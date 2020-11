El racismo sistémico, el acceso a la salud, la pobreza y las condiciones preexistentes alimentan la crisis de maternidad y salud infantil en los Estados Unidos, afectando de manera especial a las mamás y los bebés de color

ARLINGTON, Virginia, 16 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, organización abanderada de la salud de las madres y los bebés en los Estados Unidos, emitió su nuevo Reporte de Calificaciones 2020 en medio de la pandemia del coronavirus y hace un llamado a la justicia racial, destacando factores que contribuyen a la salud materna e infantil. Estados Unidos sigue estando entre los países desarrollados de mayor riesgo para el nacimiento de infantes, situación que se agrava aún más para las mujeres y los bebés de color. El Reporte de Calificaciones pone en evidencia que por quinto año consecutivo la tasa de nacimientos prematuros en los Estados Unidos se ha incrementado hasta llegar al 10.2 % de los nacimientos, lo que representa para el país una calificación grado "C-", en comparación con el grado "C" del año anterior. El nacimiento prematuro es una de las principales causas de mortalidad infantil, la cual se ha ido reduciendo lentamente durante los últimos años. Aún así, en los Estados Unidos dos bebés pierden la vida cada hora, y cada día, dos madres mueren debido a complicaciones durante el embarazo.

Estas estadísticas son aún más graves entre madres y bebés de color, para quienes el Boletín de Calificaciones evidencia importantes diferencias raciales transversales a la salud materna e infantil. Las mujeres de color tienen hasta un 50 % más de probabilidades de dar a luz prematuramente, y sus hijos enfrentan una tasa de mortalidad infantil más alta hasta en un 130 %. Las diferencias en nacimientos prematuros se han incrementado durante los últimos años en los Estados Unidos, donde la tasa de desigualdad en estos nacimientos, una métrica que registra los avances para eliminar las diferencias raciales/étnicas, demuestra que estas han empeorado durante los últimos años en un 5 %. Además, las mujeres afrodescendientes, aborígenes y nativas de Alaska en los Estados Unidos, tienen una probabilidad hasta tres veces mayor de morir debido a complicaciones relacionadas con el embarazo, en comparación con las mujeres blancas.

Si bien no hay una causa única para esta compleja crisis materna e infantil, algunos de los factores que contribuyen a dicha situación incluyen la salud materna y el manejo de condiciones preexistentes. También influyen ciertos determinantes sociales como la carencia de seguros, vivir en condiciones de pobreza y la falta de atención prenatal, factores que, según el Boletín de Calificaciones, también afectan a las mujeres de color en mayor proporción. Además, los retos sistémicos en los sistemas de salud y el racismo estructural profundamente arraigado alimentan esta brecha de inequidad en salud. March of Dimes apoya y aboga por políticas que se concentren en la salud de todas las madres y los bebés, y que mejoren los indicadores de salud, en especial para mujeres de color.

"Si bien es cierto que se ha avanzado en el desarrollo de políticas que pretenden asegurar una mejor atención sanitaria materna e infantil, estos avances no se están dando lo suficientemente rápido, y se desaceleran aún más con el incremento en la desigualdad racial/étnica en la atención en salud de nacimientos prematuros", mencionó Stacey D. Stewart, presidente y directora ejecutiva de March of Dimes. "En tiempos del despertar racial en nuestro país, debemos ampliar los esfuerzos para reducir las muertes y los problemas de salud que las madres y bebés de nuestra nación tienen que enfrentar, y promover nuevas políticas que apoyen la equidad sanitaria".

El Boletín de Calificaciones muestra que cerca de 21,500 bebés perdieron la vida en 2018, mientras que en 2017 esta cifra fue de 22,341. Las tasas de mortalidad infantil han ido decreciendo debido a cambios en la edad de las madres (incluyendo una reducción en embarazos adolescentes en los Estados Unidos), la disminución del uso de cigarrillo en adultos y la reducción de muertes por síndrome de muerte súbita infantil. Las principales causas de las muertes infantiles incluyen defectos de nacimiento, nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, complicaciones maternas y el síndrome de muerte súbita infantil. El informe de este año también incluye información sobre esfuerzos por parte de los estados en la expansión de Medicaid, la ampliación de la cobertura posparto de Medicaid, los comités de estudio de mortalidad materna, la cooperación perinatal de calidad y otros factores claves como categorías en seguros de salud, atención prenatal inadecuada, nivel de pobreza y proporción de desigualdades raciales y étnicas.

