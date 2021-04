El proyecto de ley de Seguimiento del kit de agresión sexual de la legisladora Emily Slosberg se aprueba en el último comité de la Cámara y avanza hacia la Cámara de Representantes en pleno

En respuesta a la aprobación de la Ley de Gail en su último comité de la Cámara de Representantes, la representante Slosberg, copresidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de Florida, comentó: "Estoy absolutamente eufórica porque la Ley Gail se haya aprobado en su último comité de la Cámara de Representantes con respaldo unánime en las tres etapas del comité. No hay razón alguna por la que debamos ser capaces de rastrear una pizza de manera más eficiente que las pruebas críticas en un caso de agresión sexual. La Ley de Gail traerá más responsabilidad a la investigación de agresiones sexuales y eliminará la posibilidad de que la evidencia no sea evaluada y de que los perpetradores escapen la acción de la justicia. Espero poder ver el paso de la Ley Gail a la Cámara de Representantes en pleno para su votación final en las próximas semanas, y les pido a mis colegas que me acompañen en el apoyo a los sobrevivientes de abusos sexuales mediante la aprobación de este proyecto de ley".

