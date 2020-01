El proyecto de investigación PregSource de los NIH ya está disponible en español

BETHESDA, Maryland, 27 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para ampliar el alcance de su proyecto de investigación de colaboración abierta sobre el embarazo, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) lanzaron recientemente una versión en español de PregSource®. El proyecto, dirigido por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver de los NIH, tiene como objetivo establecer una imagen integral de la experiencia del embarazo para informar estrategias que mejoren la atención médica obstétrica y materna.

A diferencia de otros proyectos de investigación sobre el embarazo que dependen de los proveedores de atención médica e investigadores para recopilar información, PregSource recopila datos directamente de mujeres embarazadas a través de cuestionarios confidenciales en línea. La versión en inglés de PregSource se lanzó en enero de 2018.

Ahora, las mujeres embarazadas de habla inglesa y española pueden proporcionar información sobre sus experiencias de embarazo, como náuseas, patrones de sueño y aumento de peso. Ambas versiones de PregSource también incluyen un rastreador de medicación, lo que permite que las mujeres registren el uso de medicamentos recetados, suplementos y medicamentos de venta libre durante el embarazo.

"Tener cuestionarios e información en inglés y español mejora nuestra capacidad de recopilar datos de una audiencia diversa", dijo Caroline Signore, M.D., M.P.H., investigadora principal de PregSource y subdirectora de la División de Investigación Extramuros del NICHD. "Estamos entusiasmados con las posibilidades de comprender más sobre el embarazo".

Las mujeres que se inscriben en PregSource pueden registrar los cambios en su peso, sueño, estado de ánimo, malestar matutino y actividad física durante el embarazo y compartir esta información con sus proveedores de atención médica. Pueden comparar sus experiencias con las de otros participantes y acceder a información y recursos de expertos en embarazo, parto y desarrollo infantil. PregSource también ofrece la capacidad de rastrear experiencias durante tres meses después del parto, lo que ayuda a capturar información sobre experiencias de lactancia, problemas médicos a corto plazo y la transición de regreso al trabajo.

La Dra. Signore agregó que el equipo de investigación de PregSource está trabajando en una aplicación móvil que facilitará a los participantes el registro de información en cualquier momento y desde cualquier lugar. La aplicación estará disponible en inglés y español.

El proyecto de investigación PregSource está dirigido a mujeres embarazadas mayores de 18 años. Regístrese para participar, o visite el sitio para obtener más información.

