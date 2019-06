El programa GRE® aumenta el apoyo a los examinandos con necesidades financieras

PRINCETON, Nueva Jersey, 19 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El GRE® Program está haciendo tres cambios importantes a su GRE® Fee Reduction Program a partir del 1 de julio de 2019. ETS proporciona el programa de reducción de tarifas GRE para ayudar a asegurar que el costo de tomar el examen GRE no sea una barrera para los estudios de postgrado.

Los cupones de reducción de tarifas GRE están disponibles para individuos que pueden demostrar necesidad financiera, para aquellos que están desempleados y reciben compensación por desempleo, y para programas nacionales que trabajan con grupos subrepresentados y estudiantes universitarios de primera generación o de bajos ingresos. Los usuarios de los cupones pagan el 50 por ciento de la tarifa normal de la prueba.

"Desde 2013, la organización sin fines de lucro ETS ha proporcionado más de 28,000 cupones a los examinandos que califican como parte de nuestra misión de promover la equidad en la educación", dijo David Payne, vicepresidente y director general de operaciones de educación global de ETS. "Estos cambios más recientes hacen que los cupones de reducción de tarifas estén disponibles a través de más organizaciones que atienden a grupos subrepresentados y a estudiantes internacionales con necesidades financieras. Y ahora, todos los examinandos que reciban un cupón también recibirán acceso gratuito a nuestros productos de preparación para exámenes que mejor simulan la experiencia real del día del examen".

Los cambios al programa de reducción de tarifas incluyen el acceso gratuito —para los examinandos que reciben un cupón para el examen GRE® General Test— a dos exámenes de práctica en línea de POWERPREP PLUS® y a la práctica de escritura en línea ScoreItNow!™ Online Writing Practice (valorados en $100). Los dos exámenes de práctica en línea de POWERPREP PLUS (valorados en $40 cada uno) proporcionan a los examinandos la experiencia de tomar el verdadero examen general GRE suministrado por computadora. Las pruebas prácticas están cronometradas y permiten a los usuarios probar las características y herramientas que estarán disponibles durante la prueba real. Además, los examinandos con discapacidades y necesidades médicas pueden familiarizarse con las mismas acomodaciones líderes de la industria que se ofrecen en el examen real. La práctica de escritura en línea ScoreItNow! (valorada en $20) es un servicio basado en la web a través del cual los examinandos pueden presentar respuestas sobre hasta ocho temas de ensayos y obtener resultados y comentarios inmediatos.

Además, ETS está proporcionando cupones al Institute for Recruitment of Teachers (IRT), a la Louis Stokes Alliances for Minority Participation (LSAMP) y a la Society for Advancement of Chicanos/Hispanics and Native Americans in Science (SACNAS®). Esto eleva a 10 el número total de programas nacionales que reciben cupones de reducción de tarifas para el GRE. Para ver la lista completa de los programas nacionales participantes, visite el sitio www.ets.org/gre/grefeereduction .

Por último, ETS está proporcionando cupones de reducción de tarifas GRE al EducationUSA Opportunity Funds Program para su distribución a los examinandos que califican y que residen fuera de los Estados Unidos y tienen necesidades financieras. Este programa ayuda a los estudiantes de la red EducationUSA que reúnen los requisitos y que probablemente reciban ayuda financiera completa de universidades de los Estados Unidos, pero que carecen de los recursos financieros necesarios para cubrir los costos iniciales de la solicitud, tales como exámenes, cuotas de solicitud o pasajes aéreos.

Para obtener más información sobre el GRE Fee Reduction Program, visite el sitio ets.org/gre/grefeereduction .

Acerca de ETS

En ETS, promovemos la calidad y la equidad en la educación para las personas en todo el mundo mediante la creación de evaluaciones basadas en investigaciones rigurosas. ETS atiende a individuos, instituciones educativas y agencias gubernamentales al proporcionar soluciones personalizadas para la certificación de maestros, el aprendizaje del idioma inglés y la educación primaria, secundaria y postsecundaria, y al llevar a cabo investigaciones, análisis y estudios de políticas en el campo de la educación. Fundada como una organización sin fines de lucro en 1947, ETS desarrolla, administra y califica más de 50 millones de pruebas anualmente —incluyendo las pruebas TOEFL® y TOEIC®, los exámenes GRE® y las evaluaciones de The Praxis Series®— en más de 180 países y en más de 9,000 localidades en todo el mundo. www.ets.org

FUENTE Educational Testing Service

Related Links

http://www.ets.org



SOURCE Educational Testing Service