"Es prioritario para March of Dimes cerrar la brecha de inequidad en salud en todo el país", afirmó el Dr. Rahul Gupta, director de medicina y salud, vicepresidente sénior y director científico interino de March of Dimes. "Haciendo uso de las evidencias concretas y detalladas que presenta el Boletín de Calificaciones 2020, nosotros podemos identificar acciones con sentido común para revertir tan alarmantes tendencias. Como parte de este trabajo reconocemos que la carencia de reportes uniformes, así como el acceso inconsistente a datos en tiempo real sobre la salud materna e infantil impiden el progreso. Especialmente durante una pandemia debemos contar con la posibilidad de compartir y acceder a información consolidada y uniforme para fundamentar estrategias basadas en hechos que puedan implementarse en los sectores público y privado para abordar las necesidades específicas de la crisis".

Acciones para mejorar la salud materna e infantil

March of Dimes trabaja día tras día con individuos y organizaciones de todo el país para hacer frente a la crisis de salud materna e infantil por medio de investigación, educación, promoción y programas. Por ejemplo, con el apoyo de Humana Foundation, March of Dimes está activando aliados transversales a los sectores para abordar la equidad sanitaria en todo el país a través de Mom & Baby Action Network y en seis comunidades: Atlanta, GA (Condado Fulton); San Antonio, TX (Condado Bexar); Miami, FL (Condado Miami-Dade); Chicago, IL (Condado Cook); Louisville, KY (Condados Jefferson y Hardin); Condado Broward, Florida; Shreveport, LA (Distrito de Caddo) y Nueva Orleans, LA (Distrito de Orleans). Los aliados construirán una agenda conjunta y desplegarán estrategias para atender las causas subyacentes y las dificultades del sistema que impactan negativamente la sanidad materna e infantil en una comunidad. Mom & Baby Action Network servirá como la base de apoyo para estas comunidades locales, y compartirá las mejores prácticas para promover cambios en el sistema y eliminar la brecha de inequidad en salud.

"Humana Foundation decidió invertir en March of Dimes para aportar en la gestión en torno a los determinantes sociales de la inequidad racial sistémica y en salud, barreras que la crisis de la COVID-19 ha acentuado aún más para quienes están más vulnerables entre nosotros", dijo Walter D. Woods, director ejecutivo de The Humana Foundation. "Nuestra esperanza es que podamos gestionar estas barreras y cerrar la brecha de inequidad en salud para las madres y sus hijos en todo el país, por medio de Mom & Baby Action Network".

Además, March of Dimes aboga por el desarrollo de leyes federales que prioricen la salud de las madres y los bebés de nuestro país. Las leyes Helping MOMS de 2020, Maternal Health Quality Improvement de 2020, y Black Maternal Health Momnibus de 2020, son ejemplos de políticas de relevancia crítica que ofrecen soluciones integrales para hacer frente a la crisis sanitaria. También es necesario que las leyes estatales y locales cierren los vacíos asociados con el acceso de las mujeres a la atención en maternidad en zonas rurales y marginadas. De igual nivel de importancia es la educación y la formación en prejuicios implícitos para proporcionar a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para eliminar el racismo institucional en nuestro sistema de salud y ofrecer una atención culturalmente más competente sin importar donde ejerzan.

Por medio del movimiento #BlanketChange, March of Dimes insta a los legisladores y candidatos políticos a proteger y mejorar la salud materna, implementando acciones inmediatas con políticas que aborden la equidad, el acceso y la prevención. Para obtener más información acerca de la agenda de #BlanketChange, visite BlanketChange.org.

