El SAT DIGITAL TRAE CAMBIOS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL EXAMEN

NUEVA YORK, 24 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- College Board anunció hoy que el SAT® Suite of Assessments se administrará digitalmente. En noviembre de 2021, el College Board puso a prueba el SAT digital en los Estados Unidos e internacionalmente; el 80 % de los estudiantes respondieron que les pareció menos estresante y el 100 % de los educadores informaron haber tenido una experiencia positiva.

Si bien la transición a digital traerá una serie de cambios para el beneficio de los estudiantes y educadores, muchas características importantes de SAT Suite (SAT, PSAT / NMSQT®, PSAT™ 10, PSAT™ 8/9) permanecerán igual. El SAT Suite continuará midiendo el conocimiento y las habilidades que los estudiantes están aprendiendo en la escuela secundaria y que son más importantes para la preparación universitaria y profesional. El SAT aún se calificará en una escala de 1600, y los educadores y los estudiantes podrán dar seguimiento a su progreso en los exámenes del SAT Suite of Assessments que hayan tomado a lo largo del tiempo. Los exámenes se seguirán administrando en una escuela o en un centro de examen con la presencia de un supervisor, no en la casa. Los estudiantes seguirán teniendo acceso a recursos de práctica gratuitos en Khan Academy. Además, los estudiantes que toman los exámenes del SAT continuarán conectándose con becas y los Programas de Reconocimiento Nacional de College Board.

Qué está cambiando

"El SAT digital será más fácil de tomar, más fácil de administrar y más relevante", dijo Priscilla Rodríguez, vicepresidenta de Evaluaciones de Preparación Universitaria en College Board. "No estamos simplemente poniendo el SAT actual en una plataforma digital, estamos aprovechando al máximo la oportunidad de administrar un examen digital. Con las contribuciones de educadores y estudiantes, nos estamos adaptando para asegurarnos de que satisfacemos las necesidades que surjan".

Entre los cambios: el SAT digital será más corto, alrededor de dos horas en lugar de las tres del SAT actual, con más tiempo por pregunta. La prueba digital contará con pasajes de lectura más cortos con una pregunta vinculada a cada uno, y los pasajes reflejarán una gama más amplia de temas que representan las obras que los estudiantes leen en la universidad. Se permitirá el uso de calculadora en toda la sección de Matemáticas. Los estudiantes y educadores recibirán los resultados en días, en lugar de semanas. Y, para reflejar la variedad de caminos que toman los estudiantes después de la escuela secundaria, los informes de resultados digitales del SAT Suite también conectarán a los estudiantes con información y recursos sobre universidades locales de dos años, programas de capacitación laboral y opciones de carreras.

Con la transición a las pruebas digitales, College Board está trabajando para afrontar las desigualdades en el acceso a la tecnología. Los estudiantes podrán usar su propio dispositivo (computadora portátil o tableta) o un dispositivo proporcionado por la escuela. Si los estudiantes no tienen un dispositivo para usar, College Board proporcionará uno para usar el día del examen. Si un estudiante pierde conectividad o energía, el SAT digital ha sido diseñado para garantizar que no pierda su trabajo o tiempo mientras se vuelve a conectar.

Los cambios también harán que el SAT sea más seguro. Con el SAT actual de papel y lápiz, si un folleto de prueba se ve comprometido, puede significar la cancelación de administraciones o la cancelación de resultados para todo un grupo de estudiantes. La digitalización permite que cada estudiante reciba una prueba única, por lo que será prácticamente imposible compartir las respuestas.

El SAT se administrará digitalmente a nivel internacional a partir de 2023 y en los Estados Unidos en 2024. El PSAT / NMSQT y el PSAT 8/9 se administrarán digitalmente en 2023 y el PSAT 10 en 2024. Para más información sobre los cambios, acceda a SAT.org/digital.

Comentarios de los pilotos de otoño: los estudiantes dicen que es más fácil de tomar; los educadores dicen que es más fácil de administrar

Los estudiantes que participaron en el piloto global de noviembre del SAT digital dijeron que la experiencia de la prueba fue menos estresante que la prueba actual de papel y lápiz.

"Me sentí mucho menos estresada y fue mucho más rápido de lo que pensé que sería", dijo Natalia Cossio, una estudiante de grado 11 del condado de Fairfax, VA, que participó en el piloto digital. "Los pasajes más cortos me ayudaron a concentrarme más en lo que la pregunta quería que hiciera. Además, no tienes que acordarte de traer una calculadora o un lápiz".

