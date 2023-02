El regreso a la oficina trae nuevas expectativas de limpieza

Debido al aumento de casos de COVID-19 y otras enfermedades, como la gripe, el nivel de limpieza se convierte en una prioridad para los trabajadores estadounidenses a medida que muchos empleados se preparan para volver a la oficina

MIAMI, 2 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hace cinco años, limpiar los pisos y los baños de los edificios corporativos solía ser el estándar de un "espacio de oficina limpio". A medida que se dejan atrás los protocolos pandémicos y los empleados comienzan a reimaginar la vida en la oficina, surgen muchas preguntas, entre ellas: ¿qué tan limpio estará mi espacio de oficina? Esta es una pregunta que actualmente preocupa a muchos, pero acá hay algunos factores que Grupo EULEN le invita a tener en cuenta, especialmente a medida que seguimos lidiando con casos de COVID-19 y otros virus.

El COVID-9 no es el único virus que nos acecha. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las cifras relacionadas a la influenza (gripe) para la temporada 2021-2022 fueron de aproximadamente 9 millones de enfermedades por influenza, 4 millones de visitas médicas relacionadas con la influenza, 100,000 hospitalizaciones relacionadas con la influenza y 5.000 muertes por gripe.

"Mientras contemplan regresar a la oficina, las expectativas de los trabajadores estadounidenses han cambiado de contar con espacios visiblemente limpios a microscópicamente seguros", dice Dija Ziane, directora de la división de Facility Services del Grupo EULEN en los Estados Unidos. "Vivimos en un mundo donde hay una lucha por el talento y las corporaciones están invirtiendo en mejorar sus espacios de oficina y ofreciendo beneficios a los empleados para atraerlos de nuevo a la oficina; un alto nivel de limpieza debería ser uno de ellos".

Según Harvard Business Review, se prevé que la tasa de rotación de los EE. UU. aumente casi un 20 % en 2022 con respecto al promedio anterior a la pandemia, según Gartner, y el 31 % de los trabajadores estadounidenses están pensando activamente en dejar su organización o buscan dejarla, según KPMG, las empresas que no se adaptan corren el riesgo de perder a sus empleados frente a la competencia.

"A medida que nos dirigimos hacia una recesión, las corporaciones necesitan socios que no reduzcan costos, sino que aprovechen las innovaciones y brinden soluciones personalizadas", agregó.

Limpio ya no significa blanco inmaculado: la pandemia le enseñó a la gente mucho más. La industria de los servicios de las instalaciones se está acelerando y orientándose hacia un despertar en el que los empleados esperan el grado de limpieza que se ve en los hospitales. Si los empleados no se sienten cómodos en su espacio de trabajo o no vienen a trabajar cinco días a la semana porque no se sienten seguros, es probable que se vayan a otro entorno de trabajo.

La industria de Facility Services ofrece tecnologías que ayudan a garantizar que la oficina y los espacios públicos estén seguros y limpios, centrándose en la limpieza con la optimización de procesos. Estos procesos generalmente incluyen tecnología de desinfección y rociado electrostático y productos químicos registrados por la EPA, lo que proporciona instalaciones limpias y desinfectadas de conformidad con las recomendaciones de los CDC y OSHA.

Sobre Grupo EULEN

Fundado en 1962 y con presencia en 14 países, incluyendo Estados Unidos, el Grupo EULEN es líder en la prestación de servicios y soluciones innovadoras a empresas. Se especializa en servicios de aviación, limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral y soluciones globales de recursos humanos, empleo y medio ambiente.

Desde sus inicios, el Grupo EULEN se ha destacado por la excelencia y calidad de sus servicios. Con más de 1 4 años presente en el mercado local, Grupo EULEN en los Estados Unidos cuenta en la actualidad con aproximadamente 3 mil profesionales especializados en Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Washington, DC.

https://eulen.com/us/

FUENTE EULEN Americas

SOURCE EULEN Americas