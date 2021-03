El robot aspirador operado por IA Bot L10 Pro busca ofrecer la experiencia de limpieza más inteligente

BEIJING, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology , una creciente compañía innovadora especializada en electrodomésticos de limpieza inteligentes, lanzará el nuevo robot aspirador basado en IA de la marca, Dreame Bot L10 Pro, que incluye navegación precisa, reconocimiento y evitación de obstáculos inteligente así como localización y mapeo simultáneo that features precise navigation, intelligent obstacle recognition and avoidance, as well as (SLAM) para entorno 3D.