El revolucionario sistema FreeStyle Libre de Abbott recibe aprobación INVIMA en Colombia, para su uso en personas sin diabetes.

BOGOTÁ, Colombia, 3 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Abbott anunció que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) aprobó el sistema FreeStyle Libre, la tecnología de monitoreo continuo de glucosa (CGM) líder en el mundoi, también para uso en personas de cuatro años en adelante, que viven con o sin diabetes, incluidas las mujeres embarazadas. Esta aprobación permite que las personas sin diabetes usen FreeStyle Libre para controlar sus niveles de glucosa, lo que podría ser beneficioso para aquellos como los que tienen prediabetes o quienes desean mejorar su salud en general.

"Hemos visto los beneficios comprobados de la tecnología FreeStyle Libre para las personas que viven con diabetes, ya que ha cambiado más de 2 millones de vidas en todo el mundo", dijo Pilar Espinosa, Gerente de Abbott Diabetes Care en Colombia. "Ahora, con la primera aprobación de su tipo, esta tecnología de Abbott puede ser utilizada también por niños y adultos en Colombia con y sin diabetes, lo que les permite obtener información práctica que puede apoyarlos para alcanzar una mejor salud y vivir mejor".

Con la aprobación, el sistema FreeStyle Libre se puede también usar en entornos hospitalarios, lo que permite a los trabajadores de la salud de primera línea monitorear de forma remota a los pacientes que reciben atención hospitalaria mediante la evaluación de los niveles de glucosa en tiempo real y el historial de glucosa. Esto es crucial para minimizar el riesgo de infección durante la actual pandemia de COVID-19.

Para ayudar a los hospitales y centros médicos en los puntos críticos del brote de COVID-19 a incrementar el acceso a la tecnología, Abbott adicionalmente donó sensores y lectores FreeStyle Libre a la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) con el objetivo de cubrir casos actuales de diabetes-hospitalizados en el país.

El Dr. Henry Tovar, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo explicó que "los pacientes hospitalizados con diabetes y COVID-19 requieren un control frecuente de sus niveles de glucosa en sangre mediante punciones capilares, lo que lleva a que los profesionales de la salud tengan más contacto con estos pacientes y, por tanto, un mayor riesgo de contagio. El objetivo de la donación es mejorar el control de los niveles de glucemia, al tiempo que se reduce el riesgo de infección".

Con un escaneo de un segundo usando un lector o un teléfono inteligente sobre el sensor que se lleva en la parte superior del brazo, los usuarios obtienen lecturas de glucosa en tiempo real cada minuto, tendencias y patrones históricos, e indicadores que muestran hacia dónde se dirigen los niveles de glucosa sin necesidad de pinchazosii. Al mismo tiempo, los médicos recibirán datos de glucosa en tiempo real e información procesable para ayudar a tomar decisiones importantes sobre el tratamiento a través de LibreViewiii, un software de gestión seguro basado en la nube. Estudios recientes demostraron que los usuarios del sistema FreeStyle Libre han mejorado el control de la glucosaiv, disminución del tiempo de hiperglucemiav e hipoglucemiavi así como reducción en hospitalizacionesvii, y niveles de HbA1Cviii.

Acerca del portafolio de FreeStyle Libre

Como sistema de monitoreo de glucosa basado en sensores utilizado en todo el mundoix, el portafolio FreeStyle Libre de Abbott ha cambiado la vida de más de 2.5 millones de personas en más de 50 paísesx proporcionando tecnología de vanguardia que es accesible y asequible. Abbott también ha obtenido un reembolso parcial o total por el sistema FreeStyle Libre en 37 países, incluidos Colombia, Canadá, Japón, Reino Unido y EE. UU. Para obtener más información visite www.freestylelibre.com.co

Acerca de Abbott en Colombia:

Abbott es un líder mundial de la salud que ayuda a las personas a vivir con mayor plenitud en todas las etapas de su vida. Nuestra cartera de tecnologías que cambian la vida abarca el espectro de la asistencia a la salud, con empresas y productos líderes en diagnóstico, dispositivos médicos, nutrición y medicamentos genéricos de marca. Nuestros 107.000 colegas sirven a personas en más de 160 países.

Conéctese con nosotros en www.abbott.com, en LinkedIn en www.linkedin.com/company/abbott-/, en Facebook en www.facebook.com/Abbott y en Twitter @AbbottNews.