Para ver el Boletín de Calificaciones y conocer acciones que puede seguir para apoyar a las madres y a los bebés, visite marchofdimes.org/ReportCard.

Calificaciones por nacimientos prematuros de March of Dimes en 2020

El Boletín de Calificaciones evalúa al país, 50 estados, las 100 ciudades más grandes y Puerto Rico con base en tasas de nacimientos prematuros. En términos generales, las tasas de nacimientos prematuros empeoraron en 39 estados y en Washington D.C., y ocho estados (Alabama, Arkansas, Georgia, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur, Virginia Occidental, y Puerto Rico) recibieron calificaciones reprobatorias en comparación con seis del año pasado. Entre los Boletines de Calificaciones de 2019 y 2020, 25 estados y Washington, D.C. empeoraron sus calificaciones, 23 estados y Puerto Rico mantuvieron las mismas calificaciones, y solo dos estados mejoraron su calificación.

8 estados y Puerto Rico recibieron una "F" ( Alabama , Arkansas , Georgia , Luisiana, Mississippi , Oklahoma , Carolina del Sur y Virginia Occidental)

recibieron una "F" ( , , , Luisiana, , , y Virginia Occidental) 2 estados recibieron una "D-" ( Kentucky , Tennessee )

, ) 2 estados recibieron una "D" ( Missouri , Texas )

, ) 8 estados y Washington, DC recibieron una "D+" ( Delaware , Florida , Hawái, Illinois , Ohio , Nebraska , Nevada , Carolina del Norte )

recibieron una "D+" ( , , Hawái, , , , , ) 6 estados recibieron una "C-" ( Indiana , Kansas , Maryland , Míchigan, Nuevo México, Wisconsin )

, , , Míchigan, Nuevo México, ) 5 estados recibieron una "C" ( Alaska , Pennsylvania , Utah , Virginia , Wyoming )

, , , , ) 10 estados recibieron una "C+" ( Arizona , Colorado , Connecticut , Iowa , Minnesota , Montana , Nueva Jersey , Dakota del Norte , Rhode Island , Dakota del Sur )

, , , , , , , , , ) 4 estados recibieron una "B-" ( California , Maine , Massachusetts , Nueva York )

, , , ) 1 estado recibió una "B" ( Idaho )

) 4 estados recibieron una "B+" ( New Hampshire , Oregón, Vermont , Washington )

, Oregón, , ) 0 estados recibieron una A/A-

Adicionalmente, el Boletín de Calificaciones clasifica las 100 ciudades más grandes de los Estados Unidos con base en sus tasas de nacimientos prematuros en 2018. Estas cien ciudades representan el 24.7 % de todos los nacimientos en los Estados Unidos y el 25.4 % de todos los nacimientos prematuros. Entre las 100 ciudades, 1 de cada 4 (27 %) recibió una calificación F. Los estados con mayor cantidad de ciudades entre las 100 principales son California (12), Texas (18), Nueva York (7), Florida (4). Los estados con mayor cantidad de ciudades calificadas en la categoría "F" son Texas (4) y Ohio (4). Detroit, MI presenta la peor (más alta) tasa de nacimientos prematuros con un 15.2 %.

Las 10 ciudades con mayores tasas de nacimientos prematuros son (ordenadas de menor a mayor tasa):

San Luis , MO

, MO

Búfalo, NY



Tulsa, OK



Milwaukee, WI



Memphis, TN



Baton Rouge, LA



Nueva Orleans, LA



Birmingham, AL



Cleveland , OH

, OH

Detroit , MI

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y todos los bebés. Apoyamos investigaciones, dirigimos programas y proporcionamos educación y apoyo para que todos los bebés puedan tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, empoderamos a cada madre y cada familia.

Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Visite shareyourstory.org para recibir consuelo y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

Logotipo : https://mma.prnewswire.com/media/513643/March_of_Dimes_Foundation_Logo.jpg

FUENTE March of Dimes

Related Links

http://www.marchofdimes.org



SOURCE March of Dimes