su inicio, su mensaje de salvación ha llegado a millones de personas a través de los medios y la participación comunitaria, y ha recaudado casi 10 millones de dólares para apoyar el alcance comunitario de la donación de órganos y tejidos, la investigación y los programas y servicios para pacientes.

Cada dos veranos, Transplant Foundation ayuda a apoyar a los receptores de trasplantes, los donantes vivos y la participación de las familias donantes en los Donate Life Transplant Games of America como parte del Gift of Life's Team Philly . Un escaparate del éxito de la donación y el trasplante de órganos, los juegos de 2022 se llevarán a cabo en San Diego, CA.

Transplant Foundation también apoya a Camp Jeremy , un campamento diurno de verano que reúne a niños que se han sometido a un trasplante que les salvó la vida y a sus hermanos, durante una semana de diversión y amistad. En 2021, Gift of Life comenzó una versión virtual de invierno de un día, con proyectos de arte, experimentos científicos y más.

Celebrando 10 años: Un hogar para los pacientes trasplantados y sus familiares

Para las familias que viajan a Filadelfia para trasplantes y atención médica relacionada, el estrés financiero y emocional de encontrar alojamiento puede ser abrumador. Julio de 2021 marcó el décimo año de Gift of Life Family House , un hogar lejos del hogar para pacientes trasplantados y sus familias. The Family House ha proporcionado 76.894 noches de comida, alojamiento y servicios de apoyo desde que abrió y, fiel a su misión, implementó numerosos protocolos de seguridad para que pudiera permanecer abierta durante la pandemia. Con el apoyo de la comunidad, Family House ha recibido a 138.951 invitados, servido más de 277.902 comidas y proporcionado más de 10,8 millones de dólares en atención subvencionada desde su creación. En 2021, el personal y los voluntarios de Family House han proporcionado 6.172 noches de alojamiento para 9.750 invitados, 19.500 comidas y 788 viajes hacia y desde hospitales locales. La serie de seminarios web y los grupos de apoyo virtuales de Family House para pacientes trasplantados y cuidadores proporcionan información esencial y gratuita sobre una amplia gama de temas, desde comprender el proceso de la lista de espera hasta la recuperación, la medicación y la salud mental. En 2021, 2.400 participantes de 48 estados y 8 países asistieron a estos programas. Vea los aspectos más destacados del evento de lanzamiento del décimo aniversario de Family House y aprenda cómo Family House ha ayudado a miles de pacientes y familias trasplantados durante la última década: https://philadelphia.cbslocal.com/2021/07/14/gift-of-life-family-house-chimes-of-hope/

En Family House y en toda la comunidad, el trabajo de Gift of Life no sería posible sin cientos de voluntarios que brindan alimentos y servicios a los huéspedes, ayudan a educar al público y apoyan nuestra misión de salvar vidas. Más información acerca de cómo convertirse en embajador de Gift of Life disponible aquí: https://www.donors1.org/get-involved/volunteer/

Acerca de Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program es una organización de obtención de órganos sin ánimo de lucro designada por el gobierno federal que trabaja con 129 hospitales de cuidados intensivos y 14 centros de trasplante para atender a 11,3 millones de personas en la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. Gracias a su comunidad compasiva, durante los últimos 14 años, Gift of Life ha coordinado la mayor cantidad de donantes de órganos en Estados Unidos. Su tasa de donación anual, más recientemente de 62 donantes de órganos por millón de habitantes, se encuentra entre las más altas del mundo. Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 58.000 órganos para trasplante, y más de dos millones de tejidos han resultado de la generosidad de los donantes y sus familias. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta ocho personas y un donante de tejido puede mejorar la vida de más de 100 personas. Para obtener más información o para registrarse, visite donors1.org.