En el mismo piloto, todos los examinadores de las pruebas que participaron respondieron que la experiencia de administrar el SAT digital fue igual o mejor que administrar la prueba actual de papel y lápiz. Los educadores ya no tendrán que lidiar con el empaque, la ordenación o el envío de materiales de prueba. Y con los cambios que hacen que el SAT sea más corto y fácil de administrar, los estados, distritos y escuelas tendrán más opciones sobre cuándo, dónde y con qué frecuencia administran el SAT, en lugar de adherirse a un itinerario fijo. Estas mejoras son especialmente importantes porque cada vez más los estudiantes de todos los orígenes toman el SAT durante un día escolar. En la clase de 2021, el 62 % de los estudiantes que tomaron el SAT lo tomaron gratis en su escuela en un día de semana. La investigación independiente muestra que las administraciones universales en día escolar conducen a tasas más altas de asistencia a la universidad para estudiantes de bajos ingresos y tradicionalmente no representados.

"Es alentador ver los comentarios positivos de los estudiantes y educadores que participaron en los programas piloto del SAT digital. Los cambios en la prueba son oportunos y claramente se centran en mejorar la experiencia de los estudiantes", dijo Ronné Turner, vicerrectora de Admisiones y Ayuda Financiera de la Universidad de Washington en St. Louis. "Me complace que mayor flexibilidad en la administración de la prueba ampliará acceso al SAT School Day, cuya investigación muestra que aumenta las tasas de asistencia a la universidad para los estudiantes de bajos ingresos".

Una opción para que los estudiantes demuestren sus fortalezas

El SAT continúa desempeñando un papel vital en un proceso de admisión holístico y continúa conectando a los estudiantes con oportunidades de becas y postsecundarias.

Cuando casi todas las universidades decidieron irse con el examen opcional durante la pandemia, millones de estudiantes aún tomaron el SAT. Esa tendencia ha continuado con la clase de escuela secundaria de 2022. La mayoría de los estudiantes quieren tomar el SAT, ver cómo les fue y luego decidir si quieren enviar sus resultados a las universidades. Cuando fueron encuestados, el 83 % de los estudiantes dijeron que quieren la opción de enviar los resultados de los exámenes a las universidades. Este hallazgo sigue siendo consistente, ya sea que los estudiantes hayan tomado el SAT o no y en todas las razas/etnias y el nivel de educación de los padres.

"En el amplio mundo de pruebas opcionales, el SAT es una prueba que ocasiona menos tensión durante el proceso de admisión. Enviar un resultado es opcional para cada tipo de universidad, y queremos que el SAT sea la mejor opción posible para los estudiantes. El SAT permite que todos los estudiantes, independientemente de la escuela secundaria a la que asistan, sea vistos y accedan a oportunidades que darán forma a sus vidas y carreras", dijo Rodríguez. "Yo soy uno de esos estudiantes. Como estadounidense de primera generación, hijo de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos con recursos financieros limitados, el SAT Suite of Assessments me abrió las puertas a universidades, becas y oportunidades educativas que de otro modo nunca hubiera conocido o tenido acceso. Queremos mantener esas mismas puertas de oportunidades abiertas para todos los estudiantes".

Cuando se ven los resultados de los exámenes dentro del contexto de donde un estudiante vive y aprende, pueden confirmar las calificaciones de un estudiante o demostrar sus fortalezas más allá de lo que pueden mostrar sus calificaciones de la escuela secundaria. En la clase de 2020, casi 1.7 millones de estudiantes estadounidenses obtuvieron resultados en el SAT que confirmaron o superaron su GPA de la escuela secundaria. Eso significa que sus resultados fueron un punto de fortaleza en sus solicitudes para la universidad. Entre esos estudiantes, más de 300 000 eran de pequeños pueblos y comunidades rurales; 600 000 eran estudiantes universitarios de primera generación; y 700 000 eran negros o latinos.

El SAT es una medida objetiva que está al alcance de los estudiantes en un momento en que:

Hay más de 25 000 escuelas secundaria en los Estados Unidos. Ninguna universidad puede conocer y ver todas esas escuelas secundarias y cada estudiante en ellas.

Si bien las calificaciones de la escuela secundaria son un reflejo importante del trabajo de los estudiantes, la proporción de estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria con un promedio de A ha aumentado del 39 % en 1998 al 55 % en 2021.

Otras partes de las solicitudes universitarias, incluidos los clubes, deportes y actividades académicas, a menudo son costosas e inaccesibles para muchas familias.

Sobre College Board

El College Board es una organización sin fines de lucro cuya misión es poner en contacto a los estudiantes con el éxito y las oportunidades universitarias. Fundado en 1900, el College Board fue creado para ampliar el acceso a la educación universitaria. Actualmente, la asociación está formada por más de 6000 instituciones educativas líderes en el mundo, y está dedicada a promover la excelencia y la igualdad en la educación. Cada año, el College Board ayuda a más de siete millones de estudiantes a prepararse para una transición exitosa a la universidad a través de programas y servicios de preparación y éxito universitarios, incluyendo el SAT®, el Advanced Placement Program® y BigFuture®. La organización también sirve a la comunidad educativa mediante la investigación y el apoyo a estudiantes, educadores y escuelas. Para más información, visite collegeboard.org.

