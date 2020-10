El prototipo del Acura MDX de última generación hace su debut el 14 de octubre

Una imagen de avance y un corto video [acura.us/MDXPrototype1] publicados hoy, destacan el cinturón claramente esculpido que recorre el perímetro de una MDX, más ancha, más baja y más larga. Este une las luces LED frontales Jewel Eye® con las luces LED traseras Chicane™.

La MDX original fue la primera SUV de tres filas en la industria montada sobre una base de un solo cuerpo, con lo que consigue máxima comodidad, espacio y desempeño al conducir que las SUV existentes con base de camioneta. Este modelo recibió importantes elogios, entre ellos, los premios 2001 North American Truck of the Year y el 2001 Motor Trend SUV of the Year. Durante las últimas dos décadas, las ventas acumuladas han superado 1 millón de unidades, asegurando la posición de la MDX como el modelo mejor vendido de Acura, representando casi un tercio de las ventas de la marca en Estados Unidos desde su lanzamiento.

Acerca de Acura

Acura es una marca líder de automóviles que ofrece "alto rendimiento alcanzado con precisión", un compromiso con su estilo provocador, alto rendimiento y energía innovadora, todo construido sobre una base de calidad y fiabilidad. La línea Acura presenta cinco modelos distintivos: los sedanes deportivos ILX y TLX, los SUV deportivos RDX y MDX, y el superautomóvil de última generación, el NSX eléctrico. Todos los modelos 2021 de Acura que se venderán en América del Norte están fabricados en los Estados Unidos utilizando partes de origen local e internacional.

Hay disponible información adicional para los medios de comunicación que incluye los precios, las características, las especificaciones y fotografías en alta resolución en AcuraNews.com. La información para el consumidor está disponible en Acura.com.

¹ Basado en ventas totales acumuladas de vehículos de lujo entre enero 1980 y agosto 2020, de acuerdo con MotorIntelligence.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=atjWzoWymUs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295287/MDX_Prototype_Teaser.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/458749/acura_logo.jpg

FUENTE Acura

Related Links

http://www.acura.com



SOURCE Acura