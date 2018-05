El registro de donadores de células madre más grande del mundo llega a México

"Llegar a México nos tiene muy contentos y emocionados. Nuestra misión es salvar vidas y lograr que cada paciente con cáncer de sangre tenga un "match", ya que cientos de mexicanos necesitan un trasplante de médula ósea para obtener una segunda oportunidad de vida y la mayoría no encuentra un match en su familia", mencionó Kenza Gravois, Gerente de Marketing de Be The Match México.

Cada año, cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades de la sangre como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos. Todas estas enfermedades pueden requerir un trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocido popularmente como "trasplante de médula ósea".

Los pacientes mexicanos se encuentran con más dificultades para encontrar un match (donador compatible) debido a la gran diversidad genética dentro de nuestra población. "Es por ello que requerimos tener más donadores mexicanos. De esta forma, aumentan las posibilidades de encontrar un match para los pacientes", resaltó Kenza Gravois.

"Las posibilidades de hacer estos trasplantes aumentan a medida que crecen la existencia de donadores. En estos procedimientos no hay listas de espera, porque los pacientes no pueden esperar. Necesitan encontrar un donador que sea compatible al ciento por ciento", indicó el doctor Dr. Juan Antonio Flores Jiménez, Hematólogo - Trasplante - Medicina Interna.

El Dr. Flores Jiménez explicó que la primera opción siempre será buscar a un donador de médula ósea entre el círculo familiar, pero la genética es muy complicada y realmente son pocos casos donde el familiar directo dona y es en ese momento donde empezamos a buscar en el registro, "solo el 30% de pacientes con cáncer de sangre logran que un familiar les done las células madre que necesitan, eso significa que el 70% de los pacientes dependen de la buena voluntad de una persona desconocida".

La campaña "Todos tenemos un tipo", tiene como objetivo principal sensibilizar a todas las personas sobre la necesidad de contar con más donadores de células madre para dar esperanza de vida a pacientes mexicanos.

La campaña cuenta con distintas actividades como: xvisitas a distintas universidades y empresas para brindar información sobre la gran necesidad de donadores en México y motivar a las personas a formar parte del registro.

Adicionalmente, bajo el hashtag #SalvaUnaVida se invitará a toda la población a acudir a lugares públicos donde se llevarán a cabo eventos donde las personas interesadas puedan unirse al registro de donadores.

Hasta el momento, Be The Match® cuenta con 19 millones de donadores registrados y ha facilitado más de 86 mil trasplantes de células madre, de médula ósea y sangre de cordón umbilical en los Estados Unidos. En el 2017, realizamos 6 mil 100 trasplantes con lo que pudimos ofrecer una mayor esperanza de vida a los pacientes.

Para mayor información, favor de consultar http://bethematch.org.mx/, o los perfiles oficiales en redes sociales, facebook e instagram bethematch_mx.

Acerca de Be The Match

Be The Match es líder mundial en realizar trasplante de médula ósea. Además de manejar el registro de médula ósea más grande y diverso del mundo, Be The Match realiza investigaciones para mejorar los resultados del trasplante y brinda apoyo y recursos para los pacientes. Existe una cura para las miles de personas diagnosticadas cada año con cáncer de sangre que ponen en peligro su vida, como la leucemia y el linfoma y esa cura está en la buena voluntad de cada persona.

Be The Match es operado por el Programa Nacional de Donadores de Médula® (National Marrow Donor Program®: NMDP), una organización sin fines de lucro que junta a pacientes con sus respectivos donadores, educa a profesionales de la salud y realiza investigaciones a través de su programa de investigación, CIBMTR® (Centro Internacional de Investigación de Trasplantes de Sangre y Médula), que ayudan a salvar más vidas. Para obtener más información sobre la cura, visite http://bethematch.org.mx/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692671/Be_The_Match_Mexico_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/692672/La_Campana_Todos_tenemos_un_tipo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/692673/Be_The_Match_Mexico.jpg

FUENTE Be The Match

SOURCE Be The Match

Related Links

http://bethematch.org.mx