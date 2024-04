El programa Stand Up de L'Oréal Paris proporciona recursos para potenciar la autoestima y la seguridad durante la Semana Internacional contra el Acoso en las Calles

Una nueva investigación de IPSOS revela que el 50 % de las mujeres en los EE. UU. piensan que las mujeres a veces son responsables de ser acosadas

NUEVA YORK, 16 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En esta Semana Internacional contra el Acoso Callejero, L'Oréal Paris revela los resultados de su nuevo estudio, realizado con Ipsos, que revela cómo el acoso callejero afecta negativamente la autoestima de las mujeres. Como marca comprometida con el empoderamiento de las mujeres, L'Oréal Paris tiene la misión de combatir el impacto del acoso callejero a través de su programa Stand Up Against Street Harassment, en asociación con la ONG internacional Right To Be. Stand Up tiene como objetivo crear conciencia sobre la seguridad y proporcionar capacitaciones respaldadas por investigaciones, que refuerzan cómo la lucha contra el acoso callejero es más frecuente que nunca. Se puede acceder fácilmente a las capacitaciones a través del sitio web de Stand Up para que las personas puedan encontrar los recursos necesarios para intervenir en futuros incidentes, ya sea que presencien o experimenten acoso.

La última encuesta de Ipsos reveló cómo el acoso callejero tiene un impacto negativo en la vida de las mujeres:

En todo el mundo, el 80 % de las mujeres ya han sufrido acoso sexual en un espacio público al menos una vez en su vida.* Y para el 52 % de los encuestados, existe la creencia de que las mujeres a veces son culpables de situaciones de acoso sexual en espacios públicos debido a sus actitudes, comportamiento o apariencia.**

El 47 % de las mujeres han experimentado personalmente comentarios o bromas sexualmente sugestivos o intrusivos sobre su apariencia, ropa, anatomía o apariencia en un espacio público.

Para evitar este tipo de situaciones, el 60 % de las mujeres adapta su vestimenta o apariencia en espacios públicos.

"Esas cifras son significativas y muestran cómo el acoso callejero obstaculiza la libertad intrínseca de las mujeres", dice Delphine Viguier-Hovasse, presidenta de la marca global de L'Oréal Paris. "Con nuestro programa de capacitación Stand Up Against Street Harassment, nuestro objetivo es garantizar que las mujeres se sientan seguras de ser quienes son porque nada debe interponerse entre una mujer y su autoestima".

A través del programa de capacitación que Stand Up ofrece, las personas aprenden cómo combatir el acoso callejero y equipar a las personas con la metodología 5D de Right To Be (Distract, Delegate, Document, Delay y Direct), lo que les permite intervenir de manera segura cuando son testigos de acoso callejero. Más de 2,5 millones de personas en 44 países ya han recibido capacitación, con el objetivo de llegar a 3 millones de aprendices para fines de 2024.

"No importa quién seas, y no importa a dónde vayas, mereces sentirte segura y confiada", dice Emily May, presidenta y cofundadora de Right To Be. "Las 5D nos dan cinco estrategias seguras y probadas que usamos cuando somos testigos de acoso. Se ha demostrado que estas estrategias detienen el acoso y reducen el trauma para la persona que está siendo acosada. Un mundo libre de acoso y lleno de humanidad es posible, y comienza con nosotros ".

Acerca de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris es la marca de belleza número uno en el mundo con productos disponibles en 150 países de todo el mundo. A través de sus productos y servicios pioneros, L'Oréal Paris empodera a todas y cada una de las mujeres para que se hagan cargo de sus vidas, crean en sí mismas, ocupen el lugar que merecen en la sociedad y hagan que el cambio suceda. En el corazón de lo que encarna la marca se encuentra un famoso je ne sais quoi francés, una visión empoderadora de la confianza en sí misma para dotar a cada mujer de un sentido de autoestima.

Acerca de Levántate contra el acoso callejero de L'Oréal Paris

En todo el mundo, el 80 % de las mujeres han sufrido acoso callejero y el 85 % de las personas declaran que hay una falta de capacitación sobre cómo intervenir cuando lo presencian. Debido a que el acoso callejero va en contra de todo lo que L'Oréal Paris representa, la marca lanzó Stand Up against street harassment en 2020 en asociación con Right To Be. Este programa se centra en crear conciencia sobre este problema global y capacitar a las personas sobre cómo reaccionar de manera segura al experimentarlo o presenciarlo, basado en la metodología de las 5D creada por Right To Be, una ONG internacional experta en la lucha contra el acoso de todas las formas. La metodología 5D de Right To Be consiste en cinco herramientas simples y efectivas para ayudar a las personas a intervenir de manera segura cuando son testigos o experimentan acoso callejero. Hasta la fecha, más de 2,5 millones de personas han recibido capacitación con Stand Up en 44 países.

Acerca de Right To Be

Right To Be es un líder mundial en el movimiento para poner fin al acoso. Lo que comenzó como un blog lanzado por jóvenes para compartir experiencias personales de acoso se convirtió rápidamente en una iniciativa global. Right To Be trabaja en las comunidades para comprender el problema, iniciar conversaciones públicas y desarrollar estrategias innovadoras que den como resultado entornos seguros y acogedores para todos.

*Fuente : Encuesta internacional sobre acoso sexual en espacios públicos, realizada por L'Oréal Paris con IPSOS, con datos recopilados en 15 países con más de 15.000 participantes, 2021.

**Fuente : Encuesta internacional sobre acoso sexual en espacios públicos, realizada por L'Oréal Paris con IPSOS, con datos recopilados en 20 países con más de 20,000 participantes, del 5 de noviembre al 21 de diciembre de 2023.

