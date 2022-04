El riesgo de asma y alergia puede ser mayor para los niños concebidos con tratamiento de fertilidad

BETHESDA, Maryland, 21 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Según un estudio realizado por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud, los niños concebidos con tratamiento de fertilidad pueden tener mayor riesgo de sufrir asma y alergias. El estudio fue llevado a cabo por científicos del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver y del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud. Aparece en Human Reproduction.

En el estudio se inscribieron aproximadamente 5,000 madres y 6,000 niños nacidos entre 2008 y 2010. Las madres respondieron periódicamente a cuestionarios sobre su salud y los historiales médicos y de salud de sus hijos. Los tratamientos de fertilidad incluyeron fertilización in vitro (los espermatozoides y los óvulos se combinan en una placa de laboratorio y se insertan en el útero), los fármacos que estimulan la ovulación y un procedimiento en el que los espermatozoides se introducen en el útero.

En comparación con los niños que se concibieron sin tratamiento de fertilidad, los niños que se concibieron después del tratamiento tenían más probabilidades de tener somnolencia persistente a los 3 años, un posible indicio de asma. Con 7 a 9 años, los niños concebidos con el tratamiento tenían un 30 % más de probabilidades de padecer asma, un 77 % más de probabilidades de padecer eczemas (una afección alérgica que provoca sarpullido y picazón en la piel) y un 45 % más de probabilidades de recibir medicamentos recetados para alergias.

Los autores pidieron una investigación adicional para determinar cómo el tratamiento de fertilidad o la baja fertilidad parental podían influir en el desarrollo de asma y alergias en los niños.

Acerca del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD): El NICHD lidera la investigación y la capacitación para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, mejorar la vida de niños y adolescentes, y optimizar las habilidades para todos. Para obtener más información, visite https://espanol.nichd.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH): NIH, la agencia de investigación médica de los EE. UU., incluye 27 institutos y centros, y es un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más información acerca de los NIH y sus programas, visite https://salud.nih.gov.